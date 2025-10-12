Champagnat fue víctima de sus nervios ante Hurling y se perdió el ascenso directo, pero aún puede subir

Signos de impotencia y desilusión. Champagnat preparó la fiesta, viajó al oeste del Gran Buenos Aires con el sueño intacto, pero se volvió con un golpazo: Hurling le amargó la tarde, se impuso por 34-31 en un encuentro de ida y vuelta y lo dejó sin chances de ascender directamente a la máxima categoría del rugby de Buenos Aires. Con las goleadas de Rosario a San Andrés (70-24) y Los Matreros a Olivos (62-24), los ganadores lograron subir a la elite y a ‘Champa’ aún le queda la posibilidad del repechaje para obtener la última plaza en el futuro Top 14, del 2026.

El visitante apuró los tiempos y se enredó en su propia desesperación. No pensó el partido y fue atolondrado a llevarse puesto a un rival que, si bien no tenía un incentivo en la tabla, afloró a su espíritu competitivo. Hurling jugó sin complejos en su último encuentro del año como local. “Propusimos jugar a lo nuestro desde el minuto 1 al 80 y no aflojar. En el partido de ida nos habíamos quedado con el gusto amargo de perder en la última jugada y hoy teníamos una buena revancha para terminar el año de local. Queríamos disfrutar el cierre del año acá en casa”, reconoció Francisco Quinn, uno de los puntos más altos del local.

Champagnat corrió siempre de atrás. Con dos fechas por jugar, arrancó el encuentro a cuatro puntos de Atlético del Rosario y a cinco de Los Matreros, dos equipos que rápidamente se pusieron en ventaja en sus compromisos ante San Andrés y Olivos respectivamente. Las noticias llegaron instantáneamente al banco visitante. Para colmo, Hurling sorprendió de entrada; primero con una jugada de laboratorio que terminó en el try de Matías Soteldo y luego con Ignacio Fernandes zambulléndose debajo de los palos. Ambos con asistencias de Andrés Wade, un dúctil tercera línea, de los más experimentados de un plantel joven, que transita en la mitad de tabla.

Champagnat cayó ajustadamente en la cancha de Hurling y se quedó sin ascenso directo, pero conserva chances de subir al Top 12 vía repechaje. Alessia Maccioni - LA NACION

La reacción del visitante llegó de inmediato, con un try posterior a la salida de Lucas Olavarría, pero no logró mantener la compostura. No tuvo paciencia para hilvanar fases y construir el partido. Buscó el punto bonus ofensivo antes que el triunfo y se ahogó como si estuviera jugando siempre con el tiempo cumplido. En la segunda etapa lo llegó a dar vuelta con una figura que desniveló en todo momento. Tomás Baca Castex anotó dos tries y fue el que más peligro generó cuando tocó la pelota. El wing es un definidor letal y acumula 24 conquistas en toda la temporada.

Pero aún con la ventaja y con el impulso de ir por el objetivo, Champagnat se desinfló. Con el score 26-22 en favor, perdió una pelota a centímetros del ingoal y el local facturó de contraataque a través de Sebastián Dubuc, una de las joyas del club con raíces irlandesas: el wing formó parte del plantel de Pampas en el primer semestre del año y hace unos meses arrancó la pretemporada con los Pumas 7s. Su velocidad y desequilibrio son un factor diferencial y Santiago Gómez Cora le puso el ojo para que se desarrollara en el juego reducido. Dubuc, además, marcó el try de triunfo a los 36 minutos del segundo tiempo, tras una asistencia a una mano de Diego Parareda.

Mientras Los Matreros coronaba su fiesta ante Olivos y Rosario lo hacía frente a San Andrés, Champagnat fue un desencanto y culminó con caras largas, sabiendo que dependía de sí mismos en la recta final (el próximo sábado visitarán a Los Matreros). No obstante, les queda una bala más. Con el tercer puesto asegurado, recibirá al cuarto en una semifinal por el último boleto a la máxima categoría. Con una fecha por jugar, el rival sería San Cirano, aunque puede variar. La otra llave la afrontará San Luis, último del Top 12, frente al quinto de la Primera A, que se decidirá entre San Cirano, Pueyrredón o Pucará. Los ganadores de ambos compromisos chocarán en La Plata Rugby por un lugar en el Top 14.

El maul se desarmó y Champa va por un try; el conjunto de Pilar quedó a tres puntos en el tanteador en Hurlingham. Alessia Maccioni - LA NACION

Champagnat disputó el Top 12 de 2024 y, si bien fue competitivo en el primer tramo, no le alcanzó para mantenerse arriba. Con un plantel amplio, sustentado en su mudanza a Estancias del Pilar, que atrajo a muchos jugadores de la zona, aún está a tiempo de regresar a la elite. Sigue dependiendo de sí y está a tiempo de cambiar la cara.

Síntesis de Hurling 34 vs. Champagnat 31