Horarios de los Pumas 7s en el Seven de Vancouver

Este fin de semana, en Vancouver, Canadá, se disputa la quinta etapa del Circuito Mundial de Seven 2025-2026, en la que los Pumas 7s intentarán reponerse para escalar en una tabla de posiciones que los tiene en el sexto lugar, únicamente por delante de España y Gran Bretaña. Todos los partidos se pueden ver en vivo por televisión a través de Fox Sports, como así también por streaming a través de la plataforma Disney+, en su plan Premium.

La selección argentina, que se quedó con el trofeo en las últimas ediciones que se disputaron en territorio canadiense, comparte el Grupo B con Australia, Francia y Fiji, subcampeón de la última etapa en Perth y líder de la clasificación general. Los tres son rivales complejos, que podrían complicar al equipo dirigido por Santiago Gómez Cora si no está al 100% tanto desde lo físico como mental. En la zona A aparecen Nueva Zelanda, Gran Bretaña, España y Sudáfrica.

Los Pumas 7s tienen que mejorar para llegar a las etapas finales con chances concretas de pelear por el título

Fixture de los Pumas 7s en el Seven de Vancouver

Grupo B

Sábado 7 de marzo

15:57: Los Pumas vs. Australia.

20.07: Los Pumas vs. Fiji.

23.34: Los Pumas vs. Francia.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

El plantel de los Pumas 7s para este fin de semana en Canadá lo conforman: Santiago Álvarez, Martiniano Arrieta, Juan Patricio Batac, Lautaro Bazán Vélez, Pedro De Haro, Sebastián Dubuc, Luciano González, Mateo Grazziano, Valentín Maldonado, Marcos Moneta, Eliseo Morales, Gregorio Pérez Pardo, Santiago Vera Feld y Santino Zangara. Las bajas de peso son las de Joaquín Pellandini (lesión en el hombro) y Santiago Mare (molestia en el pie), quienes fueron reemplazados por Bazán Vélez y Dubuc, respectivamente.

Lautaro Bazán Vélez regresa al plantel de los Pumas 7s en reemplazo del lesionado Joaquín Pellandini Fabián Marelli

“En este caso vamos a viajar sin Pellandini tras su lesión en el hombro y sin Mare tras una molestia en el pie. Queremos que lleguen de la mejor manera a las etapas finales, que en definitiva son las que van a marcar el rendimiento final del año”, aseguró el head coach albiceleste Santiago Gómez Cora. “Nuestro objetivo es continuar con el ensamble del equipo y terminar de agarrar confianza, como también aceitar nuestro sistema de juego para llegar de la mejor manera a las finales”, cerró.

Fixture y resultados de los Pumas 7s en el Circuito Mundial de Seven 2025-2026

Seven de Dubái (Emiratos Árabes Unidos) - 8°.

(Emiratos Árabes Unidos) - 8°. Seven de Ciudad del Cabo (Sudáfrica) - 2°.

(Sudáfrica) - 2°. Seven de Kallang (Singapur) - 7°.

(Singapur) - 7°. Seven de Perth (Australia) - 5°.

(Australia) - 5°. 7 y 8 de marzo de 2026 - Seven de Vancouver (Canadá).

(Canadá). 14 y 15 de marzo de 2026 - Seven de Nueva York (Estados Unidos).

SVNS World Championship