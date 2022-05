Top 13 de la URBA. Una fecha inolvidable, con el bombazo de Atlético del Rosario ante el SIC, la heroica de Hindú y la reacción del campeón, CUBA

No fue una fecha más la séptima del Top 13 de la URBA. Con emociones, actuaciones memorables, debuts con historia, regresos de exPumas. Tuvo todo los condimentos. Mientras Newman, líder y único invicto del certamen, tuvo fecha libre, pasó de todo. Por ejemplo, en Boulogne. Allí, donde el San Isidro Club siempre se hace fuerte, hubo un bombazo deportivo: Atlético del Rosario, con una actuación contundente, logró un histórico triunfo sobre el SIC por 43-23. Su primer éxito como visitante, nada menos que en una cancha emblemática, en la que volvió a ganar después de 11 años. El SIC, uno de los escoltas del puntero, buscaba achicar la ventaja que le lleva Newman. Pero sufrió una durísima derrota. En la próxima fecha, el SIC descansará.

“Habíamos hablado de mantener la intensidad los 80 minutos. Fue lo que hicimos bien para lograr esta victoria tan importante. El duelo del uno a uno hoy lo pudimos superar y ahí definimos el partido. Vamos a festejar mucho esta victoria”, dijo Bautista Estellés, de Atlético de Rosario, hijo de Juan Pablo Estellés, histórico jugador de Plaza. “Nunca pensé que podía ser el tryman de Atlético del Rosario en la séptima fecha. Son tries muy laburados los que conseguimos. Cada uno cumple su rol. Pero es el laburo de todo el equipo. Fuimos creciendo partido a partido. Veníamos de una categoría de abajo, pero volvimos a imponernos, no a aguantar. Cuando nos lanzamos a jugar, lo hacemos de igual a igual. Se vio con CUBA, con Belgrano, con Hindú”, dijo, exultante, Lucas Malanos, wing del equipo rosarino, autor de dos de las cinco conquistas del ganador.

Atlético del Rosario fue imparable en San Isidro y demolió al SIC LA NACION/Gerardo Viercovich

El otro partido electrizante fue el que jugó el también escolta Alumni, en Tortuguitas, frente a Hindú, uno de los habituales animadores de los torneos. Conjunto que tuvo el debut como titular del medio scrum Lucas Fernández Miranda, hijo de Nicolás Fernández Miranda, símbolo de otros tiempos del conjunto de Don Torcuato e integrante de los Pumas, además de haber sido parte del staff de Mario Ledesma hasta hace poco. El “Polaco” jugó todo el partido, dirigido por su padre. Fue doble alegría para los Fernández Miranda, porque Hindú, pese a jugar con 14 casi todo el partido, se impuso por 29-15.

Lucas Fernández Miranda, hijo de Nicolás, tuvo su debut como titular en Hindú LA NACION/Marcos Brindicci

A los 8 minutos, fue expulsado Franco Diviesti, pilar de Hindú, por embestir a un rival a la altura del cuello en un ruck. Sin embargo, Hindú dominó la primera mitad merced a la agresividad con que se defendió. Llegó al try a los 15 por intermedio de D’Amorim y jugó todo el parcial en territorio rival (7-0). Alumni igualó en la primera acción del segundo tiempo tras una buena acción del ex Puma Santiago González Iglesias (try de Juan Patricio Anderson). Después de intercambiar penales (10-10), Hindú encontró la ventaja en una jugada de line-out y maul ( try de Capurro). Y terminó ganando por amplio margen, con un desempeño soberbio.

Gran victoria de Hindú en Tortuguitas y con uno menos LA NACION/Marcos Brindicci

Tremendo partido se jugó en Burzaco, donde el campeón, CUBA, tras ir en desventaja buena parte del desarrollo, venció por 24-23 a Pucará. En este conjunto volvieron a jugar los exPumas Lucas González Amorosino y Manuel Montero. Para la próxima fecha, CUBA tendrá un examen de alto vuelo: enfrentará nada menos que a Newman, el líder del Top 13.

Una lluvia de puntos hubo en la Catedral de San Isidro, la cancha del CASI, donde el local derrotó a Los Tilos por 43-40, un resultado poco usual por la cantidad de tantos.

En La Plata, el local San Luis logró una valiosa victoria ante Belgrano Athletic por 30-22, mientras que Regatas Bella Vista, en gran reacción, dio vuelta el score y superó a Buenos Aires Criquet & Rugby Club por 28-27.

Los resultados

Pucará 23 vs. CUBA 24

San Luis 30 vs. Belgrano 22

CASI 43 vs. Los Tilos 40

Alumni 15 vs. Hindú 29

Buenos Aires 27 vs. Regatas 28

SIC 23 vs. Atlético del Rosario 43

Libre: Newman

Las posiciones

Las posiciones del Top 13 de la URBA, luego de la séptima fecha, son las siguientes:

1°, Newman, con 28 puntos (6 PJ)

2°, SIC, con 22 (7 PJ)

2°, Alumni, con 22 (7 PJ)

2°, CUBA, con 22 (7 PJ)

5°, Hindú, con 21 (6 PJ)

6°, Belgrano, con 14 (7 PJ)

6°, Atlético del Rosario, con 14 (6 PJ)

6°, CASI, con 14 (6 PJ)

9°, Regatas, con 11 (6 PJ)

10°, San Luis, con 8 (6 PJ)

10°, Los Tilos, con 8 (7 PJ)

12°, Pucará, con 6 (6 PJ)

13°, Buenos Aires, con 6 (7 PJ).

Próxima fecha

Atlético del Rosario vs. Buenos Aires

Regatas vs. Alumni

Hindú vs. CASI

Los Tilos vs. San Luis

Belgrano vs. Pucará

CUBA vs. Newman

Libre: SIC

Otras categorías

Estos fueron otros resultados de la jornada:

Primera A

San Carlos 20 vs. Los Matreros 27

San Albano 9 vs. Lomas Athletic 0

Champagnat 39 vs. Pueyrredón 29

Mariano Moreno 33 vs. San Patricio 18

Deportiva Francesa 38 vs. Olivos 28

Banco Nación 22 vs. Curupaytí 17

San Cirano 10 vs. La Plata 24

Primera B