Esto recién empieza, pero el ímpetu con que Francia arrancó el Mundial ya luce imparable. Su Mundial. Con el fragor en las tribunas y carácter del equipo, valor que este viernes brilló por sobre lo técnico, todo el país entró rápidamente en ebullición. Con una encomiable demostración de templanza, rigor físico y capacidad de definición en los momentos clave del partido, el equipo galo derrotó 27-13 a Nueva Zelanda y resaltó en fluorescente su rótulo de candidato. A la fecha, y hasta que no demuestren lo contrario, el resto corre de atrás. Si había alguna duda por la presión de ser locales y favoritos, rápidamente la evacuaron.

Desde que el sorteo realizado hace tres años determinó que el partido inaugural sería entre el local y la máxima potencia del planeta ovalado quedó en claro que tendría un impacto mayor a los cuatro puntos que recibe el ganador. La confianza que impregna ahora a Francia le da un envión que, el tiempo dirá, puede ser determinante.

Con un grupo accesible por delante, tendrá tiempo para dosificar esfuerzos, rotar jugadores y recuperar heridos para la parte más ardua del certamen, es decir, de cuartos de final para adelante. Porque si algo negativo le quedó a los franceses fue haber sufrido otra lesión importante: esta vez, el hooker Julien Marchand dejó la cancha cuando apenas se jugaba una docena de minutos con un problema muscular. Sin Romain Ntamak, Paul Willemsi ni Anthony Jelonch por todo el certamen, ahora los locales aguardan por los regresos de Cyril Bayle y Jonathan Danty.

Para los All Blacks, que nunca habían perdido un partido en la etapa de grupos de un Mundial, la derrota significa un golpe a su autoestima. Pese a que tuvieron un gran 2023 que los volvía a poner como candidatos, cerraron la preparación con una goleada en contra ante Sudáfrica y comenzaron esta copa con un golpe duro de digerir. Tienen tiempo y armas como para recuperarse, pero preocupa que la capacidad de resiliencia no es precisamente una de las virtudes del ciclo de Ian Foster. Para peor, antes del partido se lesionó su capitán Sam Cane, con un golpe en la espalda. Sin embargo, no le impediría seguir en el certamen, al tiempo que aguardan por el regreso de Jordie Barrett.

El desarrollo, sin ser algo memorable, llenó las expectativas. Hubo espacio para la espectacularidad y para el juego táctico, aunque lo que predominó fue una lucha de poder. Allí, fueron los forwards de Francia los que impusieron condiciones y controlaron el ritmo del partido. Nueva Zelanda, en cambio, dominada también en el uso estratégico del pie, quedó reducida a lo que pudieran hacer sus individualidades. No alcanza. El ritmo del partido lo dictaron los forwards franceses, que ganaron esa batalla.

La reacción de Melvyn Jaminet, después de anotar para el conjunto galo Thibault Camus - AP

Con un Gregory Alldritt imperial, bien secundado por Thibaud Flament, Uini Atonio y Francois Cros, el pack francés jugó un partido monumental. Mantuvo la disciplina y forzó infracciones que el fullback Thomas Ramos capitalizó con aceptable efectividad (falló dos envíos no tan complicados) y, cuando el partido se abrió un poco, le dieron espacios a los backs por las puntas. Matthew Jalibert hizo olvidar rápidamente a Ntamak con una actuación sobresaliente y Damian Penaud aportó su cuota de desequilibrio y try. Y eso que esta vez no sobresalió su jugador estrella Antoine Dupont. Todavía hay más Francia por verse de aquí en adelante.

Entre los de negro, sólo Scott Barrett se salió de la media entre los forwards y Mark Telea cumplió con su parte, pero no hubo otro punto alto; Beauden Barrett volvió a intercalar acciones espectaculares con errores muy costosos.

“Es verdad que al inicio nos dejamos absorber por la atmósfera y cedimos un try fácil y tuvimos algunos errores en la estrategia, pero nos levantamos gracias a nuestra disciplina y en la segunda mitad los definidores nos permitieron tomar control del partido”, destacó el entrenador Fabien Galthié en la conferencia post-partido. “Eso nos permitió estar en partido en algunos momentos de debilidad. Es difícil identificar el área que te da la ventaja para imponerte, generalmente son cuatro o cinco cosas, pero hoy la disciplina fue determinante”.

Un arranque furibundo de los All Blacks

El partido empezó con un aluvión negro: quiebre de Rieko Ioane entre los dos centros, penal rápido de Aaron Smith y un quirúrgico kick cruzado de Beauden Barrett para servirle en bandeja el try a Mark Telea. Iban, para ser exactos, 91 segundos, el try más rápido en un partido inaugural.

