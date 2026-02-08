Así quedó la tabla de posiciones del Circuito Mundial, tras el quinto puesto de los los Pumas 7s en Perth

Los Pumas 7s se ubicaron quintos en el Seven de Perth que se realizó este fin de semana en el HBF Park de la ciudad australiana y correspondió a la cuarta etapa del Circuito Mundial 2025-2026 y se mantienen en el sexto puesto de la clasificación general.

El combinado nacional compitió inicialmente en el Grupo A y cayó en los tres partidos: ante Fiji 26-10; Sudáfrica 19-12; y España 26-19. Así, compitió en la llave de perdedores y venció a Francia 47-12 y a los españoles 24-19. La albiceleste sumó 12 unidades y llegó a las 44 en total, lejos de Fiji que fue subcampeón -cedió en la definición con Sudáfrica- y domina el certamen con 70. Los sudafricanos son escoltas de los fijianos en la general con 66 mientras que Nueva Zelanda completa el podio con 62. Le siguen Francia y Australia con 54 cada uno.

El equipo dirigido por Santiago Gómez Cora en el Seven de Perth lo conformaron Luciano González, Marcos Moneta, Santiago Mare, Joaquín Pellandini, Santiago Vera Feld, Santiago Álvarez, Martiniano Arrieta, Juan Patricio Batac, Pedro De Haro, Matteo Graziano, Valentín Maldonado, Eliseo Morales, Gregorio Pérez Pardo y Santino Zangara.

Fixture, resultados y posición de los Pumas 7s en el Circuito Mundial de Seven 2025-2026

Seven de Dubái (Emiratos Árabes Unidos) - 8°

Seven de Ciudad del Cabo (Sudáfrica) - 2°

Seven de Kallang (Singapur) - 7°

7 y 8 de febrero de 2026 - 5°

7 y 8 de marzo de 2026 - Seven de Vancouver (Canadá).

14 y 15 de marzo de 2026 - Seven de Nueva York (Estados Unidos).

SVNS World Championship

17 al 19 de abril de 2026 - Seven de Hong Kong.

29 al 31 de mayo de 2026 - Seven de Valladolid (España).

5 al 7 de junio de 2026 - Seven de Bordeaux (Francia).

La tabla de posiciones del Circuito Mundial de Seven, tras la etapa de Perth

El formato del Circuito Mundial es distinto al de las últimas ediciones. Primero se disputan seis etapas con ocho participantes, a diferencia de los 12 que había la temporada pasada, y son la Argentina, Australia, Fiji, Francia, Gran Bretaña, Nueva Zelanda, Sudáfrica y España. Todos ellos se ven las caras en Dubái (Emiratos Árabes Unidos), Ciudad del Cabo (Sudáfrica), Kallang (Singapur), Perth (Australia), Vancouver (Canadá) y Nueva York (Estados Unidos).

Luego habrá otras tres etapas finales denominadas SVNS World Championship, a las cuales se sumarán los cuatro mejores equipos del SVNS 2, la segunda división del Circuito Mundial, por lo que habrá 12 participantes. Primero se jugará en Hong Kong, luego en Valladolid (España) y después en Bordeaux (Francia). El campeón se dará a conocer, justamente, al término del último fin de semana de actividad.

Todas las medallas de los Pumas en el Circuito Mundial

Oro (12) : Los Ángeles 2004, San Diego 2009, Vancouver 2022, Hamilton 2023, Vancouver 2023, Londres 2023, Ciudad del Cabo 2023, Perth 2024, Vancouver 2024, Perth 2025, Vancouver 2025 y Hong Kong 2025.

: Los Ángeles 2004, San Diego 2009, Vancouver 2022, Hamilton 2023, Vancouver 2023, Londres 2023, Ciudad del Cabo 2023, Perth 2024, Vancouver 2024, Perth 2025, Vancouver 2025 y Hong Kong 2025. Plata (18) : Santiago de Chile y Singapur 2002; Cardiff 2003, Hong Kong y Singapur 2004; Wellington y Los Ángeles 2005; George 2006, Ciudad del Cabo 2016, Ciudad del Cabo y Las Vegas 2018; Málaga 2022, Sídney 2023, Singapur 2023, Toulouse 2023, Dubái 2024 y Madrid 2024; y Ciudad del Cabo 2025.

