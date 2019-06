El declive del CASI no se detiene y Belgrano sacudió La Catedral con una goleada

Try de Belgrano, desazón de Alumni; el clásico fue muy desequilibrado en San Isidro. Crédito: Ignacio Sánchez

Alejandro Panfil SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 8 de junio de 2019 • 23:22

"Daría la vida por un campeonato y una vuelta más", cantan los hinchas detrás de los palos. Parecería una canción más entre un nutrido repertorio, pero es la que más se adecua al presente del Club Atlético de San Isidro, uno de los más grandes del rugby argentino, por tradición, por gran semillero y por ser uno de los más ganadores. Es que la Academia atraviesa una aguda crisis deportiva, alejada en la lucha por el Top 12 de la URBA y por ende de volver a ser campeón.

Más allá de su prestigio bien ganado en el pasado, el CASI lleva un rumbo errante si su intención es volver a ganar los campeonatos que desde hace tiempo son para otros conjuntos, llámese Hindú, CUBA, Belgrano o Alumni. En su rico historial, cuenta con 34 títulos, 33 por el torneo de la URBA y uno por el Nacional de Clubes, pero si se tiene en cuenta la cosecha de las últimas décadas, solamente dio tres vueltas olímpicas en los últimos 34 años, encadenando con mucho espacio temporal en el medio el torneo de la URBA de 1985, el Nacional del 95 y otro de la URBA en 2005. Y al día de hoy, cuando ya pasaron 14 años sin títulos, ocupa el décimo lugar en una tabla que cuenta con 12 equipos.

Ocurre que en este torneo, la Academia acumula solo 15 puntos, producto de 3 victorias y 8 derrotas. En un contexto como este, al que se ha tenido que acostumbrar, sus pocas alegrías provienen de los clásicos. Y casualmente, hace dos meses venció al SIC, el súper líder del certamen, del que se encuentra a 26 puntos. Aunque, a pesar del resultado, hoy el Zanjero parece haber salido mejor parado del último derby.

"Todo muy lindo con ganarle al SIC, pero prefiero ganar campeonatos", afirma un aficionado en la Catedral y refleja lo que está sintiendo una gran mayoría en el mundo CASI: que la alegría del clásico ya no llega a durar ni siquiera un semestre. Por lo que significa la Academia para el rugby argentino, ya no llena el hecho de ganar un partido puntual. Entonces, sin posibilidades de ser campeón en el horizonte, ¿qué le pasa al CASI?

"Hay partidos que se nos escapan por detalles y nos quedamos enroscados con algo que no nos sale, pero la entrega es total. Es algo más mental que otra cosa", analiza el capitán del equipo Martín Brousson. Y ante la consulta sobre si pesa la herencia de tantos años sin títulos, aclara: "Sería una locura pensar así, nosotros somos los que estamos ahora y si no se hubiese ganado nunca pensaríamos igual".

Explica el segunda línea Vicente Boronat, para el que la sequía es una cuestión deportiva: "Creo que el tema es mental, no estamos en inferioridad. Esto es todo nuestro y tenemos que hacernos cargo. Tenemos que ganar más partidos. Somos nosotros los que jugamos y tenemos que hacernos cargo para que esto mejore. Nosotros somos los que tenemos que generar el cambio".

Eliseo "Chapa" Branca, excampeón del club y el entrenador que obtuvo el último título de la institución, va más allá e identifica un motivos deportivo, como el hecho de poner en práctica sistemas de juego no aplicables al material disponible, y otro político, con internas que a la larga han sido más perjudiciales que beneficiosas. Y, lógicamente, lo lamenta: "Yo no estoy en el club desde hace varios años y no me dejaron entrenarlo, pero no quiero confrontar porque ni yo ni el club se lo merecen".

Ante Belgrano, el CASI no pudo ni hacer un intento de resurgir, ya que el Marrón fue una aplanadora de principio a fin e hizo valer el poderío de sus forwards, además de capitalizar todo error del local, que falló en la toma de decisiones, en el line y en la búsqueda de los palos.

El 45-7 sufrido en casa empieza a sentenciar otro cierre de certamen con una muy floja campaña del CASI, que añora tiempos mejores. ¿Será capaz de enderezar su rumbo actual y volver a ser campeón?

Los jugadores de CASI no llegan a tiempo; La Academia corrió de atrás a Belgrano y nunca lo alcanzó. Crédito: Ignacio Sánchez

La síntesis

CASI (7): S. Viaña; M. Perotti, J. Tumbarello, B. Devoto e I. Macedo; I. Almela Urdy y T. Casaurang; J. Ymaz, E. Sartori y V. Boronat; M. Albariñas y P. Collarini; E. Marín, P. Gómez Carrillo y M. Brousson (c.).

S. Viaña; M. Perotti, J. Tumbarello, B. Devoto e I. Macedo; I. Almela Urdy y T. Casaurang; J. Ymaz, E. Sartori y V. Boronat; M. Albariñas y P. Collarini; E. Marín, P. Gómez Carrillo y M. Brousson (c.). Entrenadores: Santiago Piñeiro, Oscar Murgier y Rodrigo Martínez.

Santiago Piñeiro, Oscar Murgier y Rodrigo Martínez. Cambios: ST, 8 minutos, B. Begala por Macedo, y 30, R. Jurado por Carrillo.

ST, 8 minutos, B. Begala por Macedo, y 30, R. Jurado por Carrillo. Belgrano (45): M. Arana; N. Spinelli, M. Masera, F. Martinez y Juan I. Landó; T. Rosati y Juan I. Rodríguez; T. Gorrissen, J. Rebussone y J. de la Serna; L. Magneres y A. Martínez; J. Durañona, A. Gómez Di Nardo y F. Ferronato (c.).

M. Arana; N. Spinelli, M. Masera, F. Martinez y Juan I. Landó; T. Rosati y Juan I. Rodríguez; T. Gorrissen, J. Rebussone y J. de la Serna; L. Magneres y A. Martínez; J. Durañona, A. Gómez Di Nardo y F. Ferronato (c.). Entrenadores: Guillermo Tramezzani, y Diego y Francisco Gradín.

Guillermo Tramezzani, y Diego y Francisco Gradín. Cambios: ST, 13 minutos, F. Camardón por J. Rebussone; 20', M. Rebussone por Magneres; 22', T. Bernabé por Spinelli; 36', E. Marchetti por Ferronato, R. Migale por Rosati, I. Marino por Rodríguez y A. Bianco por Durañona.

ST, 13 minutos, F. Camardón por J. Rebussone; 20', M. Rebussone por Magneres; 22', T. Bernabé por Spinelli; 36', E. Marchetti por Ferronato, R. Migale por Rosati, I. Marino por Rodríguez y A. Bianco por Durañona. Primer tiempo: 22 y 31 minutos, goles de Rosati por tries de Ferronato (B), y 36, gol de Almela Urdy por try de Devoto (C).

22 y 31 minutos, goles de Rosati por tries de Ferronato (B), y 36, gol de Almela Urdy por try de Devoto (C). Segundo tiempo: 6, 13 y 27, goles de Rosati por tries de J. Rebusone, Arana y de él mismo (B), y 36 y 40, tries de Rodríguez (B) y Arana (B).

6, 13 y 27, goles de Rosati por tries de J. Rebusone, Arana y de él mismo (B), y 36 y 40, tries de Rodríguez (B) y Arana (B). Árbitro: Juan Manuel Aleman.

Juan Manuel Aleman. Cancha: CASI.