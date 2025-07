Felipe Contepomi, tras la derrota de los Pumas frente a Inglaterra: “No me dejó preocupado”

Sentenciada la derrota de los Pumas frente a Inglaterra por 35 a 12 en en el primer test match de la ventana de julio, el entrenador Felipe Contepomi y algunos jugadores hablaron con la prensa en el estadio Uno, de Estudiantes de La Plata. “Hay que ser más clínicos”, enfatizó el mellizo en declaraciones a Disney+, aludiendo a la precisión en las ejecuciones.

“En el primer tiempo no fuimos eficientes. No convertimos, si bien dominamos el territorio y demás. En el segundo no pudimos, y cuando volvimos, cometimos errores no forzados que, cuando vamos abajo y tenemos que correr de atrás en un resultado, son muy difícil de corregir, porque ellos son muy pragmáticos”, agregó Contepomi, en referencia a los ingleses. Y agregó, sobre la falta de efectividad del equipo argentino: “Tenemos que hacer un buen análisis de cómo ser más eficientes. Dos veces no concretamos. Terminamos dos o tres veces en el in-goal, pero hay que ser más clínicos. Cuando uno llega a esos metros de la cancha tiene que volver con puntos”.

Contepomi hizo una apuesta que no redituó: volver a hacer jugar como apertura a Santiago Carreras, que se había lucido como fullback dos semanas antes en Dublín. Ignacio Amiconi

Sobre las formaciones fijas, Contepomi opinó: ”Ellos tienen muy buenos lanzamientos y basan su juego en eso. Lo han hecho muy bien en esas fases. Cada vez que tuvieron un line-out lo hicieron bien y nosotros no estuvimos precisos. Es algo que tenemos que seguir trabajando. Es como para aprender; muchos chicos están dando sus primeros pasos y para ellos será una buena lección. El preparador hizo debutar en test matches a Benjamín Elizalde, Simón Benítez Cruz y Nicolás Roger, y Justo Piccardo afrontó su tercer compromiso en el seleccionado nacional.

Los Pumas fueron superados por Inglaterra sobre todo en el comienzo de la segunda etapa, con tres tries en menos de diez minutos. “Lamentablemente, eso nos pasó en varios partidos. Nos pasó con los Lions [éxito por 28-24 en Irlanda dos sábados atrás]. Por ahí hay que hablar de eso, o son circunstancias que a veces no tienen respuesta. No sé si nos preocupa, pero nos ocupa. No me dejó preocupado. Hubo lapsos en que ellos fueron superiores, pero el resultado no marca lo que fue el partido. Cuando ellos fueron superiores conseguimos puntos. Pero cometemos errores que no debemos hacer”, analizó Contepomi.

El inglés Cadan Marley lucha por la pelota con el Justo Piccardo; en su tercer partido en la selección, el centro de SIC fue de los mejores. AP Photo/Gustavo Garello - AP

Piccardo, por su parte, señaló: “Uno lamenta esa falta de precisión. Hay que hacer autocrítica y ver qué falló para que no vuelva a pasar”. Y dejó sus sensaciones sobre el hecho de ponerse la camiseta de los Pumas: “Estar acá es un objetivo que me puse, y por suerte viene dándose. Pero esto pasa rápido, es un tren al que hay que subirse”.

El salteño Elizalde hizo su presentación absoluta en los Pumas. “Es lo que siempre imaginé, pero nunca supe que iba a pasar. Me sentí bien, los chicos me dieron mucha confianza”, comentó. Y sobre la derrota, manifestó: “En el segundo tiempo se nos vinieron. Es de esos equipos a los que si se les da espacios, marcan, y es difícil alcanzarlos cuando llevan 13 o 15 puntos”.

Benjamín Elizalde pelea por la pelota con el inglés Will Muir; "es lo que siempre imaginé", se complació el debutante salteño. ALEJANDRO PAGNI / AFP - AFP

El apertura suplente, Nicolás Roger, también vivió su estreno con la camiseta albiceleste. “Fue un momento que no voy a olvidar jamás. Cuando salió el equipo, lógicamente, la alegría fue aun más grande. La familia y los amigos estaban ahí, alentando. Se me veía en la cara la felicidad de debutar”. Además, elogió a sus compañeros: “Me transmitieron confianza. Primero, en los entrenamientos, y después, cuando entré a la cancha. Y me deja tranquilo que van a apoyarme en la cancha”.

Compacto del revés de los Pumas en La Plata

Con miras al segundo test match frente a los ingleses, Contepomi adelantó que se sumarán Guido Petti Pagadizábal y Gerónimo Prisciantelli. El segunda línea formado en San Isidro Club juega en Bordeaux Bégles, campeón de Europa y subcampeón de Francia. Prisciantelli, por su parte, es centro o wing, y milita en Zebre Parma, de Italia. luego de comenzó su carrera en el Club Atlético de San Isidro y seguirla en Jaguares XV.

Síntesis de Argentina 12 - Inglaterra 35