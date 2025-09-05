En qué canal pasan los Pumas vs. All Blacks por el Rugby Championship 2025 hoy

El encuentro se disputa este sábado a la medianoche de la Argentina en el Queensland Country Bank Stadium, con arbitraje del neozelandés Paul Williams
- 3 minutos de lectura'
Este sábado, desde la 1.30 de la madrugada (horario argentino), los Pumas se enfrentan a Australia en un partido correspondiente a la fecha 3 del Rugby Championship 2025. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del neozelandés Paul Williams, se disputa en el Queensland Country Bank Stadium y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+, en su plan Premium.
Los Pumas están últimos con cuatro puntos y vienen de conseguir una de las victorias más importantes de la historia al vencer por primera vez a los All Blacks en el país: fue 29 a 23 en el estadio José Amalfitani. Los Wallabies, por su parte, perdieron por 30 a 22 con los Springboks en Ciudad del Cabo y se mantienen segundos.
En el último encuentro entre ambos, por la cuarta fecha del Rugby Championship 2024, el conjunto argentino se quedó con la victoria por 67 a 27 como locales en el estadio Brigadier General Estanislao López. El antecedente más reciente en territorio australiano es del 15 de julio de 2023, por el mismo certamen: fue triunfo de la selección argentina por 34 a 31 en el CommBank Stadium de Sidney.
Los Pumas vs. Australia: cómo ver online
El partido entre argentinos y australianos, que se disputa este sábado en Queensland, Australia, se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa).
- ESPN.
- Disney+.
¿Qué dicen las apuestas?
En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Australia corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.52 contra los 2.85 que se repagan por un hipotético triunfo de la Argentina. El empate, un resultado poco habitual en el rugby, cotiza cerca de 27.00.
Formaciones
- Australia: Andrew Kellaway; Max Jorgensen, Joseph-Aukuso Sua’ali’i, Len Ikitau, Corey Toole; Tom Lynagh, Nic White; Fraser McReight, Harry Wilson (capitán), Rob Valetini; Tom Hooper, Nick Frost; Taniela Tupou, Billy Pollard y Tom Robertson.
- Suplentes: Brandon Paenga-Amosa, Angus Bell, Zane Nonggorr, Jeremy Williams, Carlo Tizzano, Tate McDermott, James O’Connor y Filipo Daugunu.
- Argentina: Juan Cruz Mallía; Bautista Delguy, Lucio Cinti, Santiago Chocobares, Mateo Carreras; Santiago Carreras, Gonzalo García; Marcos Kremer, Pablo Matera, Juan Martín González; Pedro Rubiolo, Franco Molina; Joel Sclavi, Julián Montoya (capitán) y Mayco Vivas.
- Suplentes: Ignacio Ruiz, Boris Wenger, Francisco Coria, Guido Petti Pagadizábal, Joaquín Oviedo, Agustín Moyano, Gerónimo Prisciantelli y Benjamín Elizalde.
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de Rugby Championship
De madrugada. A qué hora juegan los Pumas vs. Australia, por el Rugby Championship 2025
"Él lo encarna todo". El jugador completo que llegó del rugby league, revivió a Australia y es la gran amenaza para los Pumas
Partidazo de madrugada. Australia renació y redobla el reto: los Pumas deben ganar por el Championship y por el sorteo del Mundial
- 1
Los Pumas vs. Australia, por el Rugby Championship 2025: día, horario, TV y cómo ver online
- 2
Los Pumas vs. Australia, por el Rugby Championship: ganar por el torneo y por el sorteo del Mundial
- 3
Los Pumas vs. Australia, por el Rugby Championship: Marcos Kremer vuelve a la titularidad este sábado
- 4
Joseph Suaalii: un jugador completo en los Wallabies, una amenaza para los Pumas