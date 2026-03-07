LA NACION

Escocia venció a Francia en el Seis Naciones y estiró la incertidumbre a una fecha del final

La selección británica se impuso por 50 a 40 en Murrayfield e igualó la posición de los franceses; el sábado próximo se definirá el campeón

Darcy Graham se lanza al ingoal para apoyar el sexto try de Escocia en el partido, segundo de su cosecha personal ante FranciaANDY BUCHANAN - AFP

La selección escocesa de rugby superó por 50-40 a Francia este sábado en Murrayfield, en la cuarta jornada del Torneo Seis Naciones, y deja abierto el título para la última fecha, al que aspiran tres equipos.

Gracias a su victoria, Escocia tendrá la ocasión el próximo fin de semana de ganar el título más importante del hemisferio norte, que no logra desde 1999, en la última edición con cinco equipos y antes de la entrada en el torneo de Italia, al que también aspiran Francia e Irlanda.

Para lograrlo deberá ganar en Dublín a Irlanda, que también aspira al título luego de su victoria 27-17 el viernes contra Gales, y esperar al resultado de Francia, que recibirá a Inglaterra.

El festejo de los escoceses, que quedaron con buenas posibilidades de consagrarse campeonesJane Barlow - PA

Toda la última jornada tendrá lugar el sábado de la próxima semana, pero Francia jugará ya conociendo el resultado del Irlanda-Escocia.

Pese a la derrota, que le impedirá hacer el Grand Slam (ganar sus cinco partidos), el XV del Gallo es el único que depende de sí mismo.

Empatado a 16 puntos con Escocia, los franceses tienen una diferencia de puntos a favor de 79, por +21 de los escoceses. Ese es el primer criterio para desempatar a los equipos igualados a puntos.

En caso de traspié francés, el título será para el vencedor del Irlanda-Escocia. El XV del Trébol suma 14 puntos, tercero.

El XV del Gallo se presentó en Murrayfield invicto y como claro aspirante al Grand Slam, pero recibió una paliza de Escocia, aunque al final del partido pudo maquillar el resultado y sumar un punto por haber anotado tres tries que puede ser decisivo en la lucha por el título.

El escocés Kyle Steyn recibe el tackle de Attissogbe; Escocia consiguió un enorme triunfo ante FranciaJane Barlow - PA

En una tarde despejada en Edimburgo y hasta soleada, el único equipo que brilló fue Escocia, con siete tries anotados - Graham (5, 59), Steyn (26, 51), Schoeman (32), White (44), Jordan (63) - y 15 puntos con el pie de la estrella Finn Russell.

Con el partido decidido (47-14 en el minuto 64) luego de un inicio de segundo periodo arrollador (con 4 tries en los primeros 23 minutos de la reanudación), Francia tiró de orgullo para maquillar el resultado con las anotaciones de Dupont (66), Ramos (74, 80+1), Jegou (78) y depender de ella para ganar el título.

El wing francés Louis Bielle-Biarrey hizo el primer try de los galos (18′) para alargar su racha anotadora a nueve partidos consecutivos anotando al menos un ensayo, un récord en el Seis Naciones.

La síntesis

Escocia: Blair Kinghorn, Darcy Graham, Huw Jones, Sione Tuipulotu (capitán) y Kyle Steyn; Finn Russell y Ben White; Rory Darge, Jack Dempsey y Matt Fagerson; Scott Cummings y Gregor Brown; D’Arcy Rae, George Turner y Pierre Schoeman.

Cambios: Primer tiempo: 34, minutos, Grant Gilchrist por Brown, y 40, Zander Fagerson por Rae. Segundo tiempo: 15 minutos, Josh Bayliss por Cummings y Ewan Ashman por Turner; 16, Tom Jordan por Jones; 24, George Horne por Ben White y Rory Sutherland por Schoeman, y 26, Freddy Douglas por Steyn.

Entrenador: Gregor Towsend

Francia: Thomas Ramos, Théo Attissogbe, Nicolas Depoortere, Yoram Moefana y Louis Bielle-Biarrey; Matthieu Jalibert y Antoine Dupont (capitán); Oscar Jégou, Anthony Jelonch y François Cros; Mickaël Guillard y Charles Ollivon; Dorian Aldegheri, Julien Marchand y Jean-Baptiste Gros.

Cambios: Segundo tiempo: 2 minutos, Lenni Nouchi por Jelonch; 4, Pierre-Louis Barassi por Depoortere, Emmanuel Meafou por Guillard, Peato Mauvaka por Marchand y Thibaud Flament por Ollivon; 12, Rodrigue Neti por Gros y Damba Bamba por Aldegheri, y 29, Baptiste Serin por Dupont.

Entrenador: Fabien Galthie.

Primer tiempo: 4 minutos, gol de Russell por try de Graham (E); 18, gol de Ramos por try de Bielle Biarrey (F); 21, gol de Ramos por try de Attissogbe (F); 26, try de Steyn (E), y 32, gol de Russell por try de Schoeman (E).

Amonestado: 32 minutos, Jalibert (F).

Resultado parcial: Escocia 19 vs Francia 14.

Segundo tiempo: 3 minutos, gol de Russell por try de White (E); 10, gol de Russell por try de Steyn (E); 18, gol de Russell por try de Graham (E); 22, gol de Russell por try de Jordan (E); 26, gol de Ramos por try de Dupont (F); 34, try de Ramos (F); 37, penal de Russell (E); 38, gol de Ramos por try de Jegou (F), y 40, gol de Ramos por try suyo (F).

Amonestado: 19 minutos, Lenni Nouchi (F).

Resultado parcial: Escocia 31 vs. Francia 26.

Arbitro: Angus Gardner (Australia)

Cancha: Murrayfield (Edimburgo)

