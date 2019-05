Fuente: Archivo - Crédito: Villarpress

Suele ocurrir que es al apagarse los grabadores cuando afloran las verdades. En uno de los salones del hotel St. George's Park, parte del predio donde se entrena el seleccionado de fútbol de Inglaterra y que durante el Mundial de rugby de 2015 sirvió como búnker para los Pumas durante 15 días, uno de los integrantes del cuerpo técnico argentino justificaba la gran cantidad de cambios con miras al partido con Namibia, el último previo a los cuartos de final. Daniel Hourcade había dispuesto 11 modificaciones.

Pour la galerie, se trataba de una forma de darles a todos oportunidades de jugar. Off the record, admitía que era para darles descanso a los titulares luego de tres partidos exigentes pensando en el crucial cruce con Irlanda. "Pero no podés decirles eso. Es un viaje muy largo y para que haya una buena convivencia hay que mantener motivados a los 31 jugadores, sobre todo a los que no juegan. Nadie quiere salir", reconoció aquel miembro del staff.

La situación que atraviesa hoy Jaguares se asemeja a aquella de cuatro años atrás, en escala reducida. No es el Mundial, es el Súper Rugby . No son los Pumas, es Jaguares. No son dos meses lejos de casa, son cuatro semanas. Lo que no varía es la rotación. Otra vez Gonzalo Quesada apuesta por mover el equipo. Para el encuentro de mañana, a las 6.45 de Buenos Aires, con Waratahs en Parramatta, Sydney, dispuso ocho cambios respecto de la formación titular del triunfo más resonante en la historia de la franquicia, el de hace una semana sobre Hurricanes en Nueva Zelanda.

"Hoy son muchos los jugadores en buen nivel y a los que queremos darles confianza y minutos", justificó Quesada. "Es un grupo de jugadores determinados y cada uno sabe que debe aprovechar su oportunidad y dar lo mejor de sí para el equipo. Hay entusiasmo pero nadie se confunde ni se distrae. No se logró nada y queremos ser mejores en muchos sectores del juego", se explayó el entrenador de Jaguares.

El conjunto argentino llega en estado de gracia a la segunda parte de esta exigente gira de cuatro partidos por Oceanía. Al inicio de esta fecha compartía la cima de la conferencia sudafricana con Bulls, que lo superaba solamente por diferencia puntos, y gracias a sus cinco victorias en los últimos seis compromisos. Una buena perspectiva con miras a los playoffs.

Además, Australia es un terreno que le sienta bien a Jaguares, invicto en cuatro presentaciones en la enorme isla: ganó los dos encuentros que jugó en 2017 (el segundo, frente al rival de mañana) y los dos del año pasado. En esa temporada, también pudo con el conjunto de Nueva Gales del Sur, en Vélez.

Waratahs, en cambio, está más apremiado, y si pretende clasificarse no puede ceder más puntos. Viene de ganarle a Reds en Brisbane (próximo destino de Jaguares) y cuenta con jugadores de primera categoría: Kurtley Beale (ahora como fullback, por la salida de Israel Folau), Ben Foley, Adam-Ashley Cooper y Michael Hooper.

El interrogante pasa por cómo responderá Jaguares sin un buen número de titulares. Agustín Creevy , Matías Moroni, Tomás Lavanini y Nahuel Tetaz Chaparro estarán en el banco, en una rotación que incluye ocho modificaciones. Con el Mundial a la vista, la prioridad es seguir mejorando en juego y en fortaleza mental para llegar lo más lejos posible, pero sin desgastar jugadores. Hasta ahora, y a pesar de la epidemia de lesiones que padece el plantel (esta semana se sumó la de Sebastián Cancelliere, que venía jugando en alto nivel), Quesada manejó con acierto el recambio.

Sin embargo, las dos veces en que el director técnico intentó algo similar a lo de mañana, el resultado no fue bueno: derrotas ante Lions en Johannesburgo luego de 11 modificaciones y Highlanders en Dunedin tras nueve variaciones, en el inicio de esta gira.

En contraste, los cambios sí funcionaron cuando se insertaron jugadores en un equipo armado. Así, en esta temporada ya debutaron siete rugbiers, mayoritariamente con buenos rendimientos, y hoy podría producirse el octavo estreno, ya que Lucio Sordoni ocupará el banco.

Aquellas dos derrotas tuvieron en común que Jaguares terminó en buena forma, por lo cual será importante mantenerse en partido hasta las instancias finales. En ese caso, más allá de la expresión de deseo de Quesada, Jaguares tendrá a sus mejores valores en la cancha.

Si es una apuesta franca del entrenador o si solamente procura mantener alto el termostato de la motivación, es algo cuya respuesta está en manos de sus dirigidos, y sobre el césped.

Las formaciones

WARATAHS: Kurtley Beale; Alex Newsome, Adam Ashley-Cooper, Karmichael Hunt y Cameron Clark; Bernard Foley y Nick Phipps; Michael Hooper (capitán), Michael Wells y Lachlan Swinton; Rob Simmons y Ned Hanigan; Sekope Kepu, Damien Fitzpatrick y Tom Robertson.

Entrenador: Daryl Gibson.

Suplentes: Tolu Latu, Harry Johnson-Holmes, Chris Talakai, Tom Staniforth, Will Miller, Jake Gordon, Lalakai Foketi y Curtis Rona.

JAGUARES: Emiliano Boffelli; Santiago Carreras, Matías Orlando, Jerónimo de la Fuente (capitán) y Ramiro Moyano; Domingo Miotti y Tomás Cubelli; Tomás Lezana, Javier Ortega Desio y Pablo Matera; Guido Petti Pagadizábal y Marcos Kremer; Santiago Medrano, Julián Montoya y Mayco Vivas.

Entrenador: Gonzalo Quesada.

Suplentes: Matías Moroni, Joaquín Díaz Bonilla, Felipe Ezcurra, Juan Manuel Leguizamón, Tomás Lavanini, Lucio Sordoni, Nahuel Tetaz Chaparo y Agustín Creevy.

ÁRBITRO: Paul Williams, de Nueva Zelanda. HORA: 6.45 de mañana. ESTADIO: Bankwest, de Sydney, Australia. TV: ESPN 2.