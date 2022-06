CASI - SIC, por el Top 13 de la URBA: las vivencias de Luis Briatore y Juan Soares Gache y la llamativa camiseta que utilizará la Academia en el clásico

“Orgullo. Es una linda responsabilidad”. Ambos coincidieron, se miraron y sonrieron. Fueron cómplices, por unos segundos, en el sentimiento en cuanto a representar al club de sus amores en el clásico. El CASI y el SIC se medirán por 133a vez en su historia en la fecha 11 del Top 13 de la URBA. Luis Briatore y Juan Soares Gache se reunieron para LA NACION y hablaron de la pertenencia del club y la felicidad que implica ser uno de los elegidos para saltar a la cancha este sábado a las 15.30 en la Catedral del rugby de San Isidro, para un clásico que transmitirá la plataforma Star+.

Si hay fechas a las que se marca en el calendario, suelen ser las que son como ésta. Son cruces que nadie quiere perderse, más allá de la realidad deportiva de cada equipo. Jugar un clásico no es para cualquiera y por eso los condimentos de la realidad pasan a un segundo plano. Puede tocar jugar de local o visitante, llegar como puntero o en mitad de tabla, pero ese sábado quien logra abstraerse de la coyuntura y afianzarse en las fortalezas de su equipo se quedará con el encuentro.

Que la historia muestre un saldo favorable de 69 victorias para el CASI contra 53 del SIC (hubo diez empates) en los 132 partidos entre ambos es apenas un dato numérico. Que el SIC sea el último ganador (dos veces en 2021: 41-15 en condición de local y 35-13 fuera de casa), también. El CASI, que será el anfitrión, llega en desventaja en cuanto a su posición en la tabla: marcha 6º, con 22 puntos, tres puestos y 8 unidades debajo de su vecino. El SIC desemboca con el impulso del buen triunfo ante Alumni la fecha pasada. Pero nada de eso estará presente en sus cabezas a la hora de saltar a la cancha.

Un try zanjero en el amplio triunfo del local en 2021 en Boulogne

“Es una semana distinta”. Ambos jugadores volvieron a coincidir. Pero, lejos de salirse del libreto, los dos saben de la competitividad del torneo, la importancia de cada partido y la necesidad de ganar para seguir prendidos en la punta.

“Es una semana muy especial, muy importante. Pero, más que nada, creo que en lo que estamos haciendo foco es en corregir nuestros errores, en las cosas en las que por ahí venimos equivocándonos sin dejar de enfocarnos en nuestras virtudes. Es seguir metiéndole y confiando en nuestro juego. Creo que ésa es nuestra bandera y lo que vamos a buscar el sábado”, describe Briatore, capitán del CASI, que afrontará su segundo clásico.

“Claramente estos partidos son más mentales. En cuanto a los entrenamientos, hicimos lo de siempre. Entiendo que al CASI le pasa lo mismo: una vez que termina el partido anterior, ya empezás a pensar en clásico. Antes no se piensa. Es un torneo muy duro y necesitás estar enfocado cada sábado, y ni bien se terminó el partido con Alumni empezamos a pensar en éste”, explica Soares Gache, medio-scrum del SIC.

La pelota en poder del medio-scrum, que este sábado recibirá alguno que otro tackle del capitán adversario... MAURO ALFIERI - LA NACION

Hoy, quien mejor sepa gestionar los hilos del encuentro, quien pueda manejar los nervios y encontrar impulso en el respaldo de la hinchada, habrá ganado el encuentro. Ambos jugadores resaltaron la importancia de las formaciones fijas. El juego pasará por ahí.

El SIC llega segundo en la tabla de posiciones, con 30 puntos (cuatro menos que Hindú, segundo). En tanto, el CASI figura sexto, con 22. Y, si bien ambos vienen de ganar las últimas fechas, situación que los potencia y motiva, son conscientes de la competitividad del formato del campeonato, de la exigencia que conlleva. Un mal planteo, una distracción, se termina pagando caro.

“Nosotros somos el segundo equipo con más puntos en el torneo. La vara está bastante alta. Es un rugby semiprofesional donde la concentración es clave. No podés aflojar, porque en la que te descuidaste, te anotan”, sentencia Briatore, quien junto a su equipo estará vistiendo una camiseta alternativa, en celebración de los 120 años del club.

“Llegamos con victorias, sí, y es un impulso. Pero tal vez no por la victoria en sí, porque contra Regatas ganamos, contra Biei ganamos pero quizás sin jugar tan bien. Pero al último partido lo ganamos jugando bien. Ahí se dio esa intensidad que veníamos buscando. Eso se vio en el cómo ganamos. Me siento más tranquilo por cómo jugamos el sábado, de cómo se dio esa victoria, de nuestro juego, respecto de cómo lo hicimos los sábados anteriores”, apunta Soares Gache, que jugará por octava vez un clásico de San Isidro.

