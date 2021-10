Sudáfrica derrotó a los All Blacks con un penal en la última jugada y le quitó el invicto en el Rugby Championship

Con el tiro del final, Sudáfrica se quedó con el partido y el invicto de los All Blacks en un cierre del Rugby Championship que ya tenía a los hombres de negro como los campeones del 2021. En un verdadero encuentro de alto nivel y tensión hasta el epílogo, los Springboks se impusieron por 31 a 29. Ya con el tiempo cumplido, Elton Jantjies anotó el penal decisivo y desató el festejo.

El compromiso se disputó en el Cbus Stadium de la ciudad australiana de Gold Coast, tras el encuentro en el que Australia venció a los Pumas por 32-15, y Sudáfrica cortó una serie de tres derrotas consecutivas ante los Wallabies (28-26 y 30-17) y Nueva Zelanda (19-17).

Los tantos de los Springboks fueron convertidos con tries de Damian de Allende y Makazole Mapimpi, cuatro penales de Handre Pollar y una conversión y dos penales de Jantjies, mientras que para los All Blacks se sumaron tries de Sevu Reece, Ardie Savea y Brad Weber, cuatro penales y una conversión de Jordie Barrett.

El partido fue de una notable intensidad, con dos equipos que llevaron al límite al contacto físico. Con ritmo, con estrategias de ambos lados. Con tomas de decisiones que colocaron el duelo cabeza a cabeza hasta el cierre. “Fueron dos semanas duras, muchas gracias a los aficionados sudafricanos por apoyarnos. Lo celebraremos esta noche”, declaró Siya Kolisi.

Handre Pollard, uno de los jugadores destacados en el triunfo de Sudáfrica ante los All Blacks por el Rugby Championship Agencia AFP - AFP

Los All Blacks fueron mejores en el primer tiempo con una destacada labor del apertura Beauden Barrett, pero en el segundo tiempo el temperamento y la fortaleza de los forwards sudafricanos marcaron la diferencia. El final resultó digno de una película de suspenso. Nueva Zelanda pasó al frente por un penal de Barrett por 26-25, Jantjies sumó un drop y Sudáfrica se puso 28-26; otro penal de Barret estableció el 29-28 para los neozelandeses y en tiempo adicional un penal de Jantjies puso el 31-29 de los Springbooks, que le quitaron el invicto a los oceánicos.

Desde 2016 los Springboks, que llegaban a este con tres derrotas, no pierden cuatro partidos seguidos, y en el presente torneo sólo habían derrotado a los Pumas las dos veces que se midieron. Del otro lado, se trató de la primera derrota para la selección dirigida por Ian Foster desde noviembre de 2020, cuando cayeron contra Argentina (25-15). El último fin de semana los hombres de negro habían levantado este trofeo por quinta vez consecutiva.