Seis Naciones: el ascenso de Italia todavía no alcanza para superar a Irlanda, que revive

La revulsiva presentación de Gonzalo Quesada al frente de la selección de Italia, dos años atrás, tuvo una mancha. La derrota por 36-0 en Lansdowne Road ante Irlanda no empañó lo que sería la mejor campaña de la Azzurra en la historia del Seis Naciones, pero fue un signo de que el entrenador argentino todavía tenía mucho trabajo por delante. Este partido representaba una gran oportunidad de demostrar la evolución de los últimos dos años, rubricada en parte con el éxito ante Escocia en el debut del fin de semana pasado. La derrota por 20-13 deja a Italia con un sabor agridulce: reafirma que va por buen camino, pero le advierte que la meta todavía está lejos.

Ante un público escéptico, Irlanda logró el objetivo de levantarse de la paliza que le había propinado Francia en el debut. Todavía lejos de la forma que lo llevó a ser uno de los cuatro dominadores de la escena internacional, un sitial que hoy claramente cedió, la victoria le permite recuperar la confianza de cara a un duelo que puede marcar su paso por este certamen, el próximo sábado en Twickenham.

Irlanda celebró ante Italia por la segunda fecha del Seis Naciones, en Dublín Peter Morrison - AP

No tuvo brillantez el triunfo irlandés. No le sobró nada, de hecho. Pero tuvo lo suficiente y necesario. Oportunismo en los momentos clave y entereza para defenderse cuando el rival presionó. Algo de fortuna, también.

El partido fue dirigido por la escocesa Hollie Davidson, que se convirtió así en la primera mujer en oficiar un partido del Seis Naciones masculino. Ella también había sido la primera en dirigir un Test Match que involucrara a un equipo del Tier 1, cuando estuvo al frente de Sudáfrica vs. Portugal en 2023.

Hollie Davidson le acaba de mostrar la tarjeta amarilla al italiano Louis Lynagh; es la primera mujer en arbitrar un partido masculino del Seis Naciones Peter Morrison� - AP�

Hubo una jugada que fue determinante: a los 11 minutos del segundo tiempo, con el partido igualado 10-10, Tommaso Menoncello, el mejor jugador de Italia, se cortó por el medio y habilitó al wing Louis Lynagh, que voló al try. La revisión del TMP determinó (correctamente) que el pase había sido hacia adelante. Allí, el ímpetu cambió de lado. Irlanda se adueñó del partido y jugó su mejor rugby, imponiéndose en el contacto y provocando penales de un rival que quedó aturdido. En dos minutos logró un try y un penal que marcaron una distancia que resultaría determinante.

Con la impronta de Quesada, Italia jugó sus cartas: un equipo batallador, que se siente cómodo en defensa, peligroso en el contraataque, atrevido con la pelota en las manos tanto para jugar con los forwards cerca de las formaciones o para tirar la pelota afuera. Esta vez le faltó precisión y tomó algunas decisiones apresuradas como para aprovechar mejor las múltiples oportunidades que se generó, especialmente a través de un scrum imperial, a esta altura entre los mejores del mundo.

Con seis cambios respecto al equipo que cayó en París, Irlanda apeló a sus convicciones. Dominó en el juego aéreo y a partir de allí encontró algunos espacios. Los momentos de juego continuado fueron escasos, pero cuando lo hizo se adueñó del ritmo del partido. No se frustró cuando Italia lo frenó en los últimos metros en un par de ocasiones y capitalizó los momentos de dominio: después de la amarilla a Lynagh y después del try anulado al propio wing. Sobre el final, defendió con vehemencia.

Robert Baloucoune coronó con un try la mejor jugada colectiva de Irlanda, que se impuso a Italia por el Seis Naciones Peter Morrison - AP

El equilibrio estratégico del primer tiempo se quebró con las dos tarjetas amarillas. La diferencia fue que Italia sacó mayor provecho de la superioridad numérica. Los 10 minutos que se perdió Louis Lynagh por un knock-on intencional los capitalizó Irlanda explotando los espacios por las puntas. Así llegó dos veces profundo al terreno rival, situación de la que sólo pudo sacar dos puntos de ventaja: el try de Jamie Osborne, tras un buen offload de Stuart McCloskey, increíblemente reducido a cinco puntos por el yerro de Prendergast en la conversión; luego, la Azzurra rescató un penal en ese lapso.

En cambio, cuando el medio scrum Craig Casey dejó la cancha por un tackle alto, el equipo de Quesada no sólo llegó al try (una jugada de line-out y maul inmediatamente posterior a la amonestación) sino que tomó la iniciativa y se adueñó de un partido que hasta allí se jugaba al ritmo que quería Irlanda; Italia se limitaba a defender, aunque lo hacía con efectividad y estaba cómoda en ese rol.

Irlanda pegó al comienzo de la segunda mitad que tomó dormida a Italia (un try de line y maul para igualar) y mejoró con el ingreso de Jack Crowley. Prendergast, que falló dos conversiones abajo de los palos, se fue silbado por todo el estadio. El try del escurridizo Roberto Baloucoune coronó la mejor jugada colectiva, y enseguida estiró la ventaja con un penal.

Italia descontó con un penal y fue con orgullo por el empate, pero nunca llegó a inquietar a la sólida defensa local. Quesada lamentará la buena ocasión que se le escapó de seguir haciendo historia. Sabe, a la vez, que está cada vez más cerca. En un semana lo espera el favorito Francia en París.

La síntesis

Irlanda: Jamie Osborne; Robert Baloucoune, Garry Ringrose, Stuart McCloskey y James Lowe; Sam Prendergast y Craig Casey; Caelan Doris (c), Jack Conan y Cormac Izuchukwu; James Ryan y Joe McCarthy; Tom Clarkson, Dan Sheehan y Jeremy Loughman.

Entrenador: Andy Farrell.

Cambios: ST, Tadhg Furlong por Clarkson; 11m, Ronan Kelleher por Sheehan, Tadhg Beirne por McCarthy y Jamison Gibson-Park por Casey; 15, Jack Crowley por Prendergast; 18, Nick Timoney por Izuchukwu; 26, Tom O’Toole por Loughman, y 29, Edwin Edogbo por Ryan.

Italia: Lorenzo Pani; Louis Lynagh, Tommaso Menoncello, Leonardo Marin y Monty Ioane; Paolo Garbisi y Alessandro Fusco; Manuel Zuliani, Lorenzo Cannone y Michele Lamaro (c); Andrea Zambonin y Niccolò Cannone; Simone Ferrari, Giacomo Nicotera, Danilo Fischetti.

Entrenador: Gonzalo Quesada

Cambios: ST, 18m, Muhamed Hasa por Ferrari; Tommaso Di Bartolomeo por Nicotera y Mirco Spagnolo por Fischetti; Federico Ruzza por Zambonin; 22, Alessandro Garbisi por Fusco; 26, Paolo Odogwu por Marin, Riccardo Favretto por L. Cannone y David Odiase por N. Cannone.

PT: 16m, try de Osborne (Irl); 20, penal de P. Garbisi (Ita); 33, gol de P. Garbisi por try de Nicotera (Ita).

Amonestados: 10m, Lynagh (Ita); 30, Casey (Irl).

ST: 2m, try de Conan (Irl); 17, gol de Crowley por try de Baloucoune (Irl); 18, penal de Crowley (Irl); 25, penal de P. Garbisi (Ita);

Cancha: Aviva Stadium, Dublín

Árbitro: Hollie Davidson (Escocia)