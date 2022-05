Pablo Matera convirtió su primer try en Crusaders y tuvo otra actuación brillante en la fecha 12 del Super Rugby Pacific

Tomó la pelota cerca del ingoal, traccionó ante los defensores que intentaron bajarlo y cruzó la línea. En su novena presentación con la camiseta de Crusaders, llegó el primer try de Pablo Matera, en un momento crucial del partido: Force, que contó con la presencia desde el arranque del pilar Santiago Medrano, había descontado dos minutos antes por un try de Fergus Lee-Warner, achicando la diferencia a tres puntos. El equipo neozelandés no la pasaba bien, se mostraba vulnerable en defensa, pero la conquista del ex capitán de los Pumas empezó a torcer el rumbo y a marcar el camino. Luego llegaría el show de Will Jordan, una de las estrellas del rugby neozelandés, para estirar la brecha y marcar una diferencia de casi 40 puntos.

El try de Matera

Fue el 12° try de Matera a nivel Super Rugby. Todos los otros los había apoyado en Jaguares, el último de ellos frente a Chiefs en los cuartos de final de la histórica campaña de 2019. Emiliano Boffelli (21), Ramiro Moyano (17), Agustín Creevy (16) y Matías Orlando (15) son los únicos compatriotas que anotaron más veces que el tercera línea, que volvió a tener una destacada actuación: mostró agresividad y vehemencia en cada punto de encuentro, realizó 11 acarreos, fue uno de los que más tackles metió, con 14, y pescó una pelota en pleno ataque de los australianos. Participó en otros dos tries y además manejó bien la base del scrum, una función que tuvo que cumplir por un cambio de último momento: Zach Gallagher no pudo estar por motivos médicos, por lo que Cullen Grace rotó a la segunda línea y Matera se paró como octavo durante los 80 minutos.

El resumen del partido

Crusaders venía de un duro golpe frente a Waratahs, un rival inferior en los papeles, y este sábado recuperó la sonrisa con dos figuras estelares: Leicester Fainga’anuku anotó los tres tries de su equipo en la primera parte, el segundo con una pirueta digna de un jugador de su calidad. Will Jordan también anotó un hattrick en el complemento. Un fullback excepcional, con buena lectura de juego y una aceleración que tienen pocos jugadores en el planeta. El hombre de los All Blacks fue el jugador que realizó más acarreos (14), el que más metros corrió (156), el de más quiebres (3) y el que más tackles rompió (10) en el encuentro disputado en el HBF Park de Perth.

El conjunto más veces campeón del hemisferio sur se mantiene en la tercera posición del Super Rugby Pacific en una temporada irregular para los estándares de un equipo acostumbrado a ganar. A falta de tres fechas para el final se mantiene por detrás de Blues, uno de los candidatos a arrebatarle el título y Brumbies, que logró otra victoria resonante. El conjunto de Canberra derrotó a Chiefs por 38-28 y consiguió su tercer triunfo consecutivo frente a rivales neozelandeses, algo que no lograba un equipo australiano desde Waratahs en 2015. Una buena señal para los Wallabies, con enfrentamientos más parejos con respecto a los últimos tres años en el cruce trans-tasman. Precisamente Brumbies será el próximo rival de Crusaders en un duelo importante para definir la localía de cara a los encuentros de play-off.

Pablo Matera festeja su acción; Crusader superó a Western Force y el try del argentino fue en un momento clave

En distintos roles, Pablo Matera se afianza como un jugador de peso en la estructura de Crusaders. Por su liderazgo y empuje se consolidó en un equipo que no quiere cortar una racha de cinco años consecutivos ganando títulos.