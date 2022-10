Hindú - CUBA, primera semifinal del Top 13: cómo viven los capitanes Santiago Fernández y Segundo Pisani un partido a todo o nada

escuchar

Tras 26 fechas y más de siete meses de competencia, el Top 13 de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA) entra a su etapa decisiva. La del mano a mano y la que no perdona: en 80 minutos se define la suerte de todo el año, y la cancha del CASI volverá a recibir el color y la fiesta de la máxima categoría de URBA. Este sábado, a las 16.10 y con transmisión de ESPN 3 y Star+, la primera semifinal enfrentará a Hindú, el mejor de lo que transcurrió de la temporada, y CUBA, el campeón defensor. Un día más tarde, y a la misma hora y también en San Isidro, se cruzarán Newman y SIC.

“Es el premio a todo el año y hay que disfrutarlo. No deja de ser un partido de rugby”, sostuvo Santiago Fernández para LA NACION. El apertura y capitán del Elefante, reunido para unas fotos en la Catedral con su colega cubano, Segundo Pisani, es el máximo referente actual de un club acostumbrado y curtido en estas instancias. Entre las 22 temporadas celebradas desde que se instrumentó el sistema de playoffs, el conjunto de Don Torcuato se hizo presente en 20 semifinales. Es el único que ha mantenido semejante regularidad en el éxito durante más de dos décadas, y en 2022 intentará consagrarse en el certamen local después de cinco años.

Hindú ganó los dos cruces de este año con CUBA, por 15-6 y 24-15, en partidos cerrados, como bien puede serlo la semifinal de este sábado. Hernán Zenteno - LA NACIÓN

Hindú tiene cierto favoritismo. No sólo por la experiencia en esta etapa, sino también por el alto nivel y la constancia a lo largo del campeonato. Ganó 22 de sus 24 partidos, es el que más puntos acumuló en la tabla (97), el que más tries anotó (110), el que más tantos consiguió (794) y el que mayor diferencia de puntos registró (273). “No le damos mucha importancia a eso. Hay muchos ejemplos de que el que salió primero en el año después partió en las semifinales. Hay que pensar en el juego e intentar jugar el mejor rugby posible”, explicó Fernández, líder de un Hindú que es una simbiosis perfecta de experiencia y juventud: a los veteranos Fernández, Joaquín Díaz Bonilla, Gonzalo Delguy, Belisario Agulla, Ramiro Herrera y Lautaro Bavaro se suman muchachos como Nicolás D’Amorim, Nicolás Amaya, Lucas Fernández Miranda y Joaquín De la Vega Mendía, que aportan energía y talento.

“Hay muchos chicos que fueron creciendo y asumiendo responsabilidades. Eso es muy gratificante para mí, que ya estoy más viejo. A los chicos les digo que es una cuestión de vivir el momento intensamente, pero no darle más vueltas a lo que es: un partido de rugby. Son experiencias que a uno le quedan”, remarcó al ex Puma, de 36 años. A la calidad histórica de los backs, el equipo de Don Torcuato fue agregando mucha solidez en el pack, con formaciones fijas fuertes y mucha intensidad física.

Pisani posa con Benito Díaz de Rosas, Lucas Maguire y el trofeo del Top 13 ganado el año pasado por CUBA, que está a dos triunfos de retener el título en esta temporada. Twitter

CUBA llega a la semifinal con otra cara. Fue más inconsistente a lo largo del año y perdió ocho partidos. Siete de esas derrotas se dieron frente a Hindú, Newman, SIC y Alumni, sus cuatro rivales directos en la lucha por acceder a los playoffs, los mejores de la etapa regular del torneo. Sin embargo, el club de Villa de Mayo tiene el plus de saber jugar esta clase de compromisos y llevarlos a su terreno. “Nos gusta jugar estos partidos. Jugamos varios que tenían más presión que una semifinal, como los que afrontamos para evitar descender, contra Newman, Los Tilos y Olivos. Eso nos hizo más fuertes”, argumentó Pisani, una de las figuras del certamen.

Tras mantener la categoría con angustia en 2018 y 2019, CUBA cambió la imagen. Volvió más fuerte de la pandemia, venció a Newman y SIC –dos adversarios a priori superiores– en las etapas eliminatorias en 2021 y regresó a lo más alto del rugby de Buenos Aires. En 2022 mutó aspectos de su juego: perdió algo de peso en el pack con la partida de Nicolás Solveyra, el retiro de Lucas Piña y la lesión de Benito Ortiz de Rozas, pero ganó volumen de juego en los backs con las consolidaciones de Simón Benítez Cruz, Marcos Elisagaray y Tomás Passaro.

