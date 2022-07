Top 13 de la URBA: victorias de Newman, SIC, Hindú y CUBA y derrotas de Alumni y CASI en una tarde húmeda y complicada

Es difícil jugar al rugby en una tarde como la de este sábado. No por la niebla, sino por la humedad que afecta a la pelota y al césped. Complicado afirmarse, y más complicado no cometer knock-ons. Pero algunos equipos se las arreglaron bastante bien y sacaron adelante compromisos bravos.

Los mejores equipos, al menos en lo que va del Top 13 de URBA. Newman salió airoso de la visita de Alumni, San Isidro Club soportó la atropellada de Belgrano y CUBA goleó a un rival que no es de los más fuertes pero venía en levantada y asombrando, Buenos Aires Cricket & Rugby. No hubo grandes cambios en la mitad superior de la tabla del certamen de Buenos Aires en esta 16ª fecha, pero sí conjuntos que reforzaron su perfil de posibles semifinalistas, alguno que otro que se complicó y otro que, a pesar del resultado del día, mantiene una pequeña llama de esperanza.

Después de ciertos resbalones que no terminaron en caídas, Newman consiguió como local un solvente 27-18 sobre el entonces cuarto, y ahora quinto, Alumni. No le fue fácil y el partido estuvo parejo; el Cardenal lo quebró en la última parte. Tiene cinco puntos de ventaja en la vanguardia, y algo más importante: 13 sobre el quinto, el primero de los que no se clasificarían para los playoffs. Que por ahora es su vencido, un Alumni que necesita ser más regular en sus resultados positivos y dar el presente en los exámenes más bravos. Falta mucho, diez jornadas, para el cierre de la rueda regular, pero hay tendencias que aparecen sólidas.

La pelota es de... nadie; complicado controlarla para Alumni y para Newman en una tarde húmeda en Benavídez. Santiago Filipuzzi - LA NACIÓN

El que viene rindiendo en las difíciles es SIC. Es cierto que perdió en Benavídez hace un par de fechas, pero dio la talla aquella vez y en otros partidos grandes está imponiéndose. En este caso, a Belgrano, como visitante y con lo justo: 25-24. Se llevó cuatro puntos de la cancha de un cuadro que aspiraba a acercarse a los de más arriba en esta fecha. El traspié frustró al Marrón, pero no terminó de sacarlo de la pelea mayor. Tiene a 12 unidades de distancia el cuarto lugar.

Sábado nublado de mucha lucha entre Belgrano y SIC; terminó siendo un partido de definición muy apretada. Gerardo Viercovich - LA NACIÓN

Hindú no la tenía tan exigente, en Don Torcuato y frente a Regatas Bella Vista, que mira al resto desde abajo en la tabla. Ganó cómodo, por 29 a 7, y con un bonus que le permitió recobrar el segundo puesto, en perjuicio de SIC. Pero quizás la mejor sensación del sábado entre las que tuvieron ambos haya quedado del lado zanjero.

En la zona media sigue dando buenos pasos Rosario, que se impuso por 20-18 a Los Tilos en La Plata con un try convertido en los últimos minutos y gracias a que Mateo Fernández falló un penal en el desenlace. Sufrió Plaza Jewell: la patada era larga, parecía bien dirigida y terminó en un poste.

El que no se recupera y siempre pierde por poco es CASI. Suma de a un punto la Academia: volvió a caer por hasta siete tantos, 16-9 en este caso. Y ese resultado que consiguió Pucará en Burzaco permitió al anfitrión saltar dos casilleros en las posiciones, del 11º al 9º, y así alejarse de los dos puestos de descenso. Superó en la tabla a San Luis, que tuvo jornada libre, y a Buenos Aires, que vio frenada bruscamente su mejora de las últimas fechas: CUBA lo paró en seco con un 42-14 en Villa de Mayo, que puso en ubicación de playoffs al campeón, en desmedro de Alumni.

🟣🔵 ¡TREMENDO FINAL EN LA PLATA! @plazajewell derrotó 20-18 a @clublostilos, en donde Mateo Fernández erró el penal de la victoria. ❌#MiraloEnStarPlus#URBATop13 Copa Star+ presentada por Zurich pic.twitter.com/se8gtv5DeL — ScrumRugby (@ScrumESPN) July 23, 2022

El próximo sábado, último de las vacaciones de invierno, no habrá actividad en el Top 13, que se reanudará el subsiguiente, 6 de agosto, el día en que los Pumas debutarán en el Rugby Championship (a las 16.10, frente a Australia en Mendoza). También reaparecerán entonces la primera A y la primera B, que esta tarde no tuvieron acción.

Los resultados de la 16ª fecha

Pucará 16 vs. CASI 9

vs. CASI Newman 27 vs. Alumni 18

vs. Alumni CUBA 42 (B) vs. Buenos Aires 14

vs. Buenos Aires Belgrano 24 vs. SIC 25

vs. SIC Los Tilos 18 vs. Rosario 20

vs. Rosario Hindú 29 vs. Regatas Bella Vista 7

vs. Regatas Bella Vista Libre: San Luis

Las posiciones

Los cuatro primeros se clasificarán para las semifinales.

1º, Newman , con 58 puntos (15 partidos)

, con puntos (15 partidos) 2º, Hindú , con 53 (14)

, con (14) 3º, SIC , con 52 (15)

, con (15) 4º, CUBA , con 49 (15)

, con (15) 5º, Alumni , con 45 (15)

, con (15) 6º, Belgrano , con 37 (15)

, con (15) 7º, Rosario , con 33 (15)

, con (15) 8º, CASI , con 29 (14)

, con (14) 9º, Pucará , con 21 (15)

, con (15) 10º, Buenos Aires , con 20 (15)

, con (15) 11º, San Luis , con 19 (14)

, con (14) 12º, Los Tilos , con 17 (15)

, con (15) 13º, Regatas, con 12 (15)

Newman vs. Alumni fue equilibrado hasta la parte final, cuando el puntero del Top 13 se escapó en el tanteador. Santiago Filipuzzi - LA NACIÓN

La 17ª jornada, el sábado 6 de agosto