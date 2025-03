Así quedó la tabla de posiciones del Súper Rugby Américas, tras la fecha 4

Este fin de semana se disputó la cuarta fecha de la edición 2025 del Súper Rugby Américas, el torneo de franquicias de rugby de primer nivel de América. Peñarol se mantiene como único líder: derrotó a Selknam por 22 a 18. Por otro lado, en el duelo más parejo del fin de semana, entre dos de los tres equipos argentinos que disputan el torneo, Pampas le ganó a Tarucas por 15 a 14. Por último, Dogos XV consiguió una goleada histórica al vencer a Cobras Brasil por 80 a 29. La próxima jornada se llevará a cabo el fin de semana que viene con los siguientes compromisos: Pampas vs. Yacaré XV, Cobras vs. Peñarol y Selknam vs. Tarucas.

En el cotejo entre uruguayos y chilenos, el conjunto charrúa se hizo fuerte como local y volvió al triunfo tras la caída sufrida la semana pasada contra Pampas. Luego, en un compromiso entre argentinos, la experiencia pesó y los bonaerenses derrotaron a los tucumanos; mientras que el vigente campeón vapuleó al débil combinado brasileño, que sigue sin ganar en lo que va de esta temporada

Peñarol sigue a paso firme y se mantiene como único líder del certamen SRA

Resultados de la fecha 4

Tarucas 14 - 15 Pampas

Peñarol 22 - 18 Selknam

Dogos 80 - 29 Cobras Brasil

Cronograma de la fecha 5

Viernes 14 de marzo a las 20: Pampas vs. Yacaré XV.

Domingo 16 de marzo a las 12.30: Cobras Brasil vs. Peñarol Rugby.

Domingo 16 de marzo a las 14.30: Selknam vs. Tarucas.

Del certamen participan siete franquicias. En la primera etapa se enfrentan todas contra todas a dos rondas y los cuatro mejores de la tabla de posiciones clasificarán a las semifinales. La definición está prevista para el 13 de junio. Todos los partidos se transmiten en vivo por la plataforma digital Disney+ mientras que ESPN emite los partidos más importantes a través de alguna de sus señales.

Tabla de posiciones

Peñarol Rugby: 14 puntos y +26 de diferencia de tantos

Selknam: 11 y +5

Dogos XV: 11 y +45

Pampas: 10 y +15

Yacaré XV: Ocho y -29.

Tarucas: Siete y +35.

Cobras Brasil: Dos y -97.

Tabla de campeones del Super Rugby Américas

El campeonato de rugby profesional de franquicias de América comenzó en 2020, aunque el torneo se canceló en medio de la temporada por la pandemia del Covid-19. El primer campeón se coronó en 2021 y fue Jaguares XV, en lo que, hasta el año pasado, cuando ganó Dogos XV, era la única celebración argentina del certamen. Luego, llegaron dos triunfos consecutivos de Peñarol de Uruguay, la primera en 2022 en la Súper Liga Americana y, la segunda, en 2023, ya bajo el nombre de Súper Rugby Américas.

Peñarol Rugby: Dos títulos.

Jaguares XV: Uno.

Dogos XV: Uno.

LA NACION