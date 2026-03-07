Horarios de los Pumas 7s en el Seven de Vancouver

La quinta etapa del Circuito Mundial se disputa este fin de semana en Canadá; la selección argentina integra el Grupo B junto a Australia, Fiji y Francia
- 3 minutos de lectura'
Este fin de semana, en Vancouver, Canadá, se disputa la quinta etapa del Circuito Mundial de Seven 2025-2026, en la que los Pumas 7s intentarán reponerse para escalar en una tabla de posiciones que los tiene en el sexto lugar, únicamente por delante de España y Gran Bretaña. Todos los partidos se pueden ver en vivo por televisión a través de Fox Sports, como así también por streaming a través de la plataforma Disney+, en su plan Premium.
La selección argentina, que se quedó con el trofeo en las últimas ediciones que se disputaron en territorio canadiense, comparte el Grupo B con Australia, Francia y Fiji, subcampeón de la última etapa en Perth y líder de la clasificación general. Los tres son rivales complejos, que podrían complicar al equipo dirigido por Santiago Gómez Cora si no está al 100% tanto desde lo físico como mental. En la zona A aparecen Nueva Zelanda, Gran Bretaña, España y Sudáfrica.
Fixture de los Pumas 7s en el Seven de Vancouver
Grupo B
Sábado 7 de marzo
- 15:57: Los Pumas vs. Australia.
- 20.07: Los Pumas vs. Fiji.
- 23.34: Los Pumas vs. Francia.
*Todos los horarios corresponden a la Argentina.
El plantel de los Pumas 7s para este fin de semana en Canadá lo conforman: Santiago Álvarez, Martiniano Arrieta, Juan Patricio Batac, Lautaro Bazán Vélez, Pedro De Haro, Sebastián Dubuc, Luciano González, Mateo Grazziano, Valentín Maldonado, Marcos Moneta, Eliseo Morales, Gregorio Pérez Pardo, Santiago Vera Feld y Santino Zangara. Las bajas de peso son las de Joaquín Pellandini (lesión en el hombro) y Santiago Mare (molestia en el pie), quienes fueron reemplazados por Bazán Vélez y Dubuc, respectivamente.
“En este caso vamos a viajar sin Pellandini tras su lesión en el hombro y sin Mare tras una molestia en el pie. Queremos que lleguen de la mejor manera a las etapas finales, que en definitiva son las que van a marcar el rendimiento final del año”, aseguró el head coach albiceleste Santiago Gómez Cora. “Nuestro objetivo es continuar con el ensamble del equipo y terminar de agarrar confianza, como también aceitar nuestro sistema de juego para llegar de la mejor manera a las finales”, cerró.
Fixture y resultados de los Pumas 7s en el Circuito Mundial de Seven 2025-2026
- Seven de Dubái (Emiratos Árabes Unidos) - 8°.
- Seven de Ciudad del Cabo (Sudáfrica) - 2°.
- Seven de Kallang (Singapur) - 7°.
- Seven de Perth (Australia) - 5°.
- 7 y 8 de marzo de 2026 - Seven de Vancouver (Canadá).
- 14 y 15 de marzo de 2026 - Seven de Nueva York (Estados Unidos).
SVNS World Championship
- 17 al 19 de abril de 2026 - Seven de Hong Kong.
- 29 al 31 de mayo de 2026 - Seven de Valladolid (España).
- 5 al 7 de junio de 2026 - Seven de Bordeaux (Francia).
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de Pumas
Impronta "pichotista". Así quedó el nuevo Consejo Directivo de la UAR, con Córdoba al frente y la figura de un héroe de bronce
Vuelven los Pumas 7s. Otro plantel, nuevos desafíos y el sueño del pentacampeonato en una ciudad que siempre les sonríe
“Más paciencia de lo normal”. Cómo empezar de nuevo: el mejor del mundo habla sobre los grandes cambios en los Pumas 7s
- 1
Luciano González Rizzoni y la reestructuración de los Pumas 7s: “Hay que tener más paciencia de lo normal”
- 2
Rosko Specman, un astro del seven que deslumbra en Sudamérica: “Ser jugador-entrenador sirve para ayudar a los más jóvenes”
- 3
El nuevo Consejo Directivo de la UAR: Félix Páez Molina, del Jockey cordobés, será el nuevo presidente
- 4
Irlanda sigue en la lucha por el título del Seis Naciones: necesita la ayuda de otra selección