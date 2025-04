CASI goleó a CUBA con un try de toda la cancha y una receta sudafricana

EL CASI jugó con CUBA. Y se regodeó. El try sobre la hora de Benjamín Belaga sobrando en la punta izquierda, rubricó la goleada: 34-9. El Atlético le cedió la pelota a Universitario, lo dejó venir a su campo y, cerca de las 25 yardas, o dentro de ellas, lo mató a tackles. Es como si le hubiese tendido una trampa. Y, pasando por alto las diferencias de jerarquía y preparación, lógicas, entre el equipo amateur del Top 12 porteño y la selección campeona del mundo, podría decirse que el equipo de San Isidro, ganó a la sudafricana: defendiendo con valor y estoicismo, y contraatacando con astucia y determinación. Ordenado, paciente y con un maul demoledor, el equipo de San Isidro redondeó una victoria inapelable y con punto bonus.

Los números atropellan y pisan los defectos, hasta restarles importancia, trascendencia. Porque, mayormente, no se trasladan al marcador. Tres partidos jugados por la Academia y tres victorias holgadas: 35-20 a Biei en el debut, 51-11 a La Plata en la segunda presentación, y la conseguida este sábado en Villa de Mayo. Un puntaje ideal, que lo ubica solo en la cima de la tabla de posiciones de un torneo que recién arranca. Como arranca la ilusión por cortar la larga racha de sinsabores. Una ilusión que empieza a crecer entre los hinchas y los jugadores. “… Muchaaachos, traigan vino juega la Acadéé…”, canta hasta diluir su voz esa barra de fanáticos, celebrando el tríunfo y también la manera en que se logró el triunfo. “Vamos a festejar con la hinchada que hace mucho que no lo hacemos”, sugiere Bruno Devoto, la máquina de voltear muñecos con la camiseta número 12 en la espalda. Y lo siguen. Ahí va Hugo García, con minutos en la Intermedia y un buen rato en la primera, reemplazando a Ignacio Rizzutti, sin embargo salta y salta. Y se suman Joaquín Brito, Agustín Posleman, Eugenio Sartori, sacando fuerzas de vaya uno a saber dónde.

Lo mejor de la gran victoria de CASI ante CUBA

Devoto, pieza clave en la defensa, sintetizó en una frase el momento del CASI: “Se está armando algo lindo”. Y pasó a analizar el partido: “Trabajamos mucho, los ochenta minutos. Y creo que el try del final es el premio a todo ese trabajo. Lo conseguimos y nos llevamos el punto bonus”. Felipe Hileman, criterioso en la conducción, también brindó su punto de vista: “Fue muy duro. CUBA es un gran equipo. Creo que los aguantamos bien cuando se vinieron y me parece que la clave fue el maul. Jugamos sin impacientarnos. Y después el partido se abrió y pudimos hacer nuestro juego”, admitió el 10.

CUBA dispuso de la pelota en un alto porcentaje. Pero le sirvió de poco. Retrocedió en los reagrupamientos y no pudo sacar provecho de algunos lines a favor. Sufre mal de ausencias y de lesiones. Ayer, a la media hora de juego, ya había perdido por golpes a Benito Ortiz de Rozas y a Francisco Sied, y al comienzo del complemento, dejó la cancha Enrique Devoto. Tuvo sus oportunidades en el umbral del ingoal adversario, pero cada intento terminó en un tackle o en una pesca rival. Y eso es un mérito del CASI que hasta el último instante mantuvo su ingoal libre de tries. Incluso se animó a jugar a partir de pelotas recuperadas, “las que más nos gustan para atacar”, confesó Nacho Torrado, ala o segunda línea, destacado en la posición de octavo.

El primer try de la tarde, que le permitió al CASI comenzar a despegarse en el resultado, fue una joyita, una muestra de ese juego atrevido, osado y encantador que pretende. CUBA encerró al CASI debajo del arco. Joaquín Sánchez sacó la pelota de un ruck y combinó con Hileman parado sobre la raya del ingoal. El 10 amagó con sacarla de derecha y se la guardó. Pasaron de largo Fontán y Casaurang. Pisó para adentro y al salir de las 25 yardas, jugó a la izquierda para Devoto. El centro quebró la ventaja y ya en campo de CUBA fue al suelo por el esfuerzo de Mastroizzi. Intervino Hileman, apareció Bautista Belleze, se sumó Tomás Phelan y finalmente, Joaquín Sánchez desbordó y apoyó pegado a la bandera. Un try de toda la cancha, con astucia para detectar los espacios, precisión para hacer correr la pelota y velocidad en el carril izquierdo para definir. Sensacional jugada colectiva, que será difícil de superar en las más de veinte fechas que restan hasta el día del partido final. Pero no fue la única.

El try de toda la cancha de Joaquín Sánchez

El CASI, cuando se largó a jugar, enhebró acciones muy lucidas. Por eso sus hinchas se ilusionan y cantan y saltan festejando este éxito ante el siempre complicado CUBA. Aunque sea el inicio del campeonato, aunque falte muchísimo… “Es que se está armando algo piola”, aseguró Bruno Devoto, el centro de la Academia que jugó con CUBA.

Juan de Dios Vera Ocampo Por