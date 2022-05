Atlético del Rosario aprendió la lección y esta vez quiere pelear por cosas importantes: lo mostró venciendo al SIC, en Boulogne

Hay una norma en la máxima categoría del rugby de Buenos Aires desde que se juega este formato en 2017: el que asciende, vuelve a descender. Competir con los 12 mejores equipos de la URBA fin de semana tras fin de semana es una tarea compleja para un club que sube desde la Primera A. Le tocó a Atlético del Rosario en las temporadas 2017 y 2019, pero siempre volvió. En este 2022, con un plantel más maduro y jugadores con experiencia, busca cambiar la historia. Ya lleva tres victorias en seis partidos disputados, la misma cantidad que logró en todo el 2017 y sólo una menos de las que consiguió en 2019.

“Estamos más maduros, algo que en otros años nos faltaba. Somos un plantel de 23 o 24 años de promedio, pero que tiene experiencia en el plantel superior. Los partidos que años anteriores no nos llevábamos, hoy los sacamos adelante”, explicó Martín Elías, el apertura reconvertido en fullback.

SIC vs Atlético del Rosario. 07-05-22 LA NACION/Gerardo Viercovich

Ninguno de los triunfos anteriores de Plaza Jewell fue tan importante como éste, en Boulogne y frente al SIC, por 43-23. Por la jerarquía del rival, que trataba de achicar la diferencia con el líder y puntero Newman (tuvo fecha libre) y por como ejecutó su plan de juego: una defensa vehemente y asfixiante en el uno contra uno y ataques directos, sin necesitar de muchas fases, aprovechando las pérdidas de su rival.

“Trabajamos en nuestra obtención, en tener pelotas de calidad para poder jugar. En sus errores pudimos marcar puntos, que es muy importante. Lo planteamos así, porque a nosotros nos suele pasar lo mismo: nuestros errores nos han costado puntos. Hoy salió redondo”, expresó el capitán Tomás Malanos. Un resultado que pudo haber sido mayor si Manuel Nogués, el goleador del campeonato, hubiera estado más fino en sus envíos a los palos.

Tackle de Mateo Madero a Martín Elías, en el partido entre SIC vs Atlético del Rosario LA NACION/Gerardo Viercovich

A pesar del try tempranero de Gonzalo Hughes, Atlético del Rosario no se achicó y respetó su propuesta. Fue clínico con sus pelotas y con la que perdió el SIC. Joaquín Viola Artola marcó el primer try luego de un buen maul, Nicolás Casals apoyó el suyo tras una jugada que empezó con una pérdida en el line local y Lucas Malanos marcó en la una de las últimas del primer tiempo, después de una excelente gestión ofensiva de Manuel Nogués. El vehemente tercera línea, es una de las figuras del torneo y con su segunda conquista en el complemento igualó a Jerónimo Ulloa como tryman del certamen. Otra muestra del oportunismo que tuvo Plaza fue el try que anotó el paranaense Tomás Cornejo, que recogió una recepción desprolija de su rival y se zambulló en el ingoal en su debut como titular en la Primera.

Federico Haedo tacklea a Manuel Nogués LA NACION/Gerardo Viercovich

Atlético del Rosario neutralizó al desdibujado SIC con los forwards y cuenta con backs de jerarquía, que manejan los ritmos del equipo. Manuel Nogués viene de jugar la Superliga Americana de Rugby con Peñarol, mientras que Martín Elías y Tomás Malanos fueron campeones con Jaguares XV en 2021. En este 2022, la franquicia argentina decidió armar una base Sub 23 y se quedaron afuera: “Sabíamos que en Jaguares XV no nos iban a tener en cuenta por un tema de edad. Yo tenía una posibilidad de ir a otro equipo de la SLAR, pero me tentó más quedarme en el club, algo que disfruto mucho y me gusta jugar con amigos. Estoy feliz con la decisión que tomé”, expresó Malanos, que a los 24 años es uno de los referentes de un plantel que ya superó esas temporadas de recambio y hoy busca jugar de igual a igual en cualquier cancha.

Ninguno de los jugadores había estado en la anterior victoria de Atlético de Rosario en la cancha del SIC, en julio de 2011. “Yo estuve en la tribuna de allá, a Plaza lo seguía siempre a todos lados. Lo vimos con un amigo y fue tan emocionante como hoy”, recordó Elías, que en ese entonces tenía 14 años. Hoy, con 25, se emociona siendo uno de los protagonistas.

Valentín Tumosa, de Atlético del Rosario, en acción LA NACION/Gerardo Viercovich

La síntesis del partido

SIC (23): Francisco González Capdevilla, Alberto Miguens, Santos Rubio, Justo Piccardo y Mateo Madero; Agustín Sascaro y Juan Sóares Gache (C); Tomás Comissati, Alejo Daireaux y Marcos Borghi; Lucas Sommer y Federico Haedo; Gonzalo Hughes, Ignacio Bottazzini y Ricardo Macchiavello.

Entrenadores: Eduardo Victorica, Federico Gallo, Federico Serra y Patricio Nealon

Cambios. Segundo tiempo: 38´,Segundo Aguilar por Alberto Miguens.

Atlético del Rosario (43): Martín Elías, Nicolás Casals, Bautista Estelles, Tomás Malanos (C) y Pedro Bisio; Manuel Nogués y Tomás Cornejo; Valentín Tumosa, Lucas Malanos y Santiago Casals; Octavio Capella y Matías Kremer; Roberto Almeira, Jeremías Aime y Joaquín Viola Artola.

Entrenador: Entrenador: Iñaki Alcain.

Cambios: Primer tiempo: 37´:Juan Manuel Ruiz por Nicolás Casals (temporario). Segundo tiempo: 15′ Joaquín Gaitán por Octavio Capella; 22′, Marcos Entaish por Roberto Almeira; 25′, Francisco Echenique por Valentín Tumosa; 30′, Nicolás Cripovich por Tomás Cornejo y Juan Manuel Ruiz por Joaquín Viola Artola; 33′, Matías Malanos por Jeremías Aime; 36´, Facundo Farrugia por Bautista Estellés y 38´,Rodrigo Figueroa por Matías Kremer.

Tantos. PT: 2´ gol de Agustín Sascaro por try de Gonzalo Hughes (S); 5´,penal de Manuel Nogués (A); 19′, penal de Manuel Nogués (A); 22´, penal de Agustín Sascaro (S); 26´, try de Joaquín Viola Artola (A); 31´, try de Nicolás Casals (A); 35´, penal de Agustín Sascaro (S); 39´, Gol de Manuel Nogués por try de Lucas Malanos (A).

ST: 3´, penal de Agustín Sascaro (S); 9´, penal de Manuel Nogués (A); 12´, penal de Agustín Sascaro (S); 13´, gol de Manuel Nogués por try de Tomás Cornejo (A); 20´, gol de Manuel Nogués por try de Lucas Malanos (A); 23´, gol de Agustín Sascaro por try de Tomás Comissati (S), y 35, penal de Manuel Nogués (A)

Incidencias: Amarillas: Alberto Miguens (S), Joaquín Viola Artola (A) y Gonzalo Hughes (S).

Árbitro: Mauro Rossi.

Cancha: SIC.