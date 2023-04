Lewis Hamilton suma frustraciones en la Fórmula 1: dice que el asiento de su Mercedes “está muy adelante y dificulta la conducción”

escuchar

Las frustraciones son cada vez más. Desde el fin de la temporada 2021 hasta el día de hoy, Lewis Hamilton atraviesa un bajón deportivo muy notorio de la mano con Mercedes. Entre los motivos, alguna vez estuvo el porpoising (marsopeo). Después se sumaron los procedimientos del equipo. Y a sus quejas ahora se agregó una particular: el asiento de su W14 “está muy adelante y dificulta la conducción”.

“No sé si la gente lo sabe: nos sentamos más cerca de las ruedas delanteras que todos los demás pilotos. Nuestro habitáculo está demasiado cerca del frente”, reveló Hamilton en declaraciones al sitio Car and the Driver. “Cuando conducís el auto sentís como si estuvieras sentado en las ruedas delanteras, lo cual es uno de las peores sensaciones que podés tener cuando manejás un coche de Fórmula 1″, contó. “Es como si estuvieras conduciendo tu auto particular y pusieran las ruedas justo debajo de tus piernas; seguro que nadie estaría feliz cuando se acerca a una rotonda”, comparó Hamilton, que sostuvo que a causa de ese problema pierde parte de la sensibilidad que le gustaría tener al volante de su Mercedes W14.

La butaca está demasiado adelante en su W14, siente Hamilton, que cree que eso le quita sensibilidad en el manejo. ANDREJ ISAKOVIC - AFP

El siete veces campeón mundial profundizó la explicación. “Esta situación hace que realmente cambie el comportamiento del coche y cómo percibís su movimiento. Y además es más difícil de predecir, en comparación con cuando estás más atrás y sentado más al centro. Realmente vengo luchando con eso”, manifestó el inglés, que logró su primer podio del año el último domingo en el Gran Premio de Australia, escoltando al ganador, Max Verstappen, de Red Bull.

No es sencillo para quien en su momento se acostumbró a arrasar con los campeonatos desde 2014 hasta 2020 salvo en 2016 (lo ganó su compañero Nico Rosberg) deambular lejos del podio y ser superado en las pruebas de clasificación. Le sucedió en 2022, luego de perder dramáticamente la corona en 2021 en la última vuelta.

En la última temporada, en Emilia Romagna el británico no encontraba respuestas y el Mercedes no le ofrecía garantías. Tras el final de aquella carrera Toto Wolff, director de la escudería, le dijo por radio “Lewis, perdón por este auto. Era inmanejable y no merecés un auto así”. En aquella ocasión quedó el recuerdo de la imagen de Verstappen superando a un Hamilton rezagado y sacándole una vuelta de ventaja. Uno de los momentos más impactantes para el séptuple campeón.

“Lewis, perdón por este auto. Era inmanejable y no merecés un auto así”, le dijo Toto Wolff por radio a su piloto; Mercedes mejoró, pero sigue claramente detrás de Red Bull. Clive Mason - Getty Images AsiaPac

En 2022 las malas noticias continuaron para Mercedes y Hamilton con el porpoising, que se trata de un violento rebote que experimenta un auto de Fórmula 1 cuando circula a alta velocidad. El inglés fue uno de los que más lo sufrieron en la categoría. Incluso, tras el Gran Premio de Azerbaiyán al inglés le costó muchísimo salir del auto, entre claros gestos de dolor en la espalda. A pesar de que no se le veía la cara, por el casco, se tomaba el dorso e intentaba enderezar el cuerpo en busca de algún alivio.

Ya sobre el final de esa temporada, con tres fechas por desarrollarse, Hamilton tiró la toalla. “Tenemos que ser realistas. El coche de Red Bull ha sido el más rápido con diferencia durante todo el año, y sigue siendo el más rápido”, admitió. “Ha sido estupendo salir tercero en el Gran Premio de Estados Unidos y estar en posición de luchar, pero en cuanto al ritmo, han estado delante de nosotros todo el fin de semana. Y lo estarán en las tres próximas carreras. Así que, a menos que ocurra algo drástico a alguno de ellos, es muy poco probable que tengamos ritmo para poder competir con ellos”, había expresado con dureza.

El inicio de 2023 siguió ese camino, el de las negatividad. Disgustado por el quinto puesto en el inicio de la temporada en Bahréin, el piloto volvió a criticar los procedimientos del equipo. “El año pasado dije cosas. Dije los problemas que hay con el coche”, afirmó para el podcast Chequered Flag, de BBC. “He conducido muchos coches en mi vida. Sé lo que necesita un coche. Sé lo que un coche no necesita”, dijo tajante.

El porpoising que experimentó Hamilton en 2022

El llamativo marsopeo del Mercedes de Hamilton en Azerbaiyán 2022.

Y continuó con las responsabilidades que le caben a la escudería alemana. “Creo que se trata de responsabilidad. Se trata de asumirlo y decir «sí. ¿Sabes qué? No te hemos escuchado. No estamos donde tenemos que estar y debemos trabajar». Tenemos que mirar el equilibrio por las esquinas, fijarnos en todos los puntos débiles y unirnos como equipo. Seguimos siendo múltiples campeones del mundo... Simplemente, no lo hemos hecho bien el año pasado. Pero eso no significa que no podamos hacerlo bien en el futuro”.

Si bien el año recién comienza, los problemas perduran en el coche y en la mente de Lewis Hamilton. Mercedes parece estar más cerca de Red Bull en rendimiento, pero subyace la pregunta: ¿está a tiempo de salvaguardar la temporada 2023?

