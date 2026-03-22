Hindú se hace fuerte en Don Torcuato en el clásico moderno: ajustado por merecido éxito contra CASI

Otra vez Hindú. Con su maul y con su line. Sacando provecho del viento de cola, para abrir el partido en la primera etapa, y aguantando el mismo ventarrón, de cara, en el segundo tiempo, para soportar estoico las desprolijas embestidas del CASI y definir el duro pleito en el último suspiro.

Felipe Ezcurra, al mando del juego corto, avanzaba en las 25 yardas del CASI a tres minutos del cierre, 12-8 abajo en el marcador. Ezcurra y los forwards bien lanzados, amenazaban seriamente el ingoal rival. Lo veían frágil, lo intuían vulnerable. Y no se equivocaron los dirigidos por Santiago Fernández. Un par de fases, con el 9 encima de la pelota, y Atlético de San Isidro retrocedió. A continuación, el ariete fue Federico Graglia. Irrumpió Fermín Ormaechea y la acción se decantó: era try o nada. El 10 combinó con Ramón Fernández Miranda y un quiebre sutil del joven centro liquidó el “clásico moderno”: 15-12, gracias a la conversión, de frente y cerca de los palos, del apertura del equipo que hizo de visitante en su propia casa.

Los 5 tantos de Fermín Ormaechea fueron vitales para el éxito de Hindú, que volvió a ganar el "clásico moderno" frente a la Academia. LEONARDO LEVERONI

Los incidentes de hinchas durante la semifinal de 2025 con el SIC le costaron al CASI una suspensión de su cancha en cómodas cuotas. Este sábado, frente al Elefante, la Cebra canceló la primera de ellas. “No pensé en nada cuando recibí la pelota. Sólo me mandé y pudimos ganar”, declaró para LA NACION el incisivo hijo de Nicolás Fernández Miranda, una leyenda del club de Don Torcuato.

La victoria llegó en el final, pero Hindú fue mejor desde el principio. Al arrasador maul no lo empujó el viento, al dominio de Lautaro Bávaro en el line no lo sostuvo esa fuerte ráfaga, que primero arrastró lluvia, más tarde trajo al sol y terminó, pasada la hora del té, cubriendo el cielo nuevamente. Hindú ganó por mayor disciplina, por ser más prolijo en la marca y porque a la reacción del Atlético, respondió con serenidad y un juego más organizado. La cortada de Fernández Miranda rumbo a la victoria fue el broche a la acción colectiva más armónica de todo el partido. Y no hubo muchas. Abundó el traslado corto, la tracción de los delanteros y algunos kicks al fondo, sobre todo con el viento en favor.

Nicolás Amaya, octavo de Hindú, afronta un tackle de Salvador Ochoa; van en respaldo Nicolás Leiva y, al fondo, Ezcurra. LEONARDO LEVERONI

“Sabíamos que iba a ser un partido así. Es como suelen darse los enfrentamientos contra el CASI. Después de tantas finales y partidos definitorios con ellos, se viven de una manera especial estos cruces, como un clásico”, reconoció para LA NACION Ezcurra, una de las figuras del ganador. Otro hombre destacado fue quien apoyó la pelota en el otro try, el del maul, cerca de los 25 minutos del período inicial: Agustín Capurro. “Estoy muy contento porque se nos dio. En el final salimos a buscarlos desde los 22 metros nuestros y dejamos todo, todo en el camino”, comentó ante la transmisión de televisión.

El CASI estuvo a tiro. El triunfo se le escapó por dos minutos. Dos minutos que fueron una síntesis del resto: le costó el line, perdió en el reagrupamiento, no logró frenar al maul contrario y falló la marca en el centro de la cancha. Viejos vicios de un CASI de otro tiempo. Además, el equipo entrenado por Junior Murgier pagó un alto tributo a las infracciones cometidas en los 25 minutos iniciales. A los 15, perdió por diez minutos a su maquinista, Juan Bautista Torres Obeid, y a los 23 se quedó sin el estandarte de la hilera: Salvador Ochoa, hombre vital para pelearle en las alturas a las torres de Hindú. Es decir que el CASI debió medirse con el poderoso pack de Hindú en pronunciada desventaja: dos minutos con 13 hombres y unos dieciocho con 14.

Compacto del éxito de Hindú

Fue el segundo triunfo al hilo de Hindú. Y primer tropezón del CASI, ante una de sus bestias negras (el club de San Isidro no gana en Don Torcuato desde hace siete años). Poco para rescatar de un parido discreto. Al resto, se lo llevó el viento.

Síntesis de CASI 12 vs. Hindú 15