Italia-Escocia, por el Seis Naciones: al seleccionado azzurro no le alcanzaron los dos tries de un joven debutante y lleva 36 derrotas seguidas en el torneo

Después del ajustado triunfo del líder e invicto Francia ante Gales el viernes en el inicio de la cuarta fecha del Seis Naciones, este sábado Escocia venció por 33-22 a Italia en el estadio Olímpico de Roma, en lo que significó para los locales la 36ta derrota consecutiva en un torneo en el que no gana desde febrero de 2015.

El resumen de Italia-Escocia

La última vez que los italianos se fueron con los brazos en alto en un juego correspondiente a la emblemática cita europea fue con una victoria agónica en Murrayfield ante los propios escoceses contra los que nuevamente buscaron quebrar la racha adversa, pero no lo consiguieron. No les alcanzó con la perseverancia ni con el debut internacional con dos tries de Ange Capuozzo, de 22 años.

Ange Capuozzo jugó sus primeros minutos en el seleccionado italiano y anotó dos tries en la segunda etapa, ante Escocia getty images

El back que nació en Francia, se nacionalizó italiano y pasó por los seleccionados menores del conjunto azzurro ingresó tras el entretiempo, apoyó por primera vez a los 26 minutos del segundo tiempo y repitió la acción superado el tiempo reglamentario, para colaborar en gran medida en la insuficiente reacción de los locales.

En la primera etapa y el inicio de la segunda, con cinco tries, los dos primeros de contraataque, Escocia había tomado una gran diferencia en el marcador. Fue irremontable pese al orgullo y la ambición italiana.

Conduce Darcy Graham en Escocia, que en los momentos claves fue sólido y no perdonó a Italia ap - AP

Escocia, que logró su segunda victoria en esta edición luego de dos caídas seguidas y visitará a Irlanda el sábado próximo en la última fecha, también tuvo un jugador que celebró dos tries: Chris Harris fue el autor del segundo, en una acción que nació con un robo de Ali Price cerca de su propio ingoal, y el tercero, a la salida de un scrum.

Con el éxito con bonus ofensivo, los escoceses acumulan ahora 10 puntos, por delante de Gales (6) e Italia, sin unidades, y detrás de Francia (18), Irlanda (11) e Inglaterra (10, con mejor diferencia de tantos). La cuarta jornada se completa este sábado con el partido entre Inglaterra e Irlanda, los dos únicos que pueden evitar la consagración de Francia.