: Santiago de Chile y Singapur 2002; Cardiff 2003, Hong Kong y Singapur 2004; Wellington y Los Ángeles 2005; George 2006, Ciudad del Cabo 2016, Ciudad del Cabo y Las Vegas 2018; Málaga 2022, Sídney 2023, Singapur 2023, Toulouse 2023, Dubái 2024 y Madrid 2024; y Ciudad del Cabo 2025. Bronce (23): París 2000, Durban 2001, Mar del Plata 2002, Dubai y Londres 2004; George y Londres 2005; Singapur 2006, Edimburgo 2007, George y Londres 2008; George, Wellington y Adelaida 2009; George, Adelaida y Londres 2010; Sydney 2018, Dubai I y II 2021; Sevilla 2022; Dubai 2024 y Singapur 2025.

Todas las finales de los Pumas 7s en el Circuito Mundial

Desde la creación del circuito mundial, el seleccionado argentino llegó al encuentro decisivo en 29 oportunidades y en 12 obtuvo la victoria.

05/01/2002 - Argentina 7 vs. Nueva Zelanda 21 - Seven de Santiago (Chile).

21/04/2002 - Argentina 17 vs. Nueva Zelanda 21 - Seven de Singapur.

1/06/2003 - Argentina 17 vs. Sudáfrica 35 - Seven de Cardiff (Escocia).

04/04/2004 - Argentina 19 vs. Sudáfrica 24 - Seven de Singapur.

15/02/2004 - Argentina 21 vs. Nueva Zelanda 12 - Seven de Los Ángeles (Estados Unidos).

28/03/2004 - Argentina 12 vs. Inglaterra 22 - Seven de Hong Kong.

05/02/2005 - Argentina 7 vs. Nueva Zelanda 31 - Seven de Wellington (Nueva Zelanda).

13/02/2005 - Argentina 5 vs. Nueva Zelanda 34 - Seven de Los Angeles (Estados Unidos).

10/12/2005 - Argentina 19 vs. Fiji 21 - Seven de George (Sudáfrica).

15/02/2009 - Argentina 19 vs. Inglaterra 14 - Seven de San Diego (Estados Unidos).

13/12/2015 - Argentina 14 vs. Sudáfrica 29 - Seven de Ciudad del Cabo (Sudáfrica).

10/12/2017 - Argentina 14 vs. Nueva Zelanda 38 - Seven de Ciudad del Cabo (Sudáfrica).

04/03/2018 - Argentina 0 vs. Estados Unidos 28 - Seven de Las Vegas (Estados Unidos).

23/01/2022 - Argentina 17 vs. Sudáfrica 24 - Seven de Málaga (España).

17/04/2022 - Argentina 29 vs. Fiji 10 - Seven de Vancouver (Canadá).

22/01/2023 - Argentina 14 vs. Nueva Zelanda 10 - Seven de Hamilton (Nueva Zelanda).

29/01/2023 - Argentina 12 vs. Nueva Zelanda 22 - Seven de Los Ángeles (Estados Unidos).

05/03/2023 - Argentina 33 vs. Francia 21 - Seven de Vancouver (Canadá).

09/04/2023 - Argentina 17-19 Nueva Zelanda - Seven de Singapur.

14/05/2023 - Argentina 19-24 Nueva Zelanda - Seven de Toulouse (Francia).

21/05/2023 - Argentina 35-14 Fiji - Seven de Londres (Inglaterra).

03/12/2023 - Argentina 7-12 Sudáfrica - Seven de Dubái.

10/12/2023 - Argentina 45-12 Australia - Seven de Ciudad del Cabo.

28/1/2024 - Argentina 30-5 Australia - Seven de Perth.

25/2/2024 - Argentina 36-12 Nueva Zelanda - Seven de Vancouver.

2/6/2024 - Argentina 5-19 Francia - Gran Final de Madrid.

26/1/2025 - Argentina 41-5 Australia - Seven de Perth.

23/2/2025 - Argentina 19-12 Sudáfrica - Seven de Vancouver.

30/3/2025 - Argentina 12-10 Francia - Seven de Honk Kong.

08/12/2025 - Argentina 19-21 Sudáfrica - Seven de Ciudad del Cabo.

