Los Pumas vs. Australia, por el Rugby Championship 2025: día, horario, TV y cómo ver online

El encuentro correspondiente a la tercera fecha se disputará este sábado a las 1.30 (hora argentina) en Townsville y se transmitirá en vivo por ESPN
El Rugby Championship 2025 continuará el próximo sábado con la tercera fecha y los Pumas visitarán a Australia en Townsville en el que será el primer juego ante ese rival como visitante porque repetirá en la cuarta jornada. El duelo está programado a las 1.30 (hora argentina) y se transmitirá en vivo por ESPN, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.
En la previa, el favorito al triunfo es el anfitrión con una cuota máxima de 1.50 contra 2.85 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate, un resultado poco habitual en el rugby, cotiza a 27.0. Luego del choque entre argentinos y australianos, desde las 4.05 se enfrentarán Nueva Zelanda y Sudáfrica en el otro encuentro de la jornada.
Los Wallabies comenzaron el certamen con una gran gira en Sudáfrica, donde cosecharon una victoria 38 a 22 y una derrota 30 a 22 vs. los Springboks. Más allá del traspié en el segundo partido, demostraron que tienen con qué pelear por el título y los dos encuentros venideros ante la albiceleste les marcará para qué están.
La paridad que hay en el campeonato se refleja en que todos los equipos tienen un récord de un triunfo y una derrota. Los Pumas consiguieron una histórica victoria sobre los All Blacks, luego de caer en Córdoba, y también están expectantes y con ánimos de hacer una buena gira por Australia para llegar a la recta final con chances de dar el golpe y coronarse por primera vez en su historia.
Este jueves el head coach anunció la formación inicial y los ocho suplentes. Serán de la partida Mayco Vivas, el capitán Julián Montoya, Joel Sclavi, Franco Molina, Pedro Rubiolo, Juan Martín González, Marcos Kremer, Pablo Matera, Gonzalo García, Santiago Carreras, Mateo Carreras, Santiago Chocobares, Lucio Cinti, Bautista Delguy y Juan Cruz Mallía.
Esperarán su turno en el banco de suplentes Ignacio Ruiz, Boris Wenger, Francisco Coria Marchetti, Guido Petti, Joaquín Oviedo, Agustín Moyano, Gerónimo Prisciantelli y Benjamín Elizalde.
¡Nuestros 23! pic.twitter.com/tgUqiqjVfU— Los Pumas (@lospumas) September 4, 2025
El historial entre ambos seleccionados tiene 41 partidos con 29 victorias de Australia y nueve de la Argentina.
Empataron tres veces. La última vez que se enfrentaron fue el 7 de septiembre del año pasado por el Rugby Championship y fue triunfo de los Pumas 67 a 27 en Santa Fe. El antecedente más reciente en Oceanía data de 2023 y también se impusieron los argentinos en Parramatta por 34-31.
Todos los partidos de los Pumas vs. los Wallabies
- 27/10/1979: Los Pumas 24 vs. Australia 13 (en Buenos Aires).
- 03/11/1979: Los Pumas 12 vs. Australia 17 (en Buenos Aires).
- 31/07/1983: Australia 3 vs. Los Pumas 18 (en Brisbane).
- 07/08/1983: Australia 29 vs. Los Pumas 13 (en Sydney).
- 06/07/1986: Australia 39 vs. Los Pumas 19 (en Brisbane).
- 12/07/1986: Australia 26 vs. Los Pumas 0 (en Sydney).
- 31/10/1987: Los Pumas 19 vs. Australia 19 (en Buenos Aires).
- 07/11/1987: Los Pumas 27 vs. Australia 19 (en Buenos Aires).
- 04/10/1991: Los Pumas 19 vs. Australia 32 (en Llanelli - Mundial)
- 30/04/1995: Australia 53 vs. Los Pumas 7 (en Brisbane).
- 06/05/1995: Australia 30 vs. Los Pumas 13 (en Sydney).
- 01/11/1997: Los Pumas 15 vs. Australia 23 (en Buenos Aires).
- 08/11/1997: Los Pumas 18 vs. Australia 16 (en Buenos Aires).
- 17/06/2000: Australia 53 vs. Los Pumas 6 (en Brisbane).
- 24/06/2000: Australia 32 vs. Los Pumas 25 (en Canberra).
- 02/11/2002: Los Pumas 6 vs. Australia 17 (en Buenos Aires).
- 10/10/2003: Australia 24 vs. Los Pumas 8 (en Sydney - Mundial)
- 15/09/2012: Australia 23 vs Los Pumas 19 (en Gold Coast).
- 06/10/2012: Los Pumas 19 vs. Australia 25 (en Rosario).
- 14/09/2013: Australia 14 vs. Los Pumas 13 (en Perth).
- 05/10/2013: Los Pumas 17 vs. Australia 54 (en Rosario).
- 13/09/2014: Australia 32 vs. Los Pumas 25 (en Gold Coast).
- 04/10/2014: Los Pumas 21 vs. Australia 17 (en Mendoza).
- 25/07/2015: Los Pumas 9 vs Australia 34 (en Mendoza).
- 25/10/2015: Australia 29 vs. Los Pumas 15 (en Twickenham - Mundial).
- 17/09/2016: Australia 36 vs. Los Pumas 20 (en Perth).
- 08/10/2016: Los Pumas 21 vs. Australia 33 (en Twickenham).
- 16/09/2017: Australia 45 vs. Los Pumas 20 (en Canberra).
- 07/10/2017: Los Pumas 20 vs. Australia 37 (en Mendoza).
- 15/09/2018: Australia 19 vs. Los Pumas 23 (en Gold Coast).
- 06/10/2018: Los Pumas 34 vs. Australia 45 (en Salta).
- 27/07/2019: Australia 16 vs. Los Pumas 10 (en Brisbane).
- 21/11/2020: Australia 15 vs. Los Pumas 15 (en Newcastle).
- 05/12/2020: Australia 16 vs. Los Pumas 16 (en Sydney).
- 25/09/2021: Australia 27 vs. Los Pumas 8 (en Townsville).
- 02/10/2021: Los Pumas 17 vs. Australia 32 (en Gold Coast).
- 06/08/2022: Los Pumas 26 vs. Australia 41 (en Mendoza).
- 13/08/2022: Los Pumas 48 vs. Australia 17 (en San Juan).
- 15/07/2023: Australia 31 vs. Los Pumas 34 (en Sydney).
- 31/08/2024: Los Pumas 19 vs. Australia 20 (en La Plata).
- 07/09/2024 : Los Pumas 67 vs. Australia 27 (en Santa Fe).