Sea o no un buen encuentro de rugby, algo es seguro: no faltará fiesta en las tribunas de la Catedral. Hernán Zenteno - LA NACIÓN

Sin embargo, mantiene la esencia de su rugby: “Tenemos un pack muy sólido con buenas formaciones fijas y buenos conductores, más jugadores desequilibrantes. La principal virtud es la convicción con la que salimos en estos partidos”, explicó Pisani, formado en Tigres, de Salta, y sabedor de las dificultades que le planteará el rival. “Hindú hace todo bien. Tiene un pack muy agresivo, conductores tremendos. Santi Fernández conduce muy bien y hace jugar. Fue el mejor equipo del año, el más regular. Pero estos partidos son distintos, van más allá de lo que haya pasado en el torneo. Puede pasar cualquier cosa en función de quien esté más convencido y quién quiera más la victoria”.

Atrás quedó la tríada de finales de 2013 a 2015, que incrementaron la rivalidad de un clásico de vecinos. Y aun más atrás, la única semifinal que los enfrentó, en 2007. “Tenía un poco más de pelo; pasó bastante tiempo. No estuvo tan buena la experiencia, ni el contexto de jugar en Ferro, pero hicimos un buen partido. Habían vuelto Horacio Agulla y Chori Senillosa de jugar el Mundial 2007 y tuvimos un plus con ellos dos”, recuerda entre risas Santiago Fernández, autor de un try en aquella semi de hace 15 años en Caballito.

Ésta, en San Isidro, será una nueva historia. Con antecedentes, pero escrita desde cero.

Pisani, Fernández, los referís Tomás Bertazza y Pablo Deluca y la copa que todos desean y a la que le quedan cuatro aspirantes; el domingo se enfrentarán Newman y SIC. Prensa URBA

Formaciones

Hindú : Joaquín Díaz Bonilla, Belisario Agulla, Federico Graglia, Joaquín De la Vega Mendía y Martín Cancelliere; Santiago Fernández (capitán) y Lucas Fernández Miranda; Nicolás Amaya, Lautaro Bavaro y Nicolás D’Amorim; Gonzalo Delguy y Carlos Repetto; Nicolás Leiva, Agustín Capurro y Franco Diviesti.

: Joaquín Díaz Bonilla, Belisario Agulla, Federico Graglia, Joaquín De la Vega Mendía y Martín Cancelliere; Santiago Fernández (capitán) y Lucas Fernández Miranda; Nicolás Amaya, Lautaro Bavaro y Nicolás D’Amorim; Gonzalo Delguy y Carlos Repetto; Nicolás Leiva, Agustín Capurro y Franco Diviesti. Suplentes: Lisandro Rodríguez, Bautista Farise, Lucas Pulido, Tomás Scallan, Juan Comolli, Ramiro Herrera, Juan Ignacio Martínez Sosa y Facundo Gattas.

Entrenadores : Francisco Fernández Miranda, Juan Ignacio Gauthier y Diego Liberato.

: Francisco Fernández Miranda, Juan Ignacio Gauthier y Diego Liberato. CUBA: Benjamín Gutiérrez Meabe, Marcos Young, Marcos Elisagaray, Benjamín Miguens y Tomás Passaro; Simón Benítez Cruz y Rafael Iriarte; Tomás De la Vega, Segundo Pisani (capitán) y Pedro Mastroizzi; Sebastián Médica y Santiago Uriarte; Estanislao Carullo; Enrique Devoto y Facundo Aguirre.

Benjamín Gutiérrez Meabe, Marcos Young, Marcos Elisagaray, Benjamín Miguens y Tomás Passaro; Simón Benítez Cruz y Rafael Iriarte; Tomás De la Vega, Segundo Pisani (capitán) y Pedro Mastroizzi; Sebastián Médica y Santiago Uriarte; Estanislao Carullo; Enrique Devoto y Facundo Aguirre. Suplentes: Marcos Herrero Anzorena, Felipe De la Vega, Tomás Recondo, Lucas Maguire, Marcos Loza, Esteban Iribarne, Francisco Garoby y Tomás Anderlic.

Entrenadores: Tomás Coppola, Agustín Benedict y Federico Sala.

Árbitro: Nehuén Jauri Rivero

Nehuén Jauri Rivero Cancha : CASI.

: CASI. Hora: 16.10.

16.10. TV: ESPN 3.