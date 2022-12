El rugby tiene nuevas reglas: qué cambios decidió World Rugby y para qué los ejecuta

escuchar

Desde hace tiempo World Rugby (WR), la entidad rectora de su deporte en el mundo, se propone ampliar la audiencia y el público. Si bien el de rugby es el segundo de los mundiales deportivos en magnitud en términos de concurrencia y movimiento económico según estudios de consultoras, desde hace tiempo se viene percibiendo un estancamiento, en el que no quiere quedar atrapada la institución.

Para eso, ante audiencias cada vez más exigentes en cuanto a entretenimiento y acción, WR hizo retoques en algunas reglas del juego, que estarán en vigor a partir del 1 de enero próximo, el primer día del año del Mundial de Francia. Ningún ajuste normativo cambia la naturaleza del deporte, sino que todos están destinados a agilizar el espectáculo, evitar las demoras, sin desatender otro aspecto primordial de las leyes del rugby: la seguridad de los protagonistas.

A continuación, textuales, los cambios reglamentarios que regirán desde el propio comienzo de 2023, según figuran en el portal de la Unión Argentina de Rugby (UAR.com.ar):

-Ley 8.8d / Conversión. El pateador ejecuta la patada dentro de los 90 segundos (tiempo de juego) desde el momento en que se otorga el try, incluso si la pelota rueda y debe colocarse nuevamente. Sanción: La patada está anulada

Los intentos de conversión de un try gozarán de un tope de un minuto y medio como margen; de excederse, incluso por caída de la pelota antes de la patada, ésta no será válida y se continuará con un scrum. Archivo - AFP

-Ley 8.21 / Penal. El remate debe ejecutarse dentro de los 60 segundos (tiempo de juego) desde el momento en que el equipo indicó su intención de hacerlo, incluso si la pelota rueda y debe colocarse nuevamente. Sanción: Se anula la patada y se concede un scrum.

-Ley 9.7d / No cometer demoras intencionales. Un jugador no debe perder tiempo. Sanción: free-kick

-Ley 18.12 / Line. Los equipos deben formar el line sin demora. Sanción: free-kick.

El line-out es una de las formaciones que suelen demorar excesivamente el juego, entre la ubicación de los jugadores, la búsqueda de la pelota por el ejecutor y la decisión sobre el tipo de envío al aire. Themba Hadebe - AP

-Ley 19.4 – Scrum. Los equipos deben estar listos para formar el scrum dentro de los 30 segundos posteriores a la marca. Sanción: free-kick.

Apenas medio minuto habrá para que los rugbiers se alineen en el scrum, otra estructura fija que provoca tardanzas ya inaceptables para World Rugby ante un público que demanda más entretenimiento. Agencia AFP - AFP

Menos dependencia de las revisiones del Television Match Official (TMO)

Se recuerda a los oficiales de partido que el actual protocolo del TMO tiene como objetivo identificar y garantizar que las infracciones claras y obvias se traten en el campo de juego.

Otro vicio en el rugby actual: la gran cantidad de consultas al TMO por parte de los árbitros; World Rugby los emplaza a decidir más de primera impresión cuando las infracciones son "claras y obvias", sin recurrir tanto al video.

Menos intervenciones de los aguateros

La normativa de limitar el número de aguateros a dos y la reducción de los tiempos de ingreso al campo han logrado reducir las paradas innecesarias. Sin embargo, la creación de ventanas fijas para tomar agua ha creado la impresión de interrumpir el juego, incluso si esa agua se tomó durante una parada natural (penales a los palos/lesión/revisión de TMO).

Penalizar las acciones negativas de los jugadores

Se les pedirá a los árbitros que sean fuertes con las acciones negativas de los jugadores. Por ejemplo, atrapar a los jugadores en el ruck y los primeros jugadores que llegan a esa formación sin apuntar a jugar la pelota.

Se recuerda a los jugadores su responsabilidad de no quedarse ni irse con el balón en los penales; esto reduce las opciones de ataque del equipo no infractor y ralentiza el juego innecesariamente y será sancionado.

