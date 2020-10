Racing 92, con el argentino Imhoff, jugará la final de la Champions Cup ante Exeter Fuente: AFP

Juan Imhoff será uno de los protagonistas estelares de uno de los partidos de rugby más importante a nivel mundial. El wing argentino de Racing 92, de Francia, enfrentará mañana a Exeter Chiefs, de Inglaterra, en la final de la Copa de Campeones de Rugby (Champions Cup), en busca de la que la tercera sea la vencida, ya que perdió las dos finales que jugó en 2016 y 2018.

El cruce será en el Ashton Gate Stadium de la ciudad inglesa de Bristol, a puertas cerradas, este sábado desde las 12.45 de Argentina. Tras el pase a la definición, el rosarino -citado para jugar en Los Pumas- y su esposa dieron positivo de coronavirus. No obstante, ya recuperado, podrá disputar la gran final. "Fue una semana dura. A mucha gente la agarró sin síntomas. Pero en mi caso me contagié y me pegó unos días en los que tuve todos los síntomas. Todavía no recuperé el gusto y olfato, estuve con fiebre, dolor en todo el cuerpo, tos, no fue nada lindo", contó Imhoff en una entrevista que concedió a Súper Rugby por M90 Radio.

Imhoff es parte de Racing 92, equipo en el que ya lleva nueve años y del que se convirtió en emblema Fuente: AFP

Racing 92 eliminó en cuartos de final a Clermont de Francia (36-27) y en semifinales a Saracens de Inglaterra (19-15) con un agónico try de Imhoff, quien luego de la final viajará a Australia para sumarse a Los Pumas y jugar el Tri-Nations ante Australia y Nueva Zelanda. "Racing 92 está muy bien. Tenemos un equipo que no solamente incluye a los 15 titulares y los suplentes, sino que tenemos un plantel entero, que tiene una enorme confianza y seguridad en nuestro juego", analizó el ex Duendes en la previa.

En este certamen compiten 20 equipos: siete de Inglaterra, seis de Francia, cuatro de Irlanda, uno de Italia, Escocia y Gales, siendo Inglaterra el que más lo ganó con nueve títulos, seguido por Francia con ocho, Irlanda con siete, y los equipos más ganadores son Stade Toulousain y Leinster con cuatro títulos. Saracens es el vigente campeón de la Champions Cup tras vencer el año pasado en la final a Leinster por 20 a 10. "En los papeles tiene que ser una final abierta. El clima para el partido en Bristol podría tener viento y lluvia. Nosotros nos sentimos muy agresivos con la pelota, sabemos que con la pelota somos muy fuertes y eso supera todo", subrayó el wing argentino.

Por su parte, Exeter, también clasificado finalista de la Premiership inglesa (por quinta vez consecutiva) debiendo definir el título ante Wasp, dejó en el camino a Northampton de Inglaterra (38-15) y luego a Stade Toulousain de Francia (28-18). "Exeter es un equipazo, marca el ritmo en la Premiership. Le gusta jugar a la ofensiva, le gusta tener la pelota. La final no se da por azar, llegaron los dos mejores equipos de Europa. El análisis previo es complejo porque una final es diferente a todo lo que se hizo. En el camino hasta acá demostramos que somos los mejores equipos de Europa", remarcó Imhoff en Súper Rugby por M90 Radio.

Ya en el plano de los Pumas, Mario Ledesma finalmente indultó a Imhoff y lo incluyó en el plantel de la Argentina que disputará el Tri-Nations (Sudáfrica se bajó del torneo), que se jugará entre el 31 de octubre y el 5 de diciembre íntegramente en Australia. Cortó así con cinco años de proscripción, primero por una regla de la UAR y luego por decisión del entrenador.

Imhoff encarna el prototipo del rugbier argentino. Ganó todo con su club amateur (Duendes), pasó por Pampas XV y llegó a los Pumas. Emigró a Francia y encontró un nuevo hogar en Racing 92, equipo en el que ya lleva nueve años y del que se convirtió en emblema. Con la celeste y blanca jugó dos Mundiales y, desde que debutó en 2010, es el segundo máximo tryman con 16 conquistas (dos menos que Joaquín Tuculet), aun habiéndose perdido el último lustro.

Imhoff volverá a los Pumas tras cinco años Fuente: Archivo - Crédito: Aníbal Greco / La Nación

