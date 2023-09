escuchar

Los Pumas no tuvieron el estreno que esperaban en el Mundial Francia 2023. No tanto por lo numérico, porque una derrota ante Inglaterra era una posibilidad (nunca la pudieron vencer en una Copa del Mundo) pero sí por las formas. Fue 27-10, contra un equipo que tuvo un hombre de menos durante 87′ y que además no contó con varias de sus figuras. La actitud y falta de rebeldía quedaron en el debe y por eso el seleccionado argentino debe recomponerse sí o sí para alcanzar el objetivo primario, el de avanzar a los cuartos de final. Le quedan tres encuentros correspondientes al grupo D. Ya está enfocado en Samoa, el próximo rival.

Tras caer en el primer compromiso contra el rival más fuerte de la zona y favorito a quedarse con el primer puesto, los Pumas se medirán con otro de peso el 22 de septiembre. Es que, los oceánicos ya no son actores de reparto de ningún partido, como en otros tiempos. Por la nueva reglamentación, jugadores que antes podían terminar integrando los seleccionados de Australia o Nueva Zelanda ahora representan a su país de origen, por lo que el conjunto samoano creció notablemente en los últimos tiempos. Nada está ganado de antemano en el seleccionado argentino. Mucho más, con la experiencia reciente ante Inglaterra.

Los Pumas cayeron en Marsella a manos de Inglaterra y su próximo rival será Samoa, un equipo en ascenso Juan Gasparini / Gaspafotos

Entre el duelo ante La Rosa y el próximo, la Argentina habrá tenido 13 días en el medio para intentar recomponer la imagen y sobre todo, afinar los detalles del equipo. Le toca quedar libre en la segunda fecha de la zona (de allí el lapso extenso) y puede aprovecharlo. Luego, el 30 se cruzará con Chile. De acuerdo a los resultados que obtenga el encuentro ante Japón del 8 de octubre puede ser determinante para definir su futuro en el campeonato.

El fixture de los Pumas en el grupo D

Vs. Inglaterra. Sábado 9 de septiembre a las 16 (hora de la Argentina) en Marsella.

Sábado 9 de septiembre a las 16 (hora de la Argentina) en Marsella. Vs. Samoa. Viernes 22 de septiembre a las 12.45 (hora de la Argentina) en Saint-Étienne.

Viernes 22 de septiembre a las 12.45 (hora de la Argentina) en Saint-Étienne. Vs. Chile. Sábado 30 de septiembre a las 10 (hora de la Argentina) en Nantes.

Sábado 30 de septiembre a las 10 (hora de la Argentina) en Nantes. Vs. Japón. Domingo 8 de octubre a las 8 (hora de la Argentina) en Nantes.

GRUPO D

Si el combinado nacional obtiene el primer o segundo puesto en su zona, clasificará a cuartos de final y enfrentará a un rival de la C, en la que competirán Gales, Australia, Fiji, Georgia y Portugal. En el grupo A jugarán Nueva Zelanda, Francia, Italia, Uruguay y Namibia mientras que en el B lo harán Sudáfrica, Irlanda, Escocia, Tonga y Rumania.

Los Pumas nunca pudieron vencer a Inglaterra en una Copa del Mundo; pero el sábado les faltó actitud CLEMENT MAHOUDEAU - AFP

Cómo ver online los partidos de los Pumas

En la Argentina, el Mundial se puede ver por TV y plataformas digitales. ESPN transmite los 48 encuentros a través de Star+. Además, en su señal de cable tiene los del combinado nacional y otros de relevancia. La TV Pública, por su parte, pasa todos los de los Pumas y, aunque no se confirmó, la definición. A su vez transmite su producto en espejo por la plataforma digital Cont.ar.

Star+ requiere ser suscriptor para acceder al contenido. Para sintonizar ESPN y la TV Pública, en tanto, es necesario ser cliente de un cableoperador (Flow, DirecTV y Telecentro Play) mientras que Cont.ar exige solo registrarse.

Cómo se juega el Mundial

Los 20 seleccionados que incursionan en la cita ecuménica fueron divididos en cuatro zonas de cinco cada una. En la primera etapa se enfrentan todos contra todos en sus respectivos grupos y los dos líderes avanzan a cuartos de final. En el A están Nueva Zelanda, Francia, Italia, Uruguay y Namibia; en el B Sudáfrica, Irlanda, Escocia, Tonga y Rumania; en el C Gales, Australia, Fiji, Georgia y Portugal; y en el D Inglaterra, Japón, Argentina, Samoa y Chile. Los partidos tienen lugar en nueve sedes: Bordeaux, Lille, Lyon, Marsella, Nantes, Niza, Saint-Étienne, Saint-Denis y Toulouse.

Los favoritos al título, según las apuestas

Según las principales casas de apuestas alrededor del planeta, los máximos favoritos a quedarse con la Copa Webb Ellis, en homenaje al inventor del deporte, son los All Blacks por encima del anfitrión. El podio lo completa Sudáfrica con 4.33. Los Pumas, en tanto, están en el séptimo lugar con 23.00, por detrás de Inglaterra, que tiene 15.00, y por delante de Gales, que alcanza los 41.00. El Top 10 lo completan Escocia y Fiji, con 51.00 y 101.00, respectivamente.

Nueva Zelanda - 3.75

Francia - 4.0

Sudáfrica - 4.33

Irlanda - 5.50

Australia - 12.0

Inglaterra - 15.0

Argentina - 23.0

Gales - 41.0

Escocia - 51.0

Fiji - 101.0