Dogos XV va por la copa frente a Peñarol en Uruguay y confía en las patadas de Juan Bautista Baronio

Exultante, celebró con sus compañeros un triunfo tan sufrido como trabajado. Las victorias de Dogos XV sobre Pampas se convirtieron en una costumbre en esta novedosa era del rugby profesional argentino y Juan Bautista Baronio volvió a ser decisivo con su pie para que el conjunto cordobés se instalara en una nueva final del Súper Rugby Américas. Este viernes, a partir de las 19.36, el conjunto rojo visitará a Peñarol en Uruguay en pos del bicampeonato, con transmisión de ESPN 4 y Disney+.

“El de Pampas era un partido que esperábamos mucho. A nosotros nos gusta jugarlo; fue una semana hermosa. Pampas es nuestro rival más directo. Compartimos muchas concentraciones con ellos... También competimos por un lugar en los seleccionados, y por ahí eso motiva un poco más”, indicó Baronio, uno de los destacados del mejor equipo argentino del torneo continental. “La alegría duró el sábado y el domingo, que tuvimos libre, pero el lunes, cuando empezó el entrenamiento, cambiamos el chip y nos metimos en este partido, que es muy importante para este grupo”, alude a la final en Montevideo.

La victoria sobre Pampas en la semifinal fue muy celebrada por el plantel de Dogos XV, que el lunes empezó a entrenarse para la final y el martes viajó a Montevideo. Santiago Filipuzzi

Con la templanza de un experimentado, el jugador de 21 años se asentó como una figura de momentos decisivos para Dogos XV. Hace un año clavó un zurdazo de 45 metros en tiempo extra que valió la clasificación para la final, e hizo un festejo especial. “El Topo Gigio fue sólo esa vez. Mi hermano tuvo un hijo, Marco Román, y mi familia es muy fanática de Riquelme y de Boca. Les había dicho a mis amigos que, si acertaba una patada así, lo haría. Y pasó...”, contó entre risas en un diálogo para LA NACION.

En la definición del 2024, cuando le tocó ingresar desde el banco por una lesión de Julián Hernández, fue implacable: acertó cinco penales para el contundente triunfo contra Pampas en la cancha de CASI, que le sienta bien; este año consiguió 17 de los 22 puntos en el éxito en la etapa regular y la semana pasada convirtió sus cinco envíos y totalizó 12 tantos en la semifinal. Con 160 puntos, es el máximo goleador del actual certamen, y con 232 es el quinto anotador histórico del torneo, que nació en el 2020. Lo superan Joaquín De la Vega Mendía (297), Felipe Etcheverry (266), Julián Hernández (256) y Joaquín Lamas (232).

Detrás de su aspecto jovial hay una preparación para las patadas decisivas. “Soy más mental que técnico. Hay que tener la capacidad de olvidarse de todo lo que está pasando afuera y tomarla como a una patada más. En la patada es todo la concentración; hay que hacer los mismos gestos y movimientos de una patada en una práctica. Influye la cabeza; hay que conectarse en ese momento y abstraerse de todo lo que pasa afuera. Le doy mucha importancia a la respiración, me concentro con eso y repito algunos rituales mentales que me ayudan a conectarme”, detalla.

Dogos XV viajó el martes a Montevideo para aclimatarse temprano al lugar, en el que se enfrentará con el rival que más lo complicó en estas primeras temporadas del Súper Rugby Américas. De los siete enfrentamientos, el cuadro argentino ganó uno, empató otro y perdió cinco. “Es difícil jugar acá. La cancha es sintética, no tener a nuestra gente acompañándonos también influye. Ellos tienen mucha experiencia, son jugadores más grandes y varios jugaron mundiales; eso les da un plus. Pero no pensamos en el historial y vamos a ir a buscar el triunfo”, destacó el back formado en Jockey Club Rosario, que anotó dos tries y aportó ocho asistencias en el 2025.

