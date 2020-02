Jaguares avanza con su pack frente al duro Stormers Crédito: Prensa Jaguares

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 22 de febrero de 2020 • 17:18

La derrota de Jaguares con Stormers por 17-7, en Ciudad del Cabo, estaba consumada. Una caída, la segunda en este Súper Rugby 2020 en un total de cuatro partidos, que dejó sensaciones agridulces en el plantel argentino.

Sin ir más lejos, para el coach, Gonzalo Quesada, "es difícil el tema de las interpretaciones por lo que queda como mensaje. Nuestra cultura, nuestro carácter, nuestra filosofía, marcan que perder nos duele, y mucho. Pero hay formas y formas de perder. Fueron un par de fallas de precisión en momentos claves que nos costaron el partido. Lo cierto es que no fuimos dominados, tampoco dominamos, ninguno de los dos equipos creó demasiadas chances de try. Hubo momentos claves en los que ellos sí fueron precisos. Stormers, con una pelota difícil ya por la lluvia, hizo menos errores de manejo y lo aprovechó al máximo".

"Nadie va a bajar la cabeza. Estamos convencidos de que vamos por el buen camino. Estuvimos muy cerca frente a Stormers, con un par de chicos nuevos en la formación, demostrando que el grupo está firme y que hay opciones". Gonzalo Quesada

¿Cómo reaccionar luego de la derrota, pensando también en que se vienen otros dos partidos en la dura gira por Sudáfrica? Quesada, que también fue el conductor de la franquicia que llegó al subcampeonato en 2019, no duda: "Nadie va a bajar la cabeza. Estamos convencidos de que vamos por el buen camino. Estuvimos muy cerca frente a Stormers, con un par de chicos nuevos en la formación, demostrando que el grupo está firme y que hay opciones. Si encima ganábamos, estaba espectacular, pero no hay que perder el foco", expresó en ESPN.

Gonzalo Quesada confía en el rumbo del equipo Fuente: LA NACION - Crédito: Daniel Jayo

El primer tiempo terminó 3-0 para Stormers, pero Jaguares no prevaleció en la posesión y pudo prosperar poco en ataque. Quesada explicó el plan con el que salieron a jugar en Newlands. "La defensa en el primer tiempo fue parte de la estrategia que habíamos elaborado. No queríamos tener mayor posesión a la de ellos por el hecho de la posesión misma, y antes de que lloviera. Porque no sentíamos que ellos en ataque fueran tan peligrosos. Sentíamos que podíamos meterlos bajo presión a ellos con la pelota. Tienen una defensa sólida, tackleadores fuertes, suben muy rápido. Había que ser muy inteligentes en cuanto al uso de la pelota. Funcionó bien, no perfectamente porque tuvimos algunos errores de manejo. Pero la cosa pasaba por ahí. Era el plan, sobre todo para cuando la pelota se pusiera resbaladiza por el clima".

Rodrigo Bruni: "Estuvimos siempre en partido"

La sensación inicial de Jaguares tras la derrota 17-7 ante Stormers fue de tristeza. Con el transcurrir de la semana entenderán que hay muchas cosas positivas que rescatar de este partido en Newlands, el primero de una gira de tres por Sudáfrica.

"Siempre que se pierde es difícil ver lo positivo primero. Pero estamos contentos porque no se nos fue, estuvimos siempre en partido", afirmó Rodrigo Bruni, el mejor de los argentinos.

Bruni fue el encargado de poner la pelota adelante con su potencia y terminó con 40 metros recorridos en nueve acarreos, un quiebre, tres defensores vencidos; además fue el mejor jugador en defensa, con 14 tackles efectivos y un solo yerro, según estadísticas de Opta.

Rodrigo Bruni celebra su try: el octavo fue el mejor de Jaguares Crédito: AFP

"Tuvimos muchas más acciones positivas que el fin de semana pasado", dijo el octavo en referencia a la buena actuación defensiva del equipo, en diálogo con ESPN. "Si me tengo que agarrar de la defensa, estuvimos bien. Hay que aguantar 80 minutos para jugar a este nivel."

Además, el ex jugador de San Luis fue clave para manejar la pelota en la base del scrum, tanto para salir de situaciones complicadas cuando retrocedía como para marcar el try en un momento en que esa formación agarró confianza. "Empezamos de menos a más", dijo en referencia al scrum. "Nos planteamos siempre arrancar a 100 y terminar a 100 el último minuto, pero muchas veces el partido se te va dando así".

El tandilense también se refirió a la diferencia de actitud que mostró el equipo entre el primer y el segundo tiempo: "Es algo que nos viene pasando seguido. Intentamos empezar desde el minuto cero al 100 y estar todo el tiempo arriba. Se dio que cometimos muchos errores y les dimos muchas oportunidades, creo que fue algo de eso".