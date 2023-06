Dogos XV pasó a la final: volvió a mostrar su supremacía sobre Pampas y definirá el Super Rugby Americas contra Peñarol

escuchar

Dogos XV concretó en el resultado final la diferencia que hubo frente a Pampas a lo largo del Super Rugby Americas. Un equipo que tuvo intenciones claras y ambiciosas frente a otro que nunca terminó de encontrarse. Un equipo que les dio más lugar a los juveniles, con una buena base que estará en los Pumitas en el Mundial de Sudáfrica, frente a otro que, si bien tiene una mayoría de jóvenes, acudió a jugadores de más experiencia para encontrar regularidad. El conjunto cordobés, con buena representación del rugby del interior del país, ganó los duelos de argentino en el amistoso de pretemporada, en la etapa regular del certamen se impuso por 29-11 en Buenos Aires y por 34-29 como local y este viernes, en la semifinal, fue superior y terminó festejando el 27-16 final.

“Es histórico. Primer año en que se enfrentan dos franquicias argentinas y nos tocó ganar los cuatro partidos. Es muy lindo”, expresó Agustín Moyano, uno de los puntos más altos de Dogos XV, que el próximo viernes definirá en Uruguay contra Peñarol, el mejor del tramo regular del Super Rugby Americas.

En Villa Warcalde, Córdoba, el local tomó las riendas del juego desde el inicio. Con un plan nítido y buenas intenciones salió a marcar el terreno, pero se encontró con una defensa ordenada y agresiva, clave en la segunda mitad del torneo para que Pampas se asegurara un lugar en las semifinales. También se topó con la puntería de Joaquín De la Vega Mendía: a los 3 minutos el número 10 abrió el marcador con un drop y a los 14 clavó otro de larga distancia, un recurso al que Pampas no había acudido en toda la competencia. A pesar de estar 9-0 abajo porque el apertura convirtió en medio un penal, Dogos no dejó de insistir.

Tras un período inicial parejo y en una segunda mitad muy trabada, Dogos XV estableció la justa diferencia sobre Pampas; Mateo Soler, Leonardo Gea Salim (dos tries) y Ernesto Giudice celebran una conquista en Villa Warcalde. Prensa SRA

No estuvo preciso en las ejecuciones, pero intentó darle dinámica al juego en todo momento, con la conducción de Agustín Moyano y Julián Hernández, dos de las figuras. El 10 asistió a Leonardo Gea Salim para el primer try de la noche en el estadio de Tala, ante alrededor de 5000 espectadores. Tras la salida, llegó la segunda conquista del conjunto rojo: una fabulosa recepción de Lautaro Cipriani empezó una gran maniobra que terminó con Juan Bautista Mernes apoyando en una punta.

Más allá de un descuento de Mateo Albanese, que se escabulló a la salida de un ruck, Pampas no logró hilvanar secuencias productivas en ataque. Apostó a su defensa, pero le faltó chispa en ofensiva. Muchos arrestos individuales de los conducidos por Carlos Ignacio Fernández Lobbe, que en los últimos cinco partidos anotaron apenas seis tries. Un número bajo que marca además la escasez de juego colectivo a lo largo de la competencia. La persistencia en los dos triunfos sobre Peñarol y la solvencia para superar a Yacaré XV fueron apenas momentos positivos en una temporada que incluyó inconsistencias y falta de una identidad de juego.

En la segunda mitad cayó el ritmo y el encuentro transcurrió entre scrum y scrum, indisciplinas y revisiones del árbitro uruguayo Francisco González en el TMO. Bajo la atenta mirada del staff de los Pumas, liderado por Michael Cheika, recién a los 27 minutos volvió a moverse el marcador. Una apilada de Moyano abrió el camino al segundo try de Gea Salim. Así como estando cerca en el resultado Pampas no tuvo paciencia para construir, con el rival a ocho puntos se apuró y no consiguió quebrar una buena defensa, que tuvo Efraín Elías, Valentín Cabral e Ignacio Gandini como banderas.

Boris Wenger atropella contra Juan Landó; Dogos XV ganó todos los enfrentamientos entre las dos franquicias argentinas del certamen. Prensa SRA

“Nos encantan los partidos que tienen esta presión. Aunque nuestro promedio de edad es bajo, mostramos que tenemos disciplina y podemos jugar estos grandes partidos”, sostuvo Gandini, que en el tramo final del torneo ocupó el rol de capitán por la lesión de Franco Molina. “Dogos XV es un equipo de jugadores jóvenes, que están un poco locos y a los que los encanta jugar al rugby”, agregó el tercera línea formado en Duendes.

Además de sostener un nivel más alto a lo largo de 2023, el ganador tiene el plus de dar más espacio a los juveniles que van a afrontar el Mundial M-20 dentro de un par de semanas. Esta vez fueron titulares Moyano, Ernesto Giudice, Mateo Soler y Elías, e ingresaron desde el banco Tomás Bartoloni, Juan Bautista Baronio y Faustino Sánchez Valarolo. En total son 12 los que viajarán a Sudáfrica para enfrentarse con el anfitrión, Italia y Georgia en la instancia de grupos. En eso también está el éxito del equipo liderado por Nicolás Galatro, que se amalgamó desde el primer momento y el próximo viernes jugará la final americana.

Compacto da la victoria de Dogos XV

Enfrente estará Peñarol, el campeón de la Superliga Americana 2022, el puntero del tramo regular del Super Rugby Americas y dotado de una buena base del plantel de Uruguay, que se preparara para el Mundial de Francia. Como local venció a Yacaré XV por 32-17 en la primera semifinal, con un primer tiempo en el que fue muy superior y una segunda mitad en la que sufrió. A Dogos XV le ganó por41-35 en la idea y por 33-15 en la vuelta. En el montevideano estadio Charrúa procurará seguir siendo el mejor del continente.

Síntesis de Dogos XV 27 vs. Pampas 16

Dogos XV: Mateo Soler; Lautaro Cipriani, Agustín Segura, Leonardo Gea Salim y Ernesto Giudice; Julián Hernández y Agustín Moyano; Efraín Elías, Juan Bautista Mernes e Ignacio Gandini (capitán); Lautaro Sumes y Gregorio Hernández; Octavio Filippa, Boris Wenger y Santiago Pulella.

Entrenador: Nicolás Galatro.

Suplentes: Román Pretz y Federico Albrisi.

Pampas: Eliseo Morales; Benjamín Elizalde, Juan Pablo Castro, Manuel Alfaro y Juan Landó; Joaquín De la Vega Mendía y Mateo Albanese; Jerónimo Ureta, Santiago Ruiz (capitán) y Nicolás D’Amorim; Eliseo Fourcade y Manuel Bernstein; Javier Coronel, Ramiro Gurovich y Javier Corvalán.

Entrenador: Carlos Ignacio Fernández Lobbe.

Primer tiempo: 3 minutos, drop de De la Vega Mendía (P); 11, penal de De la Vega Mendía (P); 14, drop de De la Vega Mendía (P); 19, gol de Hernández por try de Gea Salim (D); 20, gol de Hernández por try de Mernes (D); 32, gol de De la Vega Mendía por try de Albanese (P), y 38, penal de Hernández (D). Resultado parcial: Dogos XV 17 vs. Pampas 16.

27 minutos, gol de Hernández por try de Gea Salim (D), y 37, penal de Baronio (D). Dogos XV 10 vs. Pampas 0. Cancha: Tala (Villa Warcalde, Córdoba).

Tala (Villa Warcalde, Córdoba). Árbitro: Francisco González (Uruguay).