Clermont - PSG: hora, TV y formaciones del partido con Lionel Messi por la Ligue 1

París Saint-Germain, líder de la Ligue 1, de Francia, visitará este sábado a Clermont por la 31ª fecha, con Lionel Messi pero sin Ángel Di María y Leandro Paredes, que se recuperan de lesiones. El partido se desarrollará desde las 16 de la Argentina, con transmisión de ESPN y de la plataforma Star+.

Leo compartirá la delantera con el brasileño Neymar y el francés Kylian Mbappé en un equipo en el que Di María, en rehabilitación muscular, volverá a entrenarse recién la semana próxima. Eso pone en duda su presencia en el siguiente encuentro, el clásico con el escolta Olympique, de Marsella, que visitará el Parque de los Príncipes con la meta de recortar la diferencia, hoy de 12 puntos.

Messi, Neymar y Kylian Mbappé, el tridente ofensivo de PSG, que visitará a Clermont. FRANCK FIFE - AFP

Por su parte, Paredes ya no volverá a estar disponible en la temporada debido a que este jueves fue operado en una inserción abdominal y afrontará una recuperación de unos dos meses. Otras ausencias en el conjunto parisino serán la del arquero costarricense Keylor Navas, el defensor brasileño y capitán Marquinhos (molestias físicas y nacimiento de un hijo) y el delantero alemán Julian Draxler (próxima operación en la rodilla derecha).

Ya eliminado de la Champions League, PSG llega precedido de una goleada sobre Lorient por 5-1 en la que Messi obtuvo su tercer tanto en la liga, cuyo máximo anotador es Mbappé, con 17.

El entrenador Mauricio Pochettino fue consultado en una conferencia de prensa sobre una supuesta división del plantel, con los sudamericanos (Messi, Di María, Paredes, Mauro Icardi, Marquinhos) por un lado y el resto por otro. “Nada que decir a esa pregunta porque no hay ningún tipo de problema. No hay... No sé; tampoco me gusta la pregunta”, contestó el santafesino luego de que el traductor se la dijera en español, a pesar de que el director técnico comprende, y habla un poco de, francés.

Probables formaciones