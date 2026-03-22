Champagnat ganó en Villa de Mayo tras 20 años y aumentó la desazón de CUBA, que debe cambiar de mentalidad

Empezó con un viento arremolinado, mezclado con una tímida e incómoda lluvia. Del gris a un sol resplandeciente. De un frío amenazante a una tarde cálida y agradable. Champagnat estuvo a tono con el clima para construir un triunfazo: se mantuvo a tiro hasta el final y superó por 29-25 a CUBA para conseguir su primer éxito en el Top 14 de URBA y el primero en Villa de Mayo desde 2005.

Juan Segundo Panelo no había nacido la última vez que su club había ganado en esa cancha. Claro: uno y otro equipos se habían vuelto a ver las caras apenas dos veces desde ese entonces. Champagnat deambuló por el ascenso, se mudó de sede y se reconstruyó como club. Ahora procura consolidarse en la elite del rugby de Buenos Aires con un plantel amplio y una buena base de jugadores. Panelo es un ejemplo: no empezó el año como primera opción de medio-scrum, pero las lesiones de Martín Graciarena y Pedro Del Piano le abrieron un lugar y él está aprovechándolo.

Juan Segundo Panelo frena para evadir el peligro, con respaldo cercano de Matías Alonso Boto y Tobías Rivas Orozco; de a poco Champa se consolida en la categoría superior de URBA. Hernan Zenteno - La Nacion

El partido transcurrió por varios estados de ánimo y el factor climático jugó su rol. Fue un encuentro cargado de interrupciones e infracciones desde la primera pelota de la tarde: a los 10 segundos, el capitán local, Felipe De la Vega, recibió una tarjeta amarilla por un tackle peligroso. Una premonición de lo que venía; en total, el árbitro Juan Pablo Federico sancionó 30 penales (12 a CUBA y 18 a Champagnat) y amonestó a tres jugadores por lado en un choque carente escaramuzas, pero muy friccionado y cortado.

Con el viento en contra durante el primer tiempo, el visitante respondió en defensa ante un CUBA predecible, sin paciencia para construir. Facundo Rufino interceptó un mal pase para abrir el tanteador y Universitario reaccionó con un try de Santiago Landau, reemplazante de Segundo Pisani, que sufrió una lesión en una rodilla y estará un mes y medio fuera de las canchas. El local logró avanzar sólo con el juego agrupado y por la indisciplina de su rival. Cuando abrió la pelota se frustró ante una defensa firme y ordenada, con la solidez de Tomás Cotter Daireaux y Joaquín Bottazzi en el centro de la cancha. Los otros tries fueron producto de su maul, conseguidos por Benito Ortiz de Rozas y Tomás Anderlic.

Santiago Uriarte prevalece en un line-out contra Francisco Castelli; CUBA empezó mejor, pero Champagnat revirtió el marcador. Hernan Zenteno - La Nacion

Champagnat hizo un gran negocio y se fue abajo 10-7 al entretiempo. Aguantó los embates en el segundo período, ya con el viento en favor, utilizó mejor el pie. Cuando se lanzó a jugar logró hilvanar más fases. No se rindió a pesar de su deficiencia en las formaciones fijas: las sufrió en la primera fecha frente a CASI y durante varios tramos volvió a padecerlas este sábado. El scrum no se jugó en toda la tarde; el visitante fue sancionado con penal en cinco ocasiones y con free-kicks en cuatro, y el local, con tres penales y dos free-kicks. En ningún momento se estabilizó, en un encuentro que tuvo varias pelotas al piso.

“Contra CASI fue un golpe duro. Éste es nuestro piso para afianzarnos en el Top 14, que es lo que queremos. En el primer tiempo, con viento en contra, la defensa fue tremenda, con muy buenos tackles. En el entretiempo dijimos de ir a buscarlo y se nos dio al final”, señaló Gonzalo Costagusta, que terminó siendo uno de los principales protagonistas de la jornada. Champagnat abrió la cancha, se alimentó de las pelotas recuperadas y ganó en los últimos dos minutos por tries de Bautista Rodríguez Navarro y Costaguta, que estuvo muy fino a la hora de patear a los palos.

Compacto del éxito de Champagnat en Villa de Mayo

CUBA tuvo más empuje que ideas y, como una semana atrás ante Alumni, la victoria se le escapó sobre el cierre. El torneo es largo, pero si quiere volver a estar entre los principales animadores, Universitario debe dar un salto grande en cuanto a mentalidad. Champagnat resistió y terminó el partido defendiendo justo delante de su in-goal. Trabó el último maul y celebró con los brazos en alto un triunfo importante en lo anímico para empezar a creer.

Síntesis de CUBA 25 vs. Champagnat 29