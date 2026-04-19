Hindú, pragmático y eficiente, marcó la diferencia con su pack y venció a Belgrano en el torneo de URBA

No fue el desempeño perfecto, pero el plan salió casi a la perfección. Hindú fue inteligente y arrollador: con un pack que sometió y marcó la cancha, derrotó por 39-22 a Belgrano Athletic y se mantiene como el puntero del Top 14 antes de enfrentarse con SIC, el otro invicto de la competencia, en la próxima fecha.

Los tiempos cambiaron. Hace casi diez años, Belgrano rompía una racha de 48 sin conquistas en ligas, en una final en la que apabulló a Hindú con sus forwards. Algo menos de una década después, se mantienen solamente Francisco Ferronato y Julián Rebussone entre los ocho de adelante que visitaron Don Torcuato este sábado en una tarde de sol agradable, contraste de aquella definición de URBA del 2016. Esta versión 2026 de Hindú es pragmática y se hace fuerte en las bases para doblegar a sus rivales.

“Las formaciones fijas siempre son importantes. Este deporte en sí es la obtención, a partir de ahí hay juego. Si logramos tener una buena obtención viene el juego y vamos a estar bien encaminados”, explicó Nicolás Amaya, el mejor de un pack que tomó la manija cuando el juego no fluía. Hindú no encontró soluciones cuando se lanzó a jugar por fuera y generó pocos movimientos fluidos, pero se aferró a sus bases para sacar adelante el compromiso. “Fue un partido largo. En el primer tiempo nos costó entrar en juego. En el segundo nos propusimos, a partir de los forwards y la obtención, ganar inercia, poner la pelota adelante y marcar el ritmo. Lo hicimos en varios momentos”, puntualizó el octavo, autor de dos tries.

Agustín Capurro anota uno de su dos tries, con el apoyo de Lautaro Bavaro; este Hindú tiene un juego más directo, pero por ahora, igual de eficiente que el de las buenas épocas. Santiago Filipuzzi

En un primer período reñido, Fermín Ormaechea puso en ventaja al local con dos penales, pero Belgrano anotó el primer try a través de Mateo Fossati, atrevido apertura que debutó en la primera división. A pesar de ser superado en la batalla de adelante, el Marrón encontró pelotas para atacar gracias a la dinámica que imprimió Theo Blacksley y la actividad de Augusto Vaccarino, que marcó por duplicado y acumula 46 tries en la máxima categoría del rugby de Buenos Aires.

Uno de los principales déficits del equipo porteño fue el line-out; perdió cuatro lanzamientos propios y sacó incómodo otros tantos. Uno de ellos terminó en el primer try de Amaya, la única conquista del local en los primeros 40 minutos. Una acción de la segunda mitad fue el termostato del desarrollo: un maul avanzó 25 metros y cambió el pulso del encuentro.

Además, la indisciplina visitante fue determinante durante la tarde. Hindú concedió apenas 5 penales y Belgrano entregó 18, la mayoría, en el juego agrupado. Además, sufrió cuatro tarjetas amarillas. Luego de la amonestación a Bautista Tierno Amigo llegó el try de Agustín Capurro, tras la que recibió Santiago Villegas inmediatamente apareció el de Santino Amaya y después de la sanción a Luciano Tecca sobrevino la segunda anotación de Capurro. Todos nacieron de lines cerca del in-goal, una pesadilla para el Marrón, que terminó frustrándose.

Luego, Amaya interceptó un pase de Rebussone para sentenciar la victoria. “Tuvimos un par de mauls que le dieron energía al equipo. A partir de eso mejoró un poco la defensa y controlamos mejor el primer golpe del contacto”, señaló el tercera línea de 25 años.

Lo más destacado del triunfo de Hindú

Finalista en el 2024 y semifinalista en el 2025, Belgrano Athletic perdió sus primeros cinco compromisos del año, la primera vez que le sucede en este siglo. Una continuidad del bajón que tuvo en el cierre de la última temporada, en la que cayó en cinco de sus últimos seis encuentros, incluida la semi contra ante Newman. Las lesiones en puestos importantes (como los de la primera línea), el exigente fixture y la sangría de jugadores al Súper Rugby Américas son condicionantes para un equipo que perdió poder de fuego en el pack y deberá recuperar su fortaleza en el scrum para volver a ser dominante. Lo fue en los últimos tiempos.

La versión 2026 de Hindú, en cambio, luce fresca y saludable. Santiago Fernández siempre fue un jugador pensante, cerebral. Ahora en su rol de entrenador está activo al costado de la cancha y se lo observa dar indicaciones tácticas y proponer un rugby pragmático y eficiente. Fundamentado en las bases, pero también dotado de alto ritmo de juego y vértigo cuando están dadas las condiciones.

El Elefante tuvo un comienzo ideal, luego de dos temporadas en las que estuvo lejos de la pelea. Mira a todos desde arriba y ahora tendrá una prueba de fuego ante SIC, su escolta.

Síntesis de Hindú 39 - Belgrano 22