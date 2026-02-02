Fixture de los Pumas en el Mundial de Rugby 2027: formato, grupos y todo lo que hay que saber

La World Rugby anunció este lunes el fixture del Mundial de Rugby Australia 2027 y los Pumas, semifinalistas en la última edición, conocieron el orden en que disputarán sus partidos en el Grupo C frente a Canadá, España y Fiji, en la primera etapa.

El torneo se disputará entre el 1° de octubre y el 13 de noviembre. La Argentina debutará el lunes 4 vs. Canadá en el Stadium de Brisbane. Seis días después el rival será España en el Docklands Stadium de Melbourne mientras que en la última fecha chocará contra Fiji el viernes 15 en el Adelaide Oval de Adelaida. Por la gran diferencia horaria con el país de Oceanía (+13), los juegos se desarrollarán en la noche y madrugada de nuestro país.

Fixture de los Pumas en el Mundial de Rugby 2027

Grupo C

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Los Pumas vs. Canadá - Lunes 4 de octubre a las 5.45 en el Brisbane Stadium de Brisbane.

Los Pumas vs. España - Domingo 10 de octubre a las 1.15 en el Docklands Stadium de Melbourne.

Los Pumas vs. Fiji - Viernes 15 de octubre a las 23.45 en el Adelaide Oval de Adelaida.

De los rivales que enfrentará en el Mundial 2027, la Argentina se cruzó solo con uno en citas mundialistas: Fiji. Compartieron la zona C en la primera Copa del Mundo de la historia, realizada en Nueva Zelanda y Australia en 1987. Entonces, el equipo oceánico se quedó con la victoria por 28 a 9 en el estadio Waikato de Hamilton, Nueva Zelanda.

El conjunto español regresa a un Mundial luego de dos ediciones consecutivas en las que fue descalificado. En ambos casos, la World Rugby no le permitió participar por alineación indebida de alguno de sus jugadores. En Japón 2019, los involucrados fueron Mathieu Belie y Bastien Fuster, que jugaron previamente con Francia en la categoría Sub 20 en 2008 y 2012, respectivamente. En Francia 2023, en tanto, el afectado fue Gavin Van den Berg, nacido en Sudáfrica. Los canadienses, por su parte, vuelven a la Copa del Mundo tras no clasificarse por primera vez en 2023.

Felipe Contepomi es el entrenador de los Pumas en el Mundial 2027 Mark Baker� - AP�

Los papeles anticipan que la Argentina debería finalizar en lo más alto de la tabla de posiciones de la zona porque es el seleccionado más poderoso entre los cuatro integrantes. De conseguirlo, se enfrentará en octavos de final a uno de los cuatro mejores terceros. En caso de quedar segunda jugará ante el segundo del Grupo F, integrado por Inglaterra, Gales, Tonga y Zimbabue. Si termina tercera, avanzaría a la fase de eliminación directa si está entre los mejores cuatro de esa ubicación mientras que si culmina en el último lugar, quedará eliminada mucho antes de lo planificado.

El torneo tendrá 24 participantes por primera vez en la historia. En ese contexto, se modificó el formato de juego y se añadió una instancia más de eliminación directa como lo son los octavos de final. Aunque se incrementó el número total de partidos del torneo de 48 a 52, no representa una mayor carga física para los jugadores de los equipos que lleguen a la final, ya que el seleccionado que los finalistas disputará siete encuentros como de costumbre, la misma cantidad que jugó Sudáfrica en su camino al título en Francia 2023. Los Springboks, justamente, son los bicampeones del mundo en ejercicio e intentarán defender la corona que se adjudicaron, también, en 2019.

Sudáfrica es el bicampeón vigente del Mundial de Rugby 2026 ANNE-CHRISTINE POUJOULAT - AFP

La tabla de campeones del Mundial de Rugby

La Copa del Mundo de rugby es relativamente reciente, ya que hasta el momento se disputaron apenas 10 ediciones. La primera fue en Australia-Nueva Zelanda 1987 y la ganaron los All Blacks, que también celebraron como locales en 2011 y en Inglaterra-Francia 2015, además de quedar segundos en Sudáfrica 1995.

Los Springboks son los máximos ganadores: se coronaron en su propia casa en 1995, Francia-Gales-Escocia 2007, Japón 2019 y Francia 2023. El podio lo completan los Wallabies con dos estrellas: Australia 1991 y Reino Unido-Irlanda-Francia 1999. Inglaterra se llevó el torneo en Australia 2003.