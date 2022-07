Frente a Belgrano, este SIC de la efectividad sacó adelante otro partido pesado del Top 13

Esa mirada altiva del final tiene como sólido argumento el rendimiento colectivo. Esos aires de suficiencia exponen la justeza del resultado. Esos gritos exultantes de sus hinchas son una muestra gratis de ilusiones. El SIC dio otro gran paso hacia el objetivo de la clasificación. Sin gran lucimiento, pero con una excelente tarea de su pack de forwards, superó merecidamente a Belgrano por 25 a 24 y ratificó su buen andar en el Top 13, en la siempre complicada cancha de Virrey del Pino.

Si se tiene en cuenta la racha ganadora de cuatro triunfos que acumulaba Belgrano, este éxito del SIC contiene un alto valor anímico para sus aspiraciones futuras y cotizará aun más con el correr de los resultados venideros. Es verdad que todavía es muy temprano para hacer cuentas. Pero los tres puntos de ventaja que le sacó a CUBA, por ahora el cuarto, y los siete que lo distancian de Alumni, el quinto, le permiten flexibilizar el margen de error y seguir dependiendo de sí mismo para clasificarse, mientras acentúa el funcionamiento. Sin necesidad de hacer cuentas. Sobre todo, porque le resta enfrentarse con rivales directos.

Compacto de Belgrano 24 vs. SIC 25

Todo lo contrario es el panorama de Belgrano, que no perdía desde la décima fecha, cuando lo derrotó CUBA por 29 a 21. Si bien todavía falta mucho, este traspié lo deja a 12 puntos del conjunto universitario y su suerte dependerá también de resultados ajenos. “Hoy dimos un paso atrás en nuestro objetivo. Nos acordamos tarde de jugar y cuando reaccionamos, nos encontramos con una defensa muy sólida. El principal enemigo somos nosotros mismos”, analizó Augusto Vaccarino.

Lo exhibido por el conjunto zanjero a lo largo de los 80 minutos fue muy sólido. Sobre todo, en defensa y en los puntos de contacto. Casi no le dio posibilidades a Belgrano de que su vistoso juego de manos aflorara con comodidad. Lo presionó en todos los sectores de la cancha y lo llevó a cometer varios errores de manejo e infracciones que Joaquín Lamas, con su exquisita pegada, no desaprovechó cada vez que eligió ir a los palos. “Fuimos implacables. En todas las jugadas en que llegamos, marcamos tries, y nos defendimos muy bien cuando ellos vinieron con todo”, expresó Paco, que sumó 15 tantos en la gris tarde de Belgrano.

Justo Piccardo mira cómo Nicolás Spinelli desactiva una "bomba" aérea; el de Belgrano jugó como fullback y eso desplazó a Juan Landó a la posición de apertura, vacante por una lesión de Juan Aparicio. Gerardo Viercovich - LA NACIÓN

El parcial de 25 a 9 del primer tiempo estuvo en consonancia con el desarrollo. El visitante logró imponer la voluntad de ir para adelante y le sacó máximos réditos a los continuos errores en los lines y el scrum, con los tries de Paco Lamas, Carlos Pirán y Marcos Borghi. Belgrano, sin renunciar a su juego ofensivo, se mantuvo a tiro del resultado gracias a los tres penales convertidos por Juan Landó. “Arrancamos muy livianito y nos costó acomodarnos”, evaluó el fullback natural de Belgrano, que esta vez ofició de apertura por la lesión de Juan Aparicio.

En la segunda parte se repitió la tesitura de la primera: al no verse comprometido, el SIC reguló energías y se defendió a capa y espada. Mientras que el Marrón hizo todo lo posible para reducir diferencias. Sin embargo, la buena labor de los delanteros sanisidrenses le complicó demasiado la visita al in-goal de enfrente. Tanto que tardó más de 70 minutos para llegar al primer try (Vaccarino) y casi 80 para sentir una brisa de ilusión con el try de Tobías Bernabé, a los 39. Con el resultado 25-24 y el ganador sentenciado, el público visitante sacó las manos de los bolsillo y comenzó aplaudir el trabajoso pero merecido triunfo.

Tomás Borghi acaba de marcar tercer try de SIC y es felicitado por Piccardo, Piran y Juan Soares Gache. Gerardo Viercovich - LA NACIÓN

Con este éxito, el San Isidro Club tiene más motivos para entusiasmarse y exponer aires de suficiencia su presente en el Top 13. ¿Le alcanzará para clasificarse? Por ahora, la única obligación es seguir ganando y darle vida a su juego. Que es su principal sustento para creer.

Joaquín Lamas, siempre preciso en las ejecuciones a los palos. Gerardo Viercovich - LA NACIÓN

Síntesis de Belgrano vs. SIC