Sonny Bill Williams es tackleado en un partido ante Jaguares

12 de julio de 2019 • 17:00

Los Pumas comenzarán una nueva campaña en el Rugby Championship , una edición más que especial porque servirá como preparación para el Mundial de Japón. Después de la fabulosa campaña de Jaguares en el Súper Rugby, el combinado albiceleste intentará replicar el buen momento nacional en el desafío del sábado 20 de julio, a las 20, frente a los poderosos All Blacks en el José Amalfitani.

De cara al encuentro, este viernes Steve Hansen, entrenador de los All Blacks, confirmó el plantel que viajará a territorio argentino. La nómina cuenta con una sorpresa: Sonny Bill Williams , quien estuvo en duda hasta último momento, fue convocado. Al margen de que arribará al país con sus compañeros, la incógnita en torno a su presencia se mantendrá hasta último momento por una lesión en el tendón de la corva. Hombre clave en los campeones del mundo, el jugador de 33 años mostró una mejoría física.

"Tiene chances de jugar, pero no vamos a arriesgarlo. Por mucho que quisiéramos que juegue y del tiempo de juego que necesita, si no está al 100% no tiene sentido que lo pongamos y arriesguemos a lesionarlo nuevamente. Tomaremos esa decisión al cierre de esta semana. Se está entrenando realmente muy bien y haciendo un gran progreso. Si no vuelve frente a Argentina, estoy casi seguro que podrá volver frente a Sudáfrica la semana que viene", explicó Hansen.

El wing Sevu Reece, quien protagonizó una polémica por su convocatoria a la Selección, y Braydon Ennor, integrantes del plantel de Crusaders que venció a los Jaguares, serán dos de los debutantes en la formación de los neozelandeses. George Bridge será el tercer jugador del mejor equipo de la historia del Súper Rugby que participará del encuentro, mientras que el resto de los Crusaders tendrán descanso. Por ello, no viajarán al país Kieran Read y Sam Whitelock, dos de las figuras de los hombres de negro. "Hemos tenido dos semanas viendo al otro grupo y vista la campaña de los Crusaders, estoy muy emocionado hacia donde nos dirigimos y donde están los jugadores actualmente", confesó Hansen.

Otra de las bajas neocelandesas es la del forward Shannon Frizell, quien sufrió un corte en su rodilla. Sam Cane será el capitán del equipo en lugar de Kieran Read, una de las ausencias de peso en la formación de los All Blacks.

"Es el primer partido de la temporada y tenemos que acoplar a cinco franquicias, a cinco formas de jugar diferentes, y ahora trataremos de jugar como los All Blacks. Eso lleva un tiempo. Siempre estamos un poco oxidados en los primeros dos o tres juegos de la temporada y no hemos tenido una ventana de junio", reconoció Hensen de cara al partido del sábado, una buena oportunidad para que los Pumas consigan el primer triunfo de su historia frente a los All Blacks.

El plantel completo de los All-Blacks para visitar a Los Pumas es el siguiente: Asafo Aumua, Dane Coles, Liam Coltman, Nepo Laulala, Atu Moli, Angus Ta'avao, Karl Tu'inukuafe, Ofa Tuungafasi, Brodie Retallick, Patrick Tuipulotu, Jackson Hemopo, Sam Cane, Vaea Fifita, Luke Jacobson, Dalton Papalii, Ardie Savea, TJ Perenara, Aaron Smith, Brad Weber, Beauden Barrett, Josh Ioane, Ngani Laumape, Anton Lienert-Brown, Sonny Bill Williams, Braydon Ennor, Jordie Barrett, George Bridge, Rieko Ioane, Sevu Reece y Ben Smith.