La respiración y la concentración son cruciales para Baronio en la preparación para los envíos a los palos; a sus 21 años, el apertura es el quinto anotador histórico del Súper Rugby Américas. LA NACION/Rodrigo Néspolo

Los cruces entre Peñarol y Dogos XV incluyen la final del 2023, el primer año de la franquicia cordobesa, ya con la base del plantel actual. Baronio estuvo entre los relevos, pero no ingresó. Nueve de los 23 convocados para esa definición viajaron directamente de Uruguay a Sudáfrica para afrontar el Mundial Juvenil por los Pumitas. “Si me pongo a buscar diferencias con esa final encuentro la madurez del equipo. Ese primer año era para casi todos la primera experiencia profesional y aquélla era nuestra primera final en ese ámbito. Ahora hay tres años para la gran base del plantel. Somos otro equipo”, estima Baronio.

El rosarino acumula 35 partidos en Dogos XV, aunque recién en la cuarta fecha de este año se afianzó como el apertura titular, rol que solía ocupar Julián Hernández. “Siempre tuve paciencia. En este deporte, y más en el nivel en el que estamos, es clave eso: esperar la oportunidad y, cuando toca, estar a la altura y dar el máximo. Después, es fundamental no relajarse. Lo pensé mucho este año: una vez que uno está ahí, no relajarse, porque vuelve a rotar. Estamos en un nivel en que cada detalle cuenta”, indica. “Los entrenadores me pidieron que lo tomara con tranquilidad, me dijeron que tenían mucha confianza en mí. Hablé mucho de eso con Stefano Ambrosio: que una vez que llegué a ese lugar, no diera nada por sentado, porque la competencia siempre está”, agrega.

Rosarino, número 10, zurdo y figura de su equipo: cualquier coincidencia de Baronio con una estrella de otro deporte es mera casualidad. Santiago Filipuzzi

Baronio llevará la camiseta 10 en un equipo que tendrá dos cambios obligatorios, forzados por lesiones. Genaro Fissore reemplazará al capitán, Valentín Cabral, y Franco Rossetto ingresará en lugar de Julián Hernández. En el banco de reservas regresará Octavio Filippa, luego de perderse el encuentro con Pampas.

Dogos XV es el equipo que más jugadores aporta a la citación a los Pumas para el partido contra British and Irish Lions. Pedro Delgado, Leonel Oviedo, Boris Wenger, Agustín Moyano y Faustino Sánchez Valarolo viajarán a Irlanda el sábado. Más allá de sus buenos rendimientos, Baronio no fue considerado. Nicolás Roger, de Tarucas, estará como alternativa de apertura. “No tuve ningún contacto con los Pumas. Si está la oportunidad para julio, obvio que es un sueño por cumplir y me encantaría, pero tengo la cabeza en el partido del viernes. Después, que llegue lo que tenga que llegar. En principio volveré a Jockey después del torneo”, manifiesta.

Dogos XV tratará de hacer pesar su scrum en la final contra Peñarol, que, por cierto, tiene a maltraer al conjunto argentino en el historial: de siete encuentros le ganó cinco, contra un empate y una derrota. SRA / Gaspafotos

Dogos XV procurará imponer su juego a partir del pack y, sobre todo, de su scrum, frente a un rival que tiene jugadores experimentados, la mayoría, con participación mundialista por los Teros. Campeón en el 2022 y el 2023, Peñarol sumó hace unas semanas al staff al neozelandés Warren Gatland y cuenta con el ex Puma Juan Figallo en el grupo de entrenadores. Por su parte, con la certeza de ser el mejor equipo argentino, el conjunto al que dirige Nicolás Galatro intentará ratificar que es el mejor del continente.

La formación de Dogos XV

Mateo Sánchez; Franco Rossetto, Leonardo Gea Salim, Faustino Sánchez Valarolo y Lautaro Cipriani; Juan Bautista Baronio y Agustín Moyano; Ignacio Gandini (capitán), Genaro Fissore y Aitor Bildosola; Lautaro Simes y Federico Albrisi; Pedro Delgado, Leonel Oviedo y Boris Wenger. Suplentes: Juan Igancio Greising Revol, Nicolás Revol Pitt, Octavio Filippa, Felipe Villagrán, Juan Cruz Caballero, Fabricio Griffo, Facundo Rodríguez y Felipe Mallía.

Juan Igancio Greising Revol, Nicolás Revol Pitt, Octavio Filippa, Felipe Villagrán, Juan Cruz Caballero, Fabricio Griffo, Facundo Rodríguez y Felipe Mallía. Entrenador: Nicolás Galatro.

