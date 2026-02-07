World Seven Series, con los Pumas 7s hoy: horarios, TV y cómo ver online

Los Pumas 7s compiten este fin de semana en la cuarta etapa del Circuito Mundial de Seven 2025-2026, que se realiza en el HBF Park de Perth, Australia. El gran objetivo era dejar atrás el traspié de la semana pasada en Singapur, donde finalizaron en el séptimo lugar. Sin embargo, nuevamente perdieron los tres partidos de la etapa de grupos y ahora tienen que ir en busca del quinto lugar.

Por la diferencia horaria con la ciudad de Australia donde se desarrolla el certamen (+11), los juegos de la albiceleste se desarrollaron en la madrugada de la Argentina. Debutó en el Grupo A con una caída frente a Fiji por 26 a 10 y, luego, perdió 19 a 12 con Sudáfrica, para finalmente cerrar su participación en la primera ronda con una derrota por 26 a 19 ante España. El próximo encuentro será este domingo a las 00.36 ante el tercero del Grupo B, en el marco de las semifinales por el quinto puesto.

Matteo Graziano intenta avanzar ante la marca de dos jugadores sudafricanos; los Pumas siguen sin levantar vuelo Prensa UAR

Todos los partidos se transmiten en vivo por Fox Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+ Premium.

Resultados de los Pumas en el Seven de Perth

Grupo A

Derrota 26 a 10 vs. Fiji.

Derrota 19 a 12 vs. Sudáfrica

Derrota 26 a 19 vs. España

El plantel del equipo dirigido por Santiago Gómez Cora lo conforman Luciano González, Marcos Moneta, Santiago Mare, Joaquín Pellandini, Santiago Vera Feld, Santiago Álvarez, Martiniano Arrieta, Juan Patricio Batac, Pedro De Haro, Matteo Graziano, Valentín Maldonado, Eliseo Morales, Gregorio Pérez Pardo y Santino Zangara.

Los Pumas 7s disputan el Seven de Perth con la misma lista de convocados que en el de Singapur

La Argentina acumula 32 unidades en la general que domina Fiji, ganador de la última etapa en Singapur al derrotar en la definición a Francia, con 52. Los All Blacks son escoltas con 48 tantos seguidos de Sudáfrica y los franceses (46); y Australia (38). Detrás del elenco albiceleste están España (26) y Gran Bretaña (24).

Fixture, resultados y posición de los Pumas 7s en el Circuito Mundial de Seven 2025-2026

Seven de Dubái (Emiratos Árabes Unidos) - 8°

Seven de Ciudad del Cabo (Sudáfrica) - 2°

Seven de Kallang (Singapur) - 7°

7 y 8 de febrero de 2026 - Seven de Perth (Australia).

7 y 8 de marzo de 2026 - Seven de Vancouver (Canadá).

14 y 15 de marzo de 2026 - Seven de Nueva York (Estados Unidos).

SVNS World Championship

17 al 19 de abril de 2026 - Seven de Hong Kong.

29 al 31 de mayo de 2026 - Seven de Valladolid (España).

5 al 7 de junio de 2026 - Seven de Bordeaux (Francia).

La tabla de posiciones del Circuito Mundial de Seven, con los Pumas 7s en el sexto lugar World Seven Series

El formato del Circuito Mundial es distinto al de las últimas ediciones. Primero se disputan seis etapas con ocho participantes, a diferencia de los 12 que había la temporada pasada, y son la Argentina, Australia, Fiji, Francia, Gran Bretaña, Nueva Zelanda, Sudáfrica y España. Todos ellos se ven las caras en Dubái (Emiratos Árabes Unidos), Ciudad del Cabo (Sudáfrica), Kallang (Singapur), Perth (Australia), Vancouver (Canadá) y Nueva York (Estados Unidos).

Luego habrá otras tres etapas finales denominadas SVNS World Championship, a las cuales se sumarán los cuatro mejores equipos del SVNS 2, la segunda división del Circuito Mundial, por lo que habrá 12 participantes. Primero se jugará en Hong Kong, luego en Valladolid (España) y después en Bordeaux (Francia). El campeón se dará a conocer, justamente, al término del último fin de semana de actividad.