Evolución: Las Yaguaretés y un torneo histórico que las deja a un paso de la elite

Una caída ante Japón les impidió clasificarse al circuito mundial de seven en el repechaje de Madrid, en el 2024. Una contundente goleada sufrida ante España en el repechaje de Los Ángeles 2025 las dejó en el SVNS 3. Pero lejos de derrumbarse, las Yaguaretés dieron un giro notorio en pocos meses y quedaron cerca de subir a lo más alto del circuito: el título en la primera etapa del SVNS 2, en Nairobi, dejó a la selección de seven femenino muy cerca de cumplir su gran objetivo.

La restructuración del seven a nivel mundial abre distintas conjeturas. Por un lado, la cúspide se redujo a ocho equipos, pero también les abre las puertas a equipos emergentes para competir en las tres fases finales. El SVNS 1 lo afrontan ocho países durante seis etapas y se sumarán otros cuatro en las tres finales. Esos cuatro se incorporarán luego de tres torneos del SVNS 2, mientras que el SVNS 3, disputado a un campeonato único en enero, le dio la clasificación a dos selecciones a la segunda categoría. En la rama femenina, Argentina y Sudáfrica consiguieron ese logro en Dubái y el fin de semana ambas dieron el golpe: finalizaron primeras y segundas respectivamente por sobre rivales a priori superiores.

Momento de premiación y medallas para Las Yaguaretés en el Seven de Nairobi; una alegría inmensa para este grupo de chicas

El sabor amargo de la derrota ante Sudáfrica en tiempo extra fue la foto final, pero la película completa dejó un fructífero primer puesto. “El balance del fin de semana es realmente muy positivo, estamos muy felices con el rendimiento del equipo. Veníamos con muchas expectativas, pero sabíamos que iba a ser muy exigente”, señaló Nahuel García, el head coach.

“El día uno terminamos con un rendimiento ideal ganando los tres partidos y agarrando mucha confianza. El segundo día jugamos un partido muy físico con Kenia con una defensa fundamental. El último entramos con mucha confianza, pero nos encontramos con una gran Sudáfrica que nos viene complicando los partidos, es muy exigente, fuimos al alargue y nos superaron”, analizó el entrenador tras una campaña que dejó cuatro triunfos y una derrota en tiempo extra.

El intento de tackle de Malena Noemí Díaz ante Kenia Tony Munge

Tackles más contundentes, mejores destrezas para tomar y pasar la pelota y, lo más notorio, la intensidad física. La evolución de las Yaguaretés fue evidente. Un grupo de jugadoras consolidado, con más oficio y roce internacional. Desde la explosividad de Virgina Brígido, que se frustró al perder la última posesión que desencadenó en el try del triunfo de Sudáfrica, pero es una pieza fundamental de quiebre para las Yaguaretés. Cristal Escalante terminó como la jugadora con más tries, con cuatro conquistas, pero la figura fue Sofía González, que la próxima semana cumplirá 31 años y sigue siendo decisiva por su inteligencia para conducir y detectar espacios, y sus destrezas técnicas.

Luego de la consagración, World Rugby eligió a Sofía como la mejor jugadora del torneo. “Estoy muy feliz y agradecida, sobre todo del equipo que me acompaña, esto no sería posible si no jugara con ellas. Quiero dedicárselo a todas las chicas que juegan al rugby en Argentina: gracias a esa comunidad hoy existe este seleccionado y las que no juegan, las invito a jugar porque es un deporte increíble”, expresó la jugadora de Casa de Padua luego de recibir el premio.

La etapa en Nairobi fue un éxito a nivel convocatoria, un contraste de lo que ocurre en el circuito mundial en sedes como Vancouver o Singapur. Kenia es un país con tradición en el seven, con un público que siempre se caracterizó por aportar alegría y color en las tribunas. El último encuentro del local ante Estados Unidos se jugó a cancha llena, con un ambiente similar a un test match en cuanto al ruido y expectativas. Después de varias temporadas en la elite, los Shujaa no atraviesan un buen presente y terminaron terceros en la rama masculina por detrás de Alemania, campeón y revelación, y Estados Unidos.

Marianela Escalante en acción; las Yaguaretés dieron un salto evolutivo y ahora encaran la segunda etapa en Montevideo Tony Munge

La selección femenina de Kenia finalizó quinta y no pudo ante Argentina en uno de los encuentros más ásperos del fin de semana, con un apretado 5-0 a favor de las Yaguaretés. La intensidad defensiva fue una de las mejoras ostensibles de un equipo que tiene como premisa impulsar el rugby femenino en Argentina: la Unión Argentina de Rugby optó por desarrollar y fortalecer a un núcleo chico de jugadoras para que inspiren a que más se acerquen al rugby. La base en el país es reducida, ni siquiera hay una selección de XV y no existe una política para fomentar el rugby formativo.

Tras la acción en Nairobi, la próxima etapa del SVNS 2 será el 21 y 22 de marzo en Montevideo y la semana siguiente, en San Pablo. Nuevamente será el formato de todos contra todos, por lo que cada partido vale. Argentina lidera la tabla con 20 puntos, seguido por Sudáfrica (18), España (16), China (14), Kenia (12) y Brasil (10). Un buen rendimiento en Uruguay, donde tendrán el apoyo de sus familias, las dejará más cerca de su objetivo de quedar entre las mejores cuatro y sumarse a las selecciones de elite en los torneos de Hong Kong, Valladolid y Bordeaux.

“Estoy muy orgulloso de como las chicas representaron al rugby argentino y a todas las chicas que juegan al rugby en el país. Nos vamos llenos de experiencias, aprendizajes y con ganas de llegar de la mejor manera a Montevideo y seguir soñando con meternos en el SVNS 1, que es realmente nuestro objetivo”, resumió Nahuel García, la cabeza del proyecto de las Yaguaretés, que vivieron uno de sus fines de semanas más felices.

El resumen del partido ante Kenia