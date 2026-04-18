Top 14 de URBA: Hindú y SIC marcan el ritmo en un torneo parejo y prometen un partidazo en la 5ª fecha
El Elefante superó solvente a Belgrano y la Zanja doblegó largamente a Champagant; éxitos de CASI y Newman
- 3 minutos de lectura'
Un temor de los que estaban en contra del paso de Top 12 a Top 14 en el torneo de URBA era que se perdiera la paridad, que a los nuevos les quedara lejos el nivel de los afianzados. Por ahora no ocurre: el certamen está ofreciendo partidos parejos en general, varios bonus por derrotas de hasta 7 tantos.
Sí tiene más desequilibrio en la tabla: suelen ganar los mismos, suelen perder los mismos. Y entonces van alejándose las puntas de la tabla. Arriba están los dos invictos, escapándose paulatinamente. Uno es el llamativo San Isidro Club, que ganó los cinco partidos fuera de su cancha. Este sábado, como visitante del bien posicionado Champagnat, por un amplio 24-7 que durante largo rato fue 24-0. El otro es Hindú, que afrontó un compromiso pesado, y lo superó con solvencia: en los últimos minutos quebró a Belgrano en juego y tanteador y terminó consiguiendo un holgado 39-22.
No les pierden pisada otros dos pesos pesados del certamen, CASI y Newman. La Academia viajó a Rosario, durante un rato estuvo abajo en el marcador y finalmente pasó adelante. Debió trabajar hasta el final, cuando se impuso por 36-28 al otro Atlético. Y el Cardenal sostuvo un enfrentamiento de palo y palo en la cancha de Alumni, donde después de varios cambios en la delantera llegó primero a la meta: ganó por 32 a 30.
El campeón debió resistir una embestida final del equipo rojiblanco para sostener el triunfo, que le había facilitado el yerro en el intento de conversión de Bautista Canzani en el último try de Alumni. No le fue fácil al Bordó: tenía un jugador menos por la amonestación a su líder, Gonzalo Gutiérrez Taboada. Pero resistió y así se adjudicó un partido muy interesante, bien jugado, con buen ritmo. Venció el que se equivocó un poco menos en Manuel Alberti.
Otros encuentros cambiantes fueron el que Buenos Aires Cricket y Rugby le ganó como visitante a La Plata por 25 a 23 y aquél en el que Regatas se impuso en Bella Vista a CUBA por 26 a 23. Además, Los Tilos dejó sin bonus a Los Matreros, al que superó fuera de su casa por 32 a 23.
Noticia en desarrollo
Los resultados de la 5ª fecha
- Los Matreros 23 vs. Los Tilos 32
- Rosario 28 vs. CASI 36
- Regatas Bella Vista 26 vs. CUBA 23 (B)
- La Plata 23 (B) vs. Buenos Aires 25
- Hindú 39 vs. Belgrano 22
- Champagnat 7 vs. SIC 24
- Alumni 30 (B) vs. Newman 32
Las posiciones
- Hindú, con 23 puntos
- SIC, con 22
- CASI, con 19
- Newman, con 18
- Regatas Bella Vista, con 14
- Champagnat, con 12
- Rosario, con 10
- Alumni, con 10
- Los Matreros, con 9
- Los Tilos, con 9
- Buenos Aires C&RC, con 9
- La Plata, con 7
- CUBA, con 5
- Belgrano, con 2
La 6ª jornada (sábado 25/4, 15.30)
- Alumni vs. Los Matreros
- Newman vs. Champagnat
- SIC vs. Hindú
- Belgrano vs. La Plata
- Buenos Aires vs. Regatas Bella Vista
- CUBA vs. Rosario
- CASI vs. Los Tilos
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de Top 14 de la URBA
TV y streaming. Juega Messi, la final de la Copa del Rey, fútbol argentino, Top 14, Pumas 7s y Boca por la Libertadores del básquet
Todo eficacia. Nada de ir de menor a mayor: este SIC que no juega en su cancha tumba pesos pesados ya en el inicio de la temporada
Único líder. Hindú está tan bien que es capaz de sobreponerse a sus excesos: venció ampliamente al duro Buenos Aires
- 1
Un try a los ¡10 segundos! Gran presentación de los Pumas 7s en Hong Kong, frente a España
- 2
Horarios de los Pumas 7s y las Yaguaretés en el Seven de Hong Kong
- 3
Los Pumas 7s vencieron a Fiji y pasaron a la semifinal del Seven de Hong Kong
- 4
Súper Rugby Américas: horarios y cómo ver online todos los partidos