El SIC encontró su rugby y parece haber equilibrado la experiencia y las responsabilidades dentro de la cancha. Explota su juego, se apoya en sus figuras y avanza. Quiere seguir creciendo, potenciando a sus jugadores y su estilo. Confía en su legado, en los 26 títulos de la URBA –el último en 2019– y buscará seguir sacándole ventaja a su gran rival.

“El plantel del 2019 cambió mucho. Estamos con un plantel consolidado, o consolidándonos. El SIC juega a las formaciones fijas –scrum y line–, ahí nos hacemos fuertes. Nos sentimos muy bien, confiamos y trabajamos para esto”, añade el jugador del San Isidro Club.

En noviembre Club Atlético de San Isidro y San Isidro Club se enfrentaron por última vez, y hubo triunfo visitante en la Catedral. LA NACION/Ignacio Sánchez

En tanto, el CASI será local con un equipo fortalecido, un grupo que se motiva y está unido. Es un plantel joven, que se está terminando de adaptar y que busca plasmar su unión compañera dentro de la cancha. Se hace fuerte en el juego rápido, con la pelota viva y cuando logran ganar espacio, no fallan. Son conscientes de sus puntos por mejorar, y ahí trabajan. Llevan los colores del club en el pecho y toman la responsabilidad como bandera.

“¿Qué significa representar a tu club en un clásico?”, fue la pregunta inicial, y lejos de frases trilladas, de respuestas armadas, cada uno se tomó su tiempo, lo pensó y respondió. Buscaron esa mirada cómplice, porque, pese a los colores, esos sentimientos son pocos los afortunados que llegan a vivirlos en carne propia.

Buena onda entre Briatore y Soares Gache; como suele suceder, la rivalidad entre los sanisidrenses se da sólo cuando están puestas las camisetas. MAURO ALFIERI - LA NACION

Soares Gache: “Somos un equipo, siempre pienso en eso. En los 15 y en la gente que nos acompaña. Es una linda responsabilidad. Desde que somos chicos, siempre el SIC-CASI fue importante, en cada división es un partido especial, y más ahora, en la primera, es una locura. Con todo el club apoyando, la familia, los amigos, tener a tus amigos ahí alentándote. Soy muy feliz, es una semanita muy especial”.

Briatore: “Es un orgullo tremendo, es un privilegio. Ser uno de los 15 que representa a la primera de un club con tanta historia, con tantos partidos y lo que significa este partido... La primera palabra que se me aparece es orgullo y más con cómo se da la semana, lo que se hace sentir el club, los mensajes que llegan, los familiares, la gente del CASI, los juveniles. La movida que se da en los días previos es muy linda y te da una inyección extra a la cabeza para salir a la cancha”.

Se paraliza San Isidro, la capital del rugby nacional. Un clásico siempre representa algo diferente. Se siente, se vive, se festeja, se recuerda. Un CASI-SIC siempre es historia.

Las formaciones para el clásico

CASI: Jerónimo Solveyra; Jerónimo Tumbarello, Felipe Probaos, Santiago Viaña y Nicolás Cotella; Alejo Montes de Oca y Alejo Lavayén; Joaquín Saenz de Miera, Luis Briatore (capitán) y Eugenio Sartori; Ignacio Larrague y Salvador Ochoa; Ignacio Nieto Sánchez, Facundo Scaiano y Martín Brousson.

SIC: Francisco González Capdevilla; Justo Piccardo, Carlos Pirán, Santos Rubio y Mateo Madero; Joaquín Lamas y Juan Soares Gache; Tomás Meyrelles (capitán), Alejandro Daireaux y Marcos Borghi; Lucas Sommer y Federico Haedo; Gonzalo Hughes, Ignacio Bottazini y Ricardo Macchiavello.

Árbitro: Tomás Bertaza.

Tomás Bertaza. Cancha: Atlético de San Isidro.

Hora: 15.30.

15.30. TV: ESPN en Star+.

El resto de la jornada

No sólo de CASI-SIC vive la fecha 11 del Top 13. Habrá otros cinco enfrentamientos, con uno sobresaliente. Si no estuviera en medio el clásico de San Isidro, Newman vs. Hindú sería de atención casi excluyente. Dos equipos encumbrados, puntero y escolta, que juegan muy bien y son tradicionales de la URBA. De hecho, será el encuentro televisado por ESPN Extra.

Toda la fecha tendrá lugar desde las 15.30. El programa completo del día es el siguiente:

CUBA vs. Los Tilos

Regatas Bella Vista vs. Pucará

San Luis vs. Rosario

CASI vs. SIC

Alumni vs. Buenos Aires Cricket & Rugby

Newman vs. Hindú

Libre: Belgrano

Las posiciones

Los cuatro primeros se clasificarán para las semifinales.