Hugo Porta fue una de las figuras del rugby argentino en las décadas del 70 y del 80

El homenaje que Los Pumas le rindieron a Diego Armando Maradona por su fallecimiento sigue dando que hablar. En esta oportunidad, quien dejó sus sensaciones sobre lo sucedido fue una palabra autorizada para el rugby argentino: Hugo Porta habló en el programa Buenos Vecinos, de Radio 10 y se refirió a la actitud del conjunto nacional a la hora de homenajear a Maradona, en la previa de la derrota del sábado frente a los All Blacks por el torneo Tri-Nations.

El ícono del rugby nacional en las décadas del 70 y del 80, que sintió mucha tristeza por la muerte de Maradona, se mostró dolido por lo sucedido en la previa del encuentro, manifestó que lo hecho "no fue suficiente", pero dejó en claro que el rugby argentino seguramente tomará cartas en el asunto. El equipo, a tono con sus dichos, anunció un gesto en el partido ante Australia.

Además, Porta expresó su agradecimiento con Maradona: "Lo he conocido, soy un eterno agradecido por todas las alegrías que me permitió vivir". Y manifestó su sentimiento por la pérdida de Maradona: "Pasé sensaciones raras, muchas emociones juntas y también algunas lágrimas. Verlo como lo he visto por televisión tan vital, coherente, tan sano; y después uno piensa lo que puede hacer la droga. Creo que este es un mensaje que Diego dejó para la juventud de la Argentina".

También se refirió al homenaje de los Pumas al exfutbolista fallecido, algo muy criticado en redes. "Me dolió que no hayan hecho nada. Yo sé que el rugby argentino va a tener algún reconocimiento para quien fue el más grande deportista de todos los tiempos de la Argentina porque nadie ha sido tan conocido como él, nadie ha sentido la camiseta argentina como él. Siempre que jugó un seleccionado y Diego estuvo cerca se acercó a apoyarlo y creo que esto es indiscutible; seguramente el rugby lo repensará y hará lo que tenga que hacer. Sí, se quedaron cortos con el homenaje, no solo los jugadores que sienten la misma tristeza; no sé qué pasó y no puedo juzgar a la distancia, pero sé que están preocupados y les hubiese gustado hacer algo más", apuntó.

Por último, Porta contó que habló con algunos de los integrantes del plantel actual y dejó su opinión sobre lo que vio: "Estoy seguro, porque tuve algunas comunicaciones con algunos de los jugadores, que la gran mayoría de ellos y el rugby argentino siente lo que han sentido todos los argentinos".

