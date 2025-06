La fiesta de SIC tras un desenlace de TMO que achicó la distancia en el historial contra CASI

La tensión atraviesa la tarde de Boulogne. Carga el aire, corta la respiración, agita los corazones. Por unos minutos nada en el mundo importa más que aquello que sucede en ese rectángulo verde, con dos haches gigantes en los extremos y varias líneas, enteras o punteadas, desparramadas por la inmensidad. Contra el lateral de la cancha 2 y la cabecera de la Panamericana, sufren los hinchas de San Isidro Club, que van ganando y lamentan los puntos no asegurados. Y sobre Blanco Encalada y del lado de la calle Darragueira, padecen los del Club Atlético de San Isidro, que van perdiendo pero se aferran a una esperanza. Las tácticas y las estrategias quedaron perdidas en el devenir del juego. Ya no corren. Queda un puñado de minutos y los dos bandos apelan al amor propio para resolver el asunto. Los locales se imponen por 16 a 13 y no está dicha la última palabra.

Hay un penal para el visitante. Se paralizan los corazones zanjeros. Luis Briatore, el capitán, pide palos y Juan Akemeier, diestro, falla desde la derecha la posibilidad de empate. Al ratito, otro penal; el corazón zanjero aguanta, no se sabe bien cómo. CASI procura un line-out para definir con un maul, pero el bloque defensivo de SIC lo impide. A pecho abierto ataca la Academia y de igual modo defiende la Zanja. Las hinchadas truenan. La cancha es una caldera.

Cae la tarde, hace frío, transpiran las manos y el dorso seca la frente. Este tramo final es espinoso para los que quieren anotar, y cuesta arriba para quienes pretenden frenar el vendaval. Quedan pocos segundos. Veinte, tal vez diez... Y la pelota es controlada por los de blanco y negro. Que pierden por tres: con un penal, salvan el invicto, y con un try, ganan el clásico.

CASI insiste con una tenacidad admirable, dejando la piel, y SIC lo espera confiado en su firmeza, aferrado a su mística. No hay lugar para tibios. No los hay en la cancha. Hasta que el drama toca su límite. Timoteo Silva se inmola para pescar la pelota decisiva del partido, la última. En la acción impacta con el hombro izquierdo la cara de Jerónimo Tumbarello mientras éste cae al piso. ¿Pelota de SIC y triunfo? ¿O penal para CASI y, desde esa posición, cercana y frontal al arco, tres tantos y empate?

Tomás Bertazza, el árbitro, recurre al monitor y despeja la duda. Va al centro del campo, custodiado por los capitanes y algunos jugadores más, ansiosos por saber de primera mano la resolución. El destino del clásico 141 de la historia depende de ese veredicto. Bertazza regresa y algo advierte Carlos Pirán, que agita el puño derecho y da un salto victorioso. Se levantan los zanjeros. Lo que sigue es un trámite: pelota para el local. Santiago Pavlovsky la tirará afuera y comenzarán los festejos.

Los hinchas de CASI se entusiasmaron con la posibilidad de que el equipo revirtiera el resultado con los ataques en el desenlace, pero la Academia falló en decisiones y ejecuciones y cayó en Boulogne. Hernán Zenteno - LA NACION

Ese gesto de Pirán rompió la tensión. El alma les volvió al cuerpo a quienes ganaban, ahora que ya ganaron. Pero los corazones siguen agitados. Por el delirio de la fiesta; por los cantos, los saltos y los bailes. Justo Piccardo, ausente por integrar la franquicia de Pampas, que jugó menos de un día antes, anima a todo el mundo desde un paraavalanchas. Y desde el in-goal, de frente al oleaje de gente y de banderas, Santiago Tomás Meyrelles salta acompañando el ritmo de las canciones. Como Marcos Piccinini, Pavlovsky y Andrea Panzarini, titulares otra vez; como Lucas Sommer, tras su paso por Yacaré XV; como el propio Pirán y su socio en el tackle, Santos Rubio.

Se suceden los minutos de silencio para el adversario y la sugerencia de guardar el invicto en la intimidad corporal. Y en medio del pandemonio, reflexiones de los protagonistas. “Fue una victoria apretada. Sabíamos que iba a ser así. Hicimos un buen primer tiempo y al final estábamos confiados en que ganaríamos”, apunta Panzarini. “Este triunfo sirve para levantar, pero no por el rival, ya que nosotros pensamos en nosotros. No merecíamos terminar sufriendo, y lo mejor del equipo es que siempre estamos conectados”, comenta Pavlovsky.

CASI cayó como la tarde. Sin atenuantes. Dejó el invicto, pero no la punta. “Sobre 141 partidos, la Academia se impuso en 74, y el tricolor, en 56, y empataron en 10 ocasiones”, registra el periodista Santiago Roccetti, que se encargó de reconstruir el historial del superclásico. “En el primer tiempo se impusieron ellos en el contacto y los dejamos hacer su juego. Y en el segundo salimos a buscarlos, pero de a ratos fuimos imprecisos. Terminó definiéndose por detalles”, reconoce Akemeier, fullback del aún líder del torneo de URBA.

Ya no hay tensión en Boulogne. Sólo alegría. SIC tuvo su mejor rendimiento contra el mejor contrincante. Y disfruta haber ganado este campeonato aparte.

