En qué canal pasan los Pumas vs. All Blacks por el Rugby Championship 2025 hoy

Este sábado, desde la 1.30 de la madrugada (horario argentino), los Pumas se enfrentan a Australia en un partido correspondiente a la fecha 3 del Rugby Championship 2025. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del neozelandés Paul Williams, se disputa en el Queensland Country Bank Stadium y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+, en su plan Premium.

Los Pumas están últimos con cuatro puntos y vienen de conseguir una de las victorias más importantes de la historia al vencer por primera vez a los All Blacks en el país: fue 29 a 23 en el estadio José Amalfitani. Los Wallabies, por su parte, perdieron por 30 a 22 con los Springboks en Ciudad del Cabo y se mantienen segundos.

En el último encuentro entre ambos, por la cuarta fecha del Rugby Championship 2024, el conjunto argentino se quedó con la victoria por 67 a 27 como locales en el estadio Brigadier General Estanislao López. El antecedente más reciente en territorio australiano es del 15 de julio de 2023, por el mismo certamen: fue triunfo de la selección argentina por 34 a 31 en el CommBank Stadium de Sidney.

Los Pumas vs. Australia: cómo ver online

El partido entre argentinos y australianos, que se disputa este sábado en Queensland, Australia, se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa).

ESPN.

Disney+.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Australia corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.52 contra los 2.85 que se repagan por un hipotético triunfo de la Argentina. El empate, un resultado poco habitual en el rugby, cotiza cerca de 27.00.

Los Pumas ganaron tres de los últimos cuatro partidos frente a los Wallabies X

Formaciones