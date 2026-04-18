Top 14 de URBA: Hindú y SIC marcan el ritmo en un torneo parejo y prometen un partidazo en la 5ª fecha

Un temor de los que estaban en contra del paso de Top 12 a Top 14 en el torneo de URBA era que se perdiera la paridad, que a los nuevos les quedara lejos el nivel de los afianzados. Por ahora no ocurre: el certamen está ofreciendo partidos parejos en general, varios bonus por derrotas de hasta 7 tantos.

Sí tiene más desequilibrio en la tabla: suelen ganar los mismos, suelen perder los mismos. Y entonces van alejándose las puntas de la tabla. Arriba están los dos invictos, escapándose paulatinamente. Uno es el llamativo San Isidro Club, que ganó los cinco partidos fuera de su cancha. Este sábado, como visitante del bien posicionado Champagnat, por un amplio 24-7 que durante largo rato fue 24-0. El otro es Hindú, que afrontó un compromiso pesado, y lo superó con solvencia: en los últimos minutos quebró a Belgrano en juego y tanteador y terminó consiguiendo un holgado 39-22.

El scrum de Hindú fue eficaz y hizo al dominio del local en el último tramo en Don Torcuato; en cinco fechas, el Elefante está mucho mejor que en 2025. Santiago Filipuzzi

No les pierden pisada otros dos pesos pesados del certamen, CASI y Newman. La Academia viajó a Rosario, durante un rato estuvo abajo en el marcador y finalmente pasó adelante. Debió trabajar hasta el final, cuando se impuso por 36-28 al otro Atlético. Y el Cardenal sostuvo un enfrentamiento de palo y palo en la cancha de Alumni, donde después de varios cambios en la delantera llegó primero a la meta: ganó por 32 a 30.

El campeón debió resistir una embestida final del equipo rojiblanco para sostener el triunfo, que le había facilitado el yerro en el intento de conversión de Bautista Canzani en el último try de Alumni. No le fue fácil al Bordó: tenía un jugador menos por la amonestación a su líder, Gonzalo Gutiérrez Taboada. Pero resistió y así se adjudicó un partido muy interesante, bien jugado, con buen ritmo. Venció el que se equivocó un poco menos en Manuel Alberti.

Pablo Cardinal llega a pasar la pelota a Carlos Vela ante la presión de Bautista Canzani; Newman tuvo que trajinar para ganar en la cancha de Alumni. Hernan Zenteno - La Nacion

Otros encuentros cambiantes fueron el que Buenos Aires Cricket y Rugby le ganó como visitante a La Plata por 25 a 23 y aquél en el que Regatas se impuso en Bella Vista a CUBA por 26 a 23. Además, Los Tilos dejó sin bonus a Los Matreros, al que superó fuera de su casa por 32 a 23.

Noticia en desarrollo

Los resultados de la 5ª fecha

Los Matreros 23 vs. Los Tilos 32

vs. Los Tilos Rosario 28 vs. CASI 36

vs. CASI Regatas Bella Vista 26 vs. CUBA 23 (B)

vs. CUBA La Plata 23 (B) vs. Buenos Aires 25

vs. Buenos Aires Hindú 39 vs. Belgrano 22

vs. Belgrano Champagnat 7 vs. SIC 24

vs. SIC Alumni 30 (B) vs. Newman 32

Las posiciones

Hindú , con 23 puntos

, con SIC , con 22

, con CASI , con 19

, con Newman , con 18

, con Regatas Bella Vista , con 14

, con Champagnat , con 12

, con Rosario , con 10

, con Alumni , con 10

, con Los Matreros , con 9

, con Los Tilos , con 9

, con Buenos Aires C&RC , con 9

, con La Plata , con 7

, con CUBA , con 5

, con Belgrano, con 2

La 6ª jornada (sábado 25/4, 15.30)