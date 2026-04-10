Súper Rugby Américas: horarios y cómo ver online todos los partidos

Este fin de semana se cierra la etapa inicial del Súper Rugby Américas, con la fecha 7 que se extiende entre este viernes y el próximo lunes, con un par de encuentros estelares, el primero de ellos el que protagonizarán Pampas XV, uno de los líderes de las posiciones, y Peñarol y Capibaras vs. Tarucas. De esta manera, quedarán definidos los semifinalistas del certamen del que participan ocho franquicias. La definición está prevista para el 19 de junio.

Todos los partidos se transmiten en vivo por la plataforma digital Disney+, mientras que ESPN emite los encuentros más importantes a través de alguna de sus señales.

En la fecha 5, Pampas XV, dirigido por Juan Manuel Leguizamón derrotó a Cobras en San Pablo por 49 a 19 y sumó una nueva victoria con punto bonus y tercer triunfo al hilo que le permitió alcanzar la cima que comparte con Dogos XV, que se impuso a Peñarol 32 a 22.

Luego, Tarucas, dio el golpe ante Yacaré por 28 a 22 y se consolidó en el tercer lugar de las posiciones. Capibaras XV, la franquicia del Litoral que se estrena este año no pudo en Santiago de Chile y en el St. George’s College cayó ante Selknam Rugby por 27 a 17. Justamente, este será uno de los cruces más atractivos de este fin de semana.

Dogos XV es uno de los favoritos al título; lidera la tabla con Pampas XV, en la previa de la fecha 6 Trini Noguera y Rami Vega / Gaspafotos / Super Rugby Américas

Tabla de posiciones

Así están las posiciones del Súper Rugby Américas, en la previa de la última fecha de la etapa regular

Así se juega la fecha 7

Viernes 10 de abril a las 20.06: Pampas XV vs. Peñarol.

Sábado 11 de abril 20.06: Yacaré XV vs. Dogos XV.

Domingo 12 de abril a las 15.06: Cobras vs. Selkman.

Lunes 13 de marzo a las 20.06: Capibaras vs. Tarucas.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina

Tabla de campeones del Súper Rugby Américas

El campeonato de rugby profesional de franquicias de América comenzó en 2020, aunque el torneo se canceló en medio de la temporada por la pandemia del Covid-19. El primer campeón se coronó en 2021 y fue Jaguares XV, en lo que, hasta 2024, cuando ganó Dogos XV, era la única celebración argentina del certamen. Luego, llegaron dos triunfos consecutivos de Peñarol de Uruguay, la primera en 2022 en la Súper Liga Americana y, la segunda, en 2023, ya bajo el nombre de Súper Rugby Américas. En 2025 volvió a ganar Peñarol.