El wing de los Pumas Juan Imhoff extendió su contrato con Racing 92 hasta 2024

Juan Imhoff, wing de los Pumas, extendió su contrato hasta 2024 con Racing 92, de París, que juega en el torneo Top 14 del rugby de Francia. El jugador de 33 años, formado en el club Duendes, de Rosario, llegó al equipo francés en 2011 y su alto rendimiento en los últimos encuentros (ocho tries) fue el principal motivo para que el presidente Jacky Lorenzetti decidiera su continuidad.

En las redes sociales, el argentino confirmó la renovación de su contrato señalando “continuará”. En esta temporada del Top 14 afrontó 16 partidos y marcó seis tries, mientras que en la Champions Cup anotó tres en dos encuentros. En su trayectoria de una década en la entidad francesa suma 101 tries, incluido uno en un torneo de seven. A pesar de su larga y fructífera trayectoria en la institución blanca y celeste, no estaba claro que Imhoff fuera a continuar en París. Su vínculo se vencía a mediados de año, y no había señales de permanencia. Hasta esta publicación.

El rosarino se convirtió en el primer rugbier del club en alcanzar la cifra centenaria. Su llegada al por entonces Racing Metro se dio en 2011, en el año en que empezaba a mostrar sus dotes de definidor: fue una de las figuras de aquel Pampas XV campeón de la Copa Vodacom, con 10 tries en 10 partidos. Desde su arribo a París ratificó con puntos la confianza.

Diez tries destacados de Ihmoff en Racing 92

El wing integró el plantel de los Pumas en el Mundial Nueva Zelanda 2011. En el seleccionado argentino marcó 16 tries en 37 participaciones. Y ahora se mantiene en un club y una liga de primer nivel como para tener aspiración de seguir integrando el conjunto nacional.

Imhoff aterriza en el in-goal y consigue su try número 100 en Racing 92 (incluido uno de seven), una cifra impactante. Racing 92

Otro argentino que extendió un contrato en el rugby europeo es el pilar Rodrigo Martínez, que se recupera de una lesión en un tendón de Aquiles y seguirá en Wasps. El club de la Premiership inglesa no comunicó la duración de la renovación.

El forward mendocino llegó en diciembre como comodín médico al club de Coventry y apenas pudo protagonizar tres partidos. Martínez jugó la pasada Superliga Americana, por Olimpia, de Paraguay, y en 2021 debutar en los Pumas frente a Australia (derrota por 27-8 en Queensland).