Los Pumas vs. Australia, por el Rugby Championship 2025: día, horario, TV y cómo ver online

El Rugby Championship 2025 continuará el próximo sábado con la tercera fecha y los Pumas visitarán a Australia en Townsville en el que será el primer juego ante ese rival como visitante porque repetirá en la cuarta jornada. El duelo está programado a las 1.30 (hora argentina) y se transmitirá en vivo por ESPN, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.

En la previa, el favorito al triunfo es el anfitrión con una cuota máxima de 1.50 contra 2.85 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate, un resultado poco habitual en el rugby, cotiza a 27.0. Luego del choque entre argentinos y australianos, desde las 4.05 se enfrentarán Nueva Zelanda y Sudáfrica en el otro encuentro de la jornada.

La última vez que se enfrentaron los Pumas a Australia, le ganaron con contundencia en Santa Fe Gero Uranga / Gaspafotos / Prens

Los Wallabies comenzaron el certamen con una gran gira en Sudáfrica, donde cosecharon una victoria 38 a 22 y una derrota 30 a 22 vs. los Springboks. Más allá del traspié en el segundo partido, demostraron que tienen con qué pelear por el título y los dos encuentros venideros ante la albiceleste les marcará para qué están.

La paridad que hay en el campeonato se refleja en que todos los equipos tienen un récord de un triunfo y una derrota. Los Pumas consiguieron una histórica victoria sobre los All Blacks, luego de caer en Córdoba, y también están expectantes y con ánimos de hacer una buena gira por Australia para llegar a la recta final con chances de dar el golpe y coronarse por primera vez en su historia.

Así quedó la tabla de posiciones del Rugby Championship 2025, tras la fecha 2 OPTA

Este jueves el head coach anunció la formación inicial y los ocho suplentes. Serán de la partida Mayco Vivas, el capitán Julián Montoya, Joel Sclavi, Franco Molina, Pedro Rubiolo, Juan Martín González, Marcos Kremer, Pablo Matera, Gonzalo García, Santiago Carreras, Mateo Carreras, Santiago Chocobares, Lucio Cinti, Bautista Delguy y Juan Cruz Mallía.

Esperarán su turno en el banco de suplentes Ignacio Ruiz, Boris Wenger, Francisco Coria Marchetti, Guido Petti, Joaquín Oviedo, Agustín Moyano, Gerónimo Prisciantelli y Benjamín Elizalde.

El historial entre ambos seleccionados tiene 41 partidos con 29 victorias de Australia y nueve de la Argentina.

Empataron tres veces. La última vez que se enfrentaron fue el 7 de septiembre del año pasado por el Rugby Championship y fue triunfo de los Pumas 67 a 27 en Santa Fe. El antecedente más reciente en Oceanía data de 2023 y también se impusieron los argentinos en Parramatta por 34-31.

Todos los partidos de los Pumas vs. los Wallabies