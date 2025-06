Felipe Contepomi, el responsable del salto de calidad de los Pumas que les ganó a todos

En menos de un año, Felipe Contepomi ya les ganó a los All Blacks, Springboks, Wallabies... y ahora a los Lions. Es cierto que el presente de los Pumas es la resultante de un proceso que comenzó en 2022 de la mano de Michael Cheika, que le cambió la cara al equipo. Pero es menester subrayar el salto de calidad que le aportó Contepomi, algo más que un asistente del australiano en los primeros dos años y máximo responsable luego del Mundial Francia 2023. El espectacular triunfo en Dublín ante el combinado británico-irlandés es un hito más en su cuenta personal, un nuevo paso al frente en el crecimiento del equipo rumbo al Mundial de Australia y, sobre todo, la confirmación de que el proceso va por buen camino más allá de los nombres.

En una entrevista reciente para LA NACION, Contepomi anticipó las palabras que repitió luego de la victoria de este viernes frente a las cámaras de ESPN: “Me encanta ganar, pero perder me duele muchísimo más”, dijo, con una sonrisa difícil de disimular. Uno de los principales aportes de Felipe es la mentalidad ganadora que le infundió al seleccionado, que no hace mucho le peleaba a cualquiera de igual a igual, sólo que de una forma u otra terminaba sucumbiendo. Había victorias resonantes, sí, pero eran consecuencia de una épica que hoy persiste, aunque sostenida por otros atributos.

Santiago Grondona, Tomás Albornoz y Santiago Carreras celebran la histórica victoria sobre British & Irish Lions, el único gigante que a Argentina le faltaba tumar. PAUL FAITH - AFP

La regularidad es uno de los dones que se les exigía a un conjunto capaz de ganarles a los All Blacks en Christchurch y al otro fin de semana caer contra el mismo rival por goleada. Como si fueran dos equipos diferentes. Aun en la derrota, como la del año pasado a manos de Irlanda, por ejemplo, los Pumas fueron elevando su piso de rendimiento.

Este viernes Contepomi le ganó el duelo táctico a Andy Farrell. El juego con el pie de la Argentina, por ejemplo, fue mucho más eficaz que el de los British & Irish. En las patadas largas, sobre todo, y en las bombas aéreas a cargar, salvo excepciones, la ventaja territorial terminó siendo de los Pumas, cuando directamente no recuperaron la pelota. Lo más notorio fue la efectividad de los argentinos en ataque: se fueron con puntos cada vez que llegaron a territorio ajeno.

En el scrum padecieron la inactividad que traían Mayco Vivas y Joel Sclavi (mejoraron con el ingreso de Boris Wenger, debutante, y Francisco Coria, que apenas sumaba un cap, ante Uruguay), pero en el line-out se notó la falta de coordinación del local, con jugadores no acostumbrados a jugar juntos. De todos modos, la clave estuvo en la intensidad, en las ganas de ganar, en definitiva. En desventaja física, los Pumas mostraron mejor actitud.

Joaquín Oviedo en acción de tackle y Rodrigo Isgró a punto de hacer lo propio; "tuvieron más hambre que nosotros y eso es inaceptable”, admitió sobre los Pumas Andy Farrell, el director técnico de Lions. PAUL FAITH - AFP

Lo reconoció el propio Farrell: “Tuvieron más hambre que nosotros y eso es inaceptable”, dijo el inglés.

Se enfrentaron dos entrenadores no irlandeses que tienen distintos motivos como para considerarse locales en Dublín. Contepomi jugó seis años en Leinster, el club en el que además se perfeccionó como entrenador entre 2018 y 2022, luego de un mal paso por Jaguares y Argentina XV. Regresó a la Argentina para acompañar a Cheika con otro bagaje, y hoy los Pumas lo disfrutan.

Contepomi mira los ejercicios de calentamiento de sus pupilos para el test match en Irlanda; “dentro de media hora ya estoy pensando en Inglaterra”, afirmó, apenas consumado el memorable triunfo. Juan Gasparini / Gaspafotos

En aquella entrevista, el mellizo detalló cómo maneja la instancia de selección de jugadores en un contexto tan complejo como el que vive el rugby argentino, con la mayoría actuando en clubes de Europa cuyo calendario se superpone con la temporada internacional que vive la selección en el hemisferio Sur. La inclusión de Justo Piccardo, Boris Wenger, Joaquín Moro y Simón Benítez Cruz, que actúan en el medio local, pasó inadvertida en uno de los escenarios más exigentes que puede ofrecer este deporte. Pero no se puede omitir que la mayoría de los once convocados del Súper Rugby Américas ya había estado involucrada en el equipo en distintas citaciones el año pasado. Aunque no hayan jugado, ahora no fue una novedad absoluta para ellos ser parte de los Pumas.

“Increíble cómo se comportaron los chicos en toda la semana”, valoró Contepomi. “Recibieron muchísima información, hicieron un esfuerzo enorme y ojalá esto sirva para seguir creciendo y para que se den cuenta de que haciendo lo que uno practica y dice que va a hacer, vamos a ser competitivos”.

Compacto de Lions 24 vs. los Pumas 28

Hace 20 años, el propio Contepomi había vivido una situación similar. Los Pumas se enfrentaron con los Lions en Cardiff sin las principales figuras y con una mayoría de jugadores amateurs. Al back le tocó capitanear al equipo por primera vez y lo guió a un empate que por entonces fue heroico. Ahora se tomó revancha.

Esta vez les cedió el mérito a los jugadores y festejó con mesura, pero él es gran responsable de este momento. “Dentro de media hora ya estoy pensando en Inglaterra”, dijo en referencia al dos veces rival en julio. A Felipe Contepomi no le gusta perder, y los Pumas disfrutan con victorias.