Lejos de su ápice, Los Pumas 7s se despidieron rápido de Hong Kong

Escuchar

Todavía con margen para recuperarse y sobradas razones para confiar en que esto ocurrirá a la hora de la verdad, Los Pumas 7s acentuaron su recaída con la eliminación prematura del Seven de Hong Kong. En su peor actuación de la temporada, por rendimiento y resultados, quedaron afuera de los cuartos de final, algo que no ocurría desde el Seven de Sydney disputado en enero de 2023 y cortaron una racha de once etapas consecutivas en las que finalizaron entre los primeros ocho.

La victoria ante Gran Bretaña en tiempo suplementario por 17-14 en su primer partido del segundo día de acción del sexto certamen del Circuito Mundial 2023/24 no implicó una mejora en el juego ni alcanzó para que el equipo argentino lograra seguir en la lucha por el título como uno de los dos mejores terceros. Con una sola unidad y -26 de diferencia de gol, primero necesitaba ganar por al menos nueve puntos para superar a España, el tercero de la zona C (4 puntos, -18 de diferencia). Al no conseguirlo, debió esperar el desenlace de la zona A, donde dependía de una derrota de Fiji (3 puntos, +28) ante Francia por una diferencia mayor a siete tantos de diferencia, resultado improbable que no ocurrió (ganó Fiji 14-7 y avanzó a cuartos).

Los Pumas 7s se despidieron de Hong Kong tras una pobre actuación Mike Lee - Mike Lee - KLC fotos for World R

La eliminación, en el mediodía de Hong Kong, se produjo pocas horas más tarde de conocerse el diagnóstico de la lesión de Marcos Moneta, su mejor jugador. Una fractura en el peroné lo dejó fuera de acción en el certamen y de la siguiente etapa en Singapur y peligra su participación en la definición de la temporada en el Seven de Madrid, con poco margen para recuperarse de cara a los Juegos Olímpicos de París 2024, el objetivo mayor.

Más allá de la eliminación, preocupa el rendimiento del equipo de Santiago Gómez Cora, inconexo en ataque, vulnerable en defensa, desconocido al lado de la forma imperial que había adquirido entre el final de la temporada pasada y el inicio de ésta, cuando alcanzó siete finales consecutivas. Incluso dio un paso atrás en relación a lo ocurrido en la etapa anterior, en Los Angeles, donde pese a terminar quinto y cómo se cercenaba una racha de tres títulos al hilo había tenido lapsos de brillantez y mentalidad ganadora.

Simplemente Rodrigo Isgró. 🇦🇷👊



El mendocino apareció cuando el equipo más lo necesitaba y apoyó un gran doblete en la victoria de #LosPumas7s por 17-14 ante Gran Bretaña. ¡Mirá el primero de los dos!



⭐ Mirá toda la etapa de Hong Kong en @starplusla.#MiraloEnStarPlus pic.twitter.com/Tldsguh66e — ScrumRugby (@ScrumESPN) April 6, 2024

En Hong Kong, no obstante, pareció otro equipo. Sorprendió la cantidad de errores de manejo y decisiones desacertadas que cometieron en todos los encuentros: en las dos derrotas del viernes ante Estados Unidos y Nueva Zelanda, y aun en la victoria ante Gran Bretaña el sábado. Sólo por momentos pudo imponer rigor con el tackle y lució muy permeable cuando el rival tiró la pelota a las puntas.

Ante los británicos, bajo una intensa lluvia que dificultó el traslado de la pelota y estrenando la nueva camiseta alternativa en el primer certamen de cualquier seleccionado con la indumentaria de Le Coq Sportif, los argentinos tuvieron un lapso promediando el segundo tiempo en el que entraron en sintonía para dar vuelta un partido que había comenzado de manera adversa. Hasta el primer try de Rodrigo Isgró perdían 7-0 y no habían pasado la mitad de cancha. Lograron verticalidad y pases en el contacto y el propio Isgró adelantó a los Pumas 7s por primera vez en el certamen (14-7), con 1m30 por jugar.

Los Pumas 7s se despidieron de Hong Kong tras una pobre actuación Mike Lee - Mike Lee - KLC fotos for World R

En la última acción, no obstante, Gran Bretaña llegó al try con el tiempo cumplido y por segunda vez Tom Emery acertó la conversión desde la línea de touch por segunda vez en el partido para igualar el marcador y forzar el tiempo extra. El triunfo llegó gracias a un penal de Tobías Wade, algo que les dio una hendija de esperanza a los argentinos, ilusión que se cerró más tarde consumado el resultado de Fiji.

El certamen de Hong Kong, que se disputa desde 1976 y es el más destacado del Circuito por la convocatoria y la efervescencia del público, continúa siendo esquivo para los argentinos. La única vez que avanzaron más allá de los cuartos de final fue hace 20 años, oportunidad en la que perdieron la final con Inglaterra.

¡Siempre Isgró, siempre! 🇦🇷🙌



Rodrigo se las ingenió y apoyó su segundo try del partido ante Gran Bretaña, que sería de gran ayuda para la victoria 17-14 de #LosPumas7s.



⭐ Mirá toda la etapa de Hong Kong en @starplusla.#MiraloEnStarPlus pic.twitter.com/G9mJJDo3E1 — ScrumRugby (@ScrumESPN) April 6, 2024

Los Pumas deberán jugar ahora por el noveno puesto, pero la mente ya está puesta en la próxima etapa, el Seven de Singapur, del 3 al 5 de mayo. Con el pasaje a Madrid ya asegurado, es la última instancia para recuperar la forma y la confianza de cara a la gran final en el Civitas Metropolitano, donde se hace borrón y cuenta nueva de todo lo que ocurrió hasta allí y los ocho mejores definen el campeón de la temporada a todo o nada. Mentalidad y capacidad tiene de sobra para retomar la buena senda.