Los fantasmas de 2007 empezaron a rondar en el Stade de France, pero esta vez los jugadores rápidamente se pusieron de pie y los exorcizaron. Francia remontó centímetro a centímetro y, por intermedio de penales, tradujo ese leve dominio en puntos. Así, se fue al descanso en ventaja 9-8.

El festejo de Mark Telea, a la derecha, después de anotar el primer try del partido para Nueva Zelanda, ante Francia ANNE-CHRISTINE POUJOULAT - AFP

El segundo tiempo empezó como el primero: quiebre de los All Blacks, try de Telea. Esta vez propiciado por un sombrerito de Richie Mo’unga capturado por Beauden Barrett. La respuesta de Francia fue inmediata y, ahora sí, contundente. Primero, lanzado al espacio Damian Penaud estuvo cerca de marcar, pero pisó la línea antes de lanzarse al in-goal. Después, Dupont pidió ir al touch en lugar de buscar palos y tuvo premio. Una gran acción de Jalibert, metiéndose en la defensa y habilitando a Penaud, que tuvo revancha.

El dominio psicológico continuó con la amonestación a Will Jordan, y aunque Francia no la pudo hacer pagar, siguió controlando el partido, se mantuvo lejos del in-goal y estiró la diferencia con dos penales más de Ramos (22-13). Sobre el final, Melvyn Jaminet sentenció la historia con otra conquista.

Francia arrancó con todo. Fue un primer paso, pero sigue siendo su Mundial, que con el antecedente de 2007 no es poco.

Damian Penaud y el público festejan eufóricos el try del wing, con el que Francia pasa al frente por 16-9 y ya no soltará la delantera en el tanteador. Christophe Ena - AP

Síntesis de Francia 27 vs. Nueva Zelanda 13

Francia: Thomas Ramos; Damian Penaud, Gaël Fickou, Yoram Moefana y Gabin Villiere; Matthieu Jalibert y Antoine Dupont (capitán); Charles Ollivon, Gregory Alldritt y François Cros; Thibaud Flament y Cameron Woki; Uini Atonio, Julien Marchand y Reda Wardi.

Thomas Ramos; Damian Penaud, Gaël Fickou, Yoram Moefana y Gabin Villiere; Matthieu Jalibert y Antoine Dupont (capitán); Charles Ollivon, Gregory Alldritt y François Cros; Thibaud Flament y Cameron Woki; Uini Atonio, Julien Marchand y Reda Wardi. Entrenador: Fabian Galthié.

Cambios: PT, 12 minutos, Peato Mauvaka por Marchand; ST, 9, Romain Taofifenua por Woki; 13, Jean-Baptiste Gros por Wardi y Dorian Aldegheri por Atonio; 18, Arthur Vincent por Moefana; 23, Paul Boudehent por Cros, y 36, Maxime Lucu por Dupont y Melvyn Jaminet por Telea.

Nueva Zelanda: Beauden Barrett; Will Jordan, Rieko Ioane, Anton Lienert-Brown y Mark Telea; Richie Mo’unga y Aaron Smith; Dalton Papali’i, Ardie Savea (capitán) y Tupou Vaa’i; Scott Barrett y Sam Whitelock; Nepo Laulala, Codie Taylor y Ethan de Groot.

Beauden Barrett; Will Jordan, Rieko Ioane, Anton Lienert-Brown y Mark Telea; Richie Mo’unga y Aaron Smith; Dalton Papali’i, Ardie Savea (capitán) y Tupou Vaa’i; Scott Barrett y Sam Whitelock; Nepo Laulala, Codie Taylor y Ethan de Groot. Entrenador: Ian Foster.

Cambios: ST, Ofa Tuungafasi por De Groot y Fletcher Newell por Laulala; 17 minutos, Samisoni Taukei’aho por Taylor y Luke Jacobson por Vaa’i; 23, Finlay Christie por Smith y David Havili por Lienert Brow; 29, Brodie Retallick por Whitelock, y 32, Leicester Fainga’anuku por Telea.

Primer tiempo: 1 minuto, try de Telea (NZ); 4, 19 y 28, penales de Ramos (F), y 24, penal de Mo’unga (NZ).

1 minuto, try de Telea (NZ); 4, 19 y 28, penales de Ramos (F), y 24, penal de Mo’unga (NZ). Segundo tiempo: 2 minutos, try de Telea (NZ); 16, gol de Ramos por try de Penaud (F); 24, penal de Ramos (F); 33, penal de Ramos (F), y 39, try de Jaminet (F). Amonestados: 18, Jordan (NZ).

2 minutos, try de Telea (NZ); 16, gol de Ramos por try de Penaud (F); 24, penal de Ramos (F); 33, penal de Ramos (F), y 39, try de Jaminet (F). 18, Jordan (NZ). Árbitro: Jaco Peyper (Sudáfrica).

Jaco Peyper (Sudáfrica). Estadio: Stade de France, de Saint-Denis.

