El “otro” Alumni: el acto de amor de Daniel Ginhson, ese Inglés que rescató la historia del “primer ídolo deportivo que tuvo el país”

escuchar

Fundar un club es un acto de amor. Daniel Ginhson, de aquí en más “El Inglés”, fue aun un poco más allá. Tiró de un hilo conductor que arrancó a principios del siglo pasado para reconstruir y resucitar un pedazo importante de la historia del deporte argentino. Acudió al pasado del Alumni fundado por el escocés Alexander Watson Huttton –primer presidente de lo que hoy es AFA–, ese equipo que, hasta que se disolvió, en 1911, dominó el fútbol argentino. Ginhson, profesor del Buenos Aires English High School –fundado por Watson Hutton y embrión del Alumni de los hermanos Brown–, tomó aquella epopeya creando el Alumni de rugby.

“Alumni es el hijo más grande de papá. Después llegamos nosotros tres”, cuenta María Noel, una de sus hijas. Para concretar su sueño, El Inglés Ginhson primeramente se presentó en el colegio para revelar su idea y luego pidió permiso a los dueños del nombre, que eran los sobrevivientes del equipo de fútbol y estaban reunidos en una agrupación. El presidente era Carlos Bowers, que aceptó la propuesta. En septiembre de 1951 se fundó lo que pasó a llamarse “Sección Juvenil de la Asociación Alumni”, con el objetivo, según Ginhson, de “ser el heredero legítimo del primer ídolo deportivo que tuvo el país”. En efecto, Alumni fue el primer equipo popular en la Argentina.

Daniel Ginhson, el fundador del Alumni, un símbolo de amor al deporte y del bajo perfil; un día entró al nuevo quincho del club, lo aplaudieron unos chicos y él se retiró de inmediato.

Daniel Ginhson partió la semana pasada y la Asociación Alumni –mantuvo ese nombre original; es de las pocas entidades deportivas que no llevan la palabra “club”– lo despidió con este mensaje: “Nos vas a seguir haciendo emocionar. Nos vas a seguir haciendo reflexionar. Nos vas a seguir dando fuerzas para seguir. ¡Gracias, Inglés, para toda la vidAA!”. Ginhson nació el 9 de julio de 1932, en Entre Ríos. Al igual que Watson Hutton, fue al colegio San Andrés. En sus 90 años siempre cultivó el bajo perfil. Ni siquiera quería que alguien fuera de su entorno supiera que él había sido el fundador de Alumni. Cuenta su hija María Noel: “Un sábado lo llevé al club y antes de irnos me pidió que lo acompañara a conocer el nuevo quincho. Cuando entramos, estaba lleno de chicos que venían de jugar. Al verlo entrar, empezaron a aplaudirlo. Entonces él me agarró del brazo y me dijo al oído: «No, no, esto no es para mi», y me pidió irnos. Le daba pudor. Por eso nunca ningún homenaje especial”.

Gihnson –en un principio junto a Guillermo Cubelli– llevó adelante la idea del rugby de Alumni con chicos del colegio primario. Los reunía en una casita que el colegio le había cedido. No tenían lugar para entrenarse y varias veces daba las charlas antes de los partidos en bares del barrio de Belgrano. El mismo “Inglés”, que era un buen dibujante, diseñó la camiseta actual de Alumni. Optó por los mismos colores de la que era la camiseta del equipo de fútbol, pero en vez de rayas verticales eligió las horizontales: 7,5 centímetros para las franjas rojas y 5 centímetros para las blancas.

La conquista de 2018 en el torneo de URBA por parte de Alumni fue la última gran alegría de Ginhson en el rugby. Fernando Massobrio

Ginhson era escritor y traductor. Tradujo al inglés más de 100 películas argentinas, entre ellas, La historia oficial, ganadora de un Oscar.

En marzo de 1956 logró que los equipos fueran aceptados en la UAR y en 1961 se accedió al primer terreno propio, en Tortuguitas, gracias al dinero que mediante rifas y colectas recaudaron los padres y madres de los chicos y a la diferencia que aportó Domingo Marconetti. Más tarde la Asociación Alumni logró cuatro campeonatos consecutivos de la URBA, entre 1989 y 1992; otro, en 2001, y el, último, en 2018. En cada rincón del club se respira la obra y el legado de Ginhson.

El escudo de su criatura, Alumni, es lo último que Daniel Ginhson miró en vida; un símbolo de lo que trascendió su existencia al cabo de sus 90 años. Fernando Massobrio

María Noel me cuenta los últimos segundos de la vida del Inglés: “Entramos al cuarto a despedirnos nosotros, los hijos, los nietos y un íntimo amigo suyo que tenía una remera con el escudo de Alumni. En un momento, papá fijó la mirada en el escudo. Y así se fue, mirando el escudo de su Alumni”.