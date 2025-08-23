Los Pumas consiguieron una victoria para la eternidad, de antología. Por primera vez en la historia derrotaron a los All Blacks como locales. En el estadio José Amalfitani, por la fecha 2 del Rugby Championship 2025, el equipo dirigido por Felipe Contepomi se quedó con el triunfo por 29 a 23 para la algarabía y la emoción de todo el país rugbístico.

Pasaron 16 derrotas y apenas un empate -también histórico-: el mítico 21 a 21 en la cancha de Ferro en 1985. El hincha, el fanático del rugby que soñó durante tantos años con esta hazaña celebrará como nunca. Ganar afuera es, en igual medida, complejo y emocionante. Pero hacerlo ante tu propia gente, después de tantos intentos fallidos y tras un partido casi sin errores en el que, además, remontaron un resultado adverso, no tiene precio.

Una alegría inconmensurable: los Pumas le ganaron a los All Blacks como locales por primera vez Santiago Filipuzzi - LA NACION

Con este resultado inolvidable de los Pumas, el Rugby Championship tiene a las cuatro selecciones con un saldo de una victoria y una derrota transcurridas las primeras dos fechas. En el otro compromiso de la jornada, Sudáfrica se tomó revancha de la semana pasada y venció a Australia por 30 a 22. Así, los All Blacks, por los puntos bonus, lideran la tabla con seis puntos seguidos de los Wallabies, con cinco; mientras que los Springboks y los Pumas suman cuatro.

Resultados de la fecha 2

Sudáfrica 30 - 22 Australia

Argentina 29 - 23 Nueva Zelanda

Tabla de posiciones del Rugby Championship 2025

Así quedó la tabla de posiciones del Rugby Championship 2025, tras la fecha 2 OPTA

El Rugby Championship 2025 que inició este fin de semana se extenderá hasta el 4 de octubre y la Argentina, tras jugar sus dos partidos ante Nueva Zelanda, continuará el periplo con cuatro encuentros fuera del país. Visitará a Australia en Queensland y Sídney y a Sudáfrica en Durban. La localía del seleccionado albiceleste contra los Springboks, por la última jornada, será el mítico estadio de Twickenham en Londres, Inglaterra.

Fixture de los Pumas tras los partidos vs. los All Blacks

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Australia vs. Los Pumas - Sábado 6 de septiembre a las 1.30 en el Queensland Country Bank Stadium en Queensland.

- Sábado 6 de septiembre a las 1.30 en el Queensland Country Bank Stadium en Queensland. Australia vs. Los Pumas - Sábado 13 de septiembre a las 1 en el Allianz Stadium de Sídney.

- Sábado 13 de septiembre a las 1 en el Allianz Stadium de Sídney. Sudáfrica vs. Los Pumas - Sábado 27 de septiembre a las 12.10 en el Hollywoodbets Kings Park de Durban.

- Sábado 27 de septiembre a las 12.10 en el Hollywoodbets Kings Park de Durban. Los Pumas vs. Sudáfrica - Sábado 4 de octubre a las 10 en el estadio de Twickenham, en Inglaterra.

El equipo argentino fue, casi siempre, último en el torneo: 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021 y 2022. En 2015 terminó tercero gracias a una una victoria ante Sudáfrica, mientras que en 2020 fue escolta de los All Blacks en un torneo que no tuvo a los Springboks por la pandemia de Covid-19. Lo sobresaliente fue que consiguió una victoria contra los Hombres de Negro y dos igualdades ante los Wallabies.

En 2023, en tanto, quedó tercero al superar a Australia en Sídney mientras que la temporada pasada logró la misma ubicación, aunque le ganó un juego a cada rival y coronó su mejor labor histórica.

Tabla de campeones del Rugby Championship

El Rugby Championship se denomina así desde 2012, cuando empezaron a participar los Pumas. Desde entonces hubo 12 torneos -en 2020 se denominó Tri Nations por la ausencia de Sudáfrica- y los All Blacks ganaron diez. Sudáfrica, con la consagración en 2024, tiene dos estrellas (la otra la consiguió en 2019), mientras que Australia ganó una (2015).

Nueva Zelanda - 10

Sudáfrica - 2

Australia - 1

Hasta 2011 el certamen se denominó Tri Nations porque lo jugaban Nueva Zelanda, Australia y Sudáfrica. También ocurrió excepcionalmente en 2020, por la ausencia de los Springboks y la presencia de la Argentina (los africanos se bajaron a raíz de la pandemia del Covid-19). El más ganador de esa competencia también fue el seleccionado maorí con 10 vueltas olímpicas por delante de australianos y sudafricanos, que celebraron tres veces cada uno.