Penalizar a los jugadores con las manos en el suelo para soportar el peso corporal

Los jugadores que pongan sus manos en el suelo en tackles, rucks y mauls están sujetos a sanción, aunque se puede usar el juicio si el jugador está usando el suelo brevemente para mantener su propio equilibrio y estabilidad.

Si bien en el ruck suele haber grandes ralentizaciones del juego, WR no tomó decisiones tajantes respecto a su resolución, sino más bien a la intención de jugar el balón. Alastair Grant - AP

Definiciones de leyes y cláusulas relevantes:

No estando de pie: Los jugadores no están de pie cuando cualquier otra parte del cuerpo está apoyada en el suelo o los jugadores están en el suelo.

Los jugadores no están de pie cuando cualquier otra parte del cuerpo está apoyada en el suelo o los jugadores están en el suelo. De pie: Los jugadores están de pie si ninguna otra parte de su cuerpo está apoyada en el suelo o los jugadores están en el suelo.

Los jugadores están de pie si ninguna otra parte de su cuerpo está apoyada en el suelo o los jugadores están en el suelo. Ley de tackle 14.8a: Otros jugadores deben permanecer de pie y soltar la pelota y al portador de la pelota inmediatamente, y 14.8b Permanecer de pie cuando juegan la pelota.

Otros jugadores deben permanecer de pie y soltar la pelota y al portador de la pelota inmediatamente, y 14.8b Permanecer de pie cuando juegan la pelota. Ley del ruck 15.12: Los jugadores deben esforzarse por permanecer de pie durante todo el ruck.

El reglamento prescribe que los jugadores, estén atacando defendiendo, se mantengan de pie en los rucks, es decir, no se apoyen en el piso con ninguna otra parte del cuerpo que los pies. Shutterstock

Ley de maul 16.9: Todos los demás jugadores en un maul deben esforzarse por mantenerse de pie

Claridad sobre los knock-ons deliberados

Lo que es y lo que no es un knock-on deliberado a menudo es motivo de debate. Se recuerda a todos los participantes las siguientes leyes vigentes:

Un jugador no debe golpear intencionalmente la pelota hacia adelante con la mano o el brazo. Sanción: Penal.

No es un knock-on intencional si, en el acto de intentar atrapar la pelota, el jugador hace un knock-on siempre que hubiera una expectativa razonable de que el jugador podría obtener la posesión.

El bloqueo a una patada, si es exitoso, sigue sin ser considerado knock-on intencional; World Rugby pide a los árbitros que sean juiciosos al analizar si un jugador procura cometer uno para interrumpir una ofensiva del rival. PAUL FAITH - AFP

Los jugadores deben esforzarse por atrapar la pelota. Se les pide a los árbitros que muestren buen juicio al decidir si un jugador tiene una expectativa razonable de atrapar el balón y obtener la posesión, y luego al determinar una sanción. No existe una fórmula para determinar una sanción que amerite una tarjeta amarilla en estas situaciones.

La palabra del presidente de WR

“Como deporte, movimiento y familia, siempre debemos desafiarnos a ser mejores. Eso implica tomarse el tiempo para considerar lo que los espectadores y los jugadores quieren sea el futuro de nuestro deporte, un futuro en el que más personas quieran jugar y apoyar al rugby, se reduzca el riesgo de lesiones y todos los involucrados en el juego tengan su opinión”, comentó Bill Beaumont, el presidente de World Rugby, sobre las modificaciones reglamentarias.

El inglés Bill Beaumont, presidente de World Rugby hasta 2024, propició las modificaciones reglamentarias en aras de un deporte más interesante para la audiencia. World Rugby

“Estas pautas de aplicación de la ley son un paso en el camino de reinventar nuestro deporte y provienen de la Conferencia Shape of the Game, de Londres en noviembre, a la que asistieron jugadores, entrenadores, árbitros, directores ejecutivos de uniones y propietarios de competencias. Trabajando juntos, podemos lograr resultados positivos. Me gustaría agradecer a los oficiales de partido por instrumentar las directivas”, añadió el directivo inglés, a la expectativa de la eficiencia de los cambios normativos.

LA NACION