La cuarta fecha de la etapa de grupos del Mundial de Rugby Francia 2023 comenzó este miércoles, jornada en la que Uruguay derrotó a Namibia por 36-26 para conseguir su primera victoria en esta edición, en un partido correspondiente a la zona A. En la tarde de este jueves, en tanto, Japón derrotó por 28-22 a Samoa en un compromiso trascendental de cara a las aspiraciones de los Pumas de clasificarse a cuartos de final. Con este triunfo, las Brave Blossoms (Flores Valientes) treparon al segundo lugar del grupo D, por lo que se estarían metiendo entre los ocho mejores.

En la zona A, más allá del reciente primer triunfo de los Teros uruguayos, no hubo muchas modificaciones en la tabla. Francia se mantiene en lo más alto con 13 puntos gracias a las tres victorias que logró (27-13 vs. Nueva Zelanda, 27-12 vs. Uruguay y 96-0 vs. Namibia) y lo persigue Italia con 10 tras sus triunfos por 52-8 vs. Namibia y 38-17 vs. Uruguay. Los All Blacks, por su parte, están terceros con apenas cinco unidades al igual que el conjunto sudamericano, aunque con mejor diferencia de puntos.

Uruguay, una de las grandes revelaciones del Mundial, venció este miércoles a Namibia Laurent Cipriani - AP

En la B, Irlanda se mantiene como único líder con 14 unidades, cuatro más que Sudáfrica, a la que derrotó por 13-8 en un duelo clave. Escocia, en tanto, suma 5 y se mantiene en el tercer lugar por delante de Tonga y Rumania, dos de las cuatro selecciones que aún no sumaron puntos en la Copa del Mundo (las otras son Namibia y Chile, que este sábado se enfrenta a la Argentina a partir de las 10).

En el grupo C, Gales sorprendió y, con actuaciones destacadas en los tres partidos que disputó hasta el momento (32-26 vs. Fiji, 28-8 vs. Portugal y 40-6 vs. Australia), es el puntero en soledad con 14 puntos y ocho de ventaja sobre Fiji, que se mantiene segundo. El tercer puesto lo ocupan los Wallabies, la gran decepción de lo que va del Mundial, que están prácticamente condenados a la eliminación en la etapa de grupos por primera vez en la historia. Georgia y Portugal aparecen en el cuarto y quinto lugar, respectivamente, con dos puntos cada uno.

En el D, Inglaterra, ya clasificada a cuartos de final, domina con 14 unidades mientras que, con el triunfo de este jueves, Japón le arrebató el segundo puesto a Samoa gracias a que alcanzó los nueve puntos (el combinado oceánico quedó con 6). Los Pumas, en tanto, son cuartos con 4 y deben ganar los dos partidos que le quedan -frente a Chile y, justamente, Japón-, para avanzar de ronda sin depender de otros resultados. Los Cóndores se mantienen últimos.

Los Pumas aún están en deuda con respecto al nivel, pero mantienen vivas las chances de avanzar Los Pumas

Fixture, resultados y posiciones del Mundial de Rugby

*Los horarios corresponden a la Argentina.

Grupo A

Fecha 1

Francia 27-13 Nueva Zelanda.

Italia 52-8 Namibia.

Fecha 2

Francia 27-12 Uruguay.

Nueva Zelanda 71-3 Namibia.

Fecha 3

Italia 38-17 Uruguay.

Francia 96-0 Namibia.

Fecha 4

Uruguay 36-26 Namibia.

Nueva Zelanda vs. Italia - Viernes 29 de septiembre a las 16 en Lyon.

Fecha 5

Nueva Zelanda vs. Uruguay - Jueves 5 de octubre a las 16 en Lyon.

Francia vs. Italia - Viernes 6 de octubre a las 16 en Lyon.

GRUPO A

Grupo B

Fecha 1

Irlanda 82-8 Rumania.

Sudáfrica 18-3 Escocia.

Fecha 2

Irlanda 59-16 Tonga.

Sudáfrica 76-0 Rumania.

Fecha 3

Sudáfrica 8-13 Irlanda.

Escocia 45-17 Tonga.

Fecha 4

Escocia vs. Rumania - Sábado 30 de septiembre a las 16 en Lille.

Sudáfrica vs. Tonga - Domingo 1 de octubre a las 16 en Marsella.

Fecha 5

Irlanda vs. Escocia - Sábado 7 de octubre a las 16 en Saint-Denis.

Tonga vs. Rumania - Domingo 8 de octubre a las 12.45 en Lille.

GRUPO B

Grupo C

Fecha 1

Australia 35-15 Georgia.

Gales 32-26 Fiji.

Fecha 2

Gales 28-8 Portugal.

Australia 15-22 Fiji.

Fecha 3

Georgia 18-18 Portugal.

Gales 40-6 Australia.

Fecha 4

Fiji vs. Georgia - Sábado 30 de septiembre a las 12.45 en Bordeaux.

Australia vs. Portugal - Domingo 1 de octubre a las 12.45 en Saint-Étienne.

Fecha 5

Gales vs. Georgia - Sábado 7 de octubre a las 10 en Nantes.

Fiji vs. Portugal - Domingo 8 de octubre a las 16 en Toulouse.

GRUPO C

Grupo D

Fecha 1

Inglaterra 27-10 Argentina.

Japón 42-12 Chile.

Fecha 2

Samoa 43-10 Chile.

Inglaterra 34-12 Japón.

Fecha 3

Argentina 19-10 Samoa.

Inglaterra 71-0 Chile.

Fecha 4

Japón 28-22 Samoa.

Argentina vs. Chile - Sábado 30 de septiembre a las 10 en Nantes.

Fecha 5

Inglaterra vs. Samoa - Sábado 7 de octubre a las 12.45 en Lille.

Japón vs. Argentina - Domingo 8 de octubre a las 8 en Nantes.

GRUPO D