Del triunfo histórico ante los All Blacks a la posibilidad de ser campeón del Rugby Championship: escuchá “Try convertido”, el podcast de LA NACION

De fajarse en cada ruck a tostar café. Así de rotundo fue el vuelco que dio Manuel Carizza en su vida de un día para el otro. El ex jugador de los Pumas, que compartió miles de batallas con su compañero en la segunda línea Patricio Albacete, estuvo en el episodio 8 de Try Convertido. El análisis de la histórica victoria de la Argentina ante los All Blacks fue el tema central. La posibilidad concreta que se presenta de ganar el certamen fue ineludible.

“Estaría bueno que apunten a ganarlo”, aventuró Albacete. “Los Pumas tienen la capacidad para hacerlo. Australia está en transición, Sudáfrica está errático a pesar del poderío que tienen. Los Pumas demostraron una solidez importante. Mejorando las formaciones fijas tienen una buena oportunidad”. Para ello, la revancha ante los All Blacks del próximo sábado en Hamilton será un escalón determinante, con los locales en crisis y los argentinos con la confianza por las nubes.

“Lo más difícil es abrir el diario del lunes y verte primero en la tabla”, opinó Carizza desde Biarritz, donde vive con su mujer y sus dos hijas, y maneja una cadena de cafés. “Es una gran prueba de carácter para un equipo en crecimiento… ellos son su propio adversario. Argentina juega contra Argentina el sábado. La cosa es no arrepentirse después de no animarse a ganarlo. Es el momento de aplastarlos. Están dudando, es el momento más débil de Nueva Zelanda en los últimos 50 años. Si querés ser ambicioso, el momento es ahora”.

Como eximios ex segundas líneas, Carizza y Albacete analizaron el gran momento de quienes hoy los suceden en esa función en el seleccionado y desmenuzaron el rendimiento del line-out. “Son tres titulares”, dijo Manucho sobre Lavanini, Petti y Alemanno. “A los tres les vino bien jugar en Europa, por la disciplina que te da. Están en gran nivel”.

A lo que Albacete agregó: “Lavanini no venía en su mejor nivel, solía ser indisciplinado. Viene rindiendo en gran manera. Alemanno es el que mayor progreso ha tenido”.

Luego de un partido histórico, un capítulo imperdible de Try Convertido.

