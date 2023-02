Inglaterra derrotó a Italia por 31-14 en Twickenham, por el Seis Naciones

escuchar

Cuando el juego no fluye, no hay mejor receta que aferrarse a las bases. Esa parece haber sido la propuesta de Inglaterra, que se recuperó del golpe sufrido ante Escocia la semana pasada y derrotó con solvencia a la ascendente Italia, por 31-14. Aún con dudas y sin terminar de ser un equipo convincente, se sacó de encima un trámite que se presentaba como una amenaza, luego de las buenas señales que mostró La Azzurri ante Francia.

En Twickenham, Inglaterra construyó el partido desde el primer minuto, sin prisas, y empezó a edificar a partir de las bases del juego: un buen scrum que fue muy superior, un maul arrollador y una presión asfixiante. Cada vez que Italia se lanzó a jugar o recibió pelotas aéreas, un defensor inglés estuvo encima. No le dio oportunidades a un equipo que si hay algo en lo que evolucionó es en los lanzamientos y las virtudes de los backs. Jack Willis abrió el marcador tras desprenderse del maul. El tercera línea del Toulouse francés es el único jugador que se desempeña fuera de Inglaterra y volvió a jugar en el seleccionado después de dos años de la mejor manera. Además de su conquista fue una fiera en defensa con 20 tackles en los 52 minutos que estuvo en la cancha. El juego agrupado le dio réditos al local y también marcaron en la primera mitad Ollie Chessum y Jamie George.

El inglés Ollie Chessum busca quitarse de encima a Tommaso Menoncello, durante el partido entre Inglaterra e Italia Alastair Grant - AP

En la segunda etapa, Marco Riccioni descontó para el visitante, que nunca se pudo meter en el partido. Generó más quiebres que su rival -6 contra 4- y logró romper tackles con facilidad, pero estuvo errático para confirmar esos quiebres. Tampoco mostró la paciencia de la semana anterior para incomodar a Inglaterra, que sumó su tercer try de maul en la segunda mitad y tuvo otro regreso importante. Henry Arundell, la joyita de London Irish, se recuperó de una lesión y en la primera pelota que tocó cuando entró, apoyó pegado a la bandera.

Steve Borthwick tiene poco tiempo y un puñado de partidos para amoldar el equipo de cara al debut en el Mundial de Francia, el 9 de septiembre ante los Pumas. Hay puestos en los que aún debe encontrar soluciones. Este domingo, por ejemplo, rompió el tándem Marcus Smith-Owen Farrell en la conducción y ubicó al último como apertura. Como centro ingresó el potente Ollie Lawrence, que fue elegido como el mejor jugador del partido por su capacidad para ganar la línea de ventaja. Sin embargo, Farrell no estuvo fino con la 10 y equivocó los caminos en varias ocasiones. Smith sólo ingresó ocho minutos como suplente.

Ollie Lawrence, frente a Edoardo Padovani Alastair Grant - AP

Los signos positivos de Inglaterra están en los cinco puestos de adelante, sobre todo en la aparición de Ollie Chessum, uno de los más regulares en los dos primeros encuentros del ciclo Borthwick. Un segunda línea dúctil con la pelota, fuerte en el contacto y seguro en las pelotas aéreas, que se complementó muy bien con Maro Ioje. El entrenador deberá ir afianzando una estructura a medida que los desafíos vayan creciendo: después de Gales se enfrentarán a Francia e Irlanda, los dos rivales más fuertes del torneo.

Italia dio un paso atrás y no pudo adaptarse al escenario, pero saben que es parte del proceso de consolidarse como un seleccionado que pueda ser competitivo ante las potencias. Inglaterra empieza a construir desde sus bases y en poco tiempo deberá dar un salto porque su exigencia es otra.

La síntesis del partido

Inglaterra: Freddie Steward; Max Malins, Henry Slade, Ollie Lawrence y Ollie Hassell-Collins; Owen Farrell (c) y Jack van Poortvliet; Jack Willis, Alex Dombrandt y Lewis Ludlam; Ollie Chessum y Maro Itoje; Kyle Sinckler, Jamie George y Ellis Genge.

Cambios: ST: 49´Dan Cole por Kyle Sinckler, 52´Ben Earl por Jack Willis, 54´ Mako Vunipola por Ellis Genge y Henry Arundell por Ollie Hassell-Collins, 59´Alex Mitchell por Jack van Poortvliet, 65´ Nick Isiekwe por Alex Dombrandt, 73 Marcus Smith por Henry Slade y Jack Walker por Jamie George.

Entrenador: Steve Bortwick

Italia: Ange Capuozzo, Edoardo Padovani, Ignacio Brex, Luca Morisi y 11 Tommaso Menoncello; Tommaso Allan y Stephen Varney; Lorenzo Cannone, Michele Lamaro (C) y Sebastian Negri; Federico Ruzza y Niccolo Cannone; Marco Riccioni, Giacomo Nicotera y Danilo Fischetti.

Cambios: PT: 23´ Manuel Zuliani por Michele Lamaro. ST: 47´ Pierre Bruno por Luca Morisi, 48´ Simone Ferrari por Marco Riccioni, 55´Federico Zani por Danilo Fischetti, 56´ Jake Polledri por Lorenzo Cannone, 60´ Luca Bigi por Giacomo Nicotera, 62´Alessandro Fusco por Stephen Varney, 75´ Edoardo Iachizzi por Niccolo Cannone.

Primer tiempo: 12´Gol de Owen Farrell por try de Jack Willis (ING), 28´Gol de Owen Farrell por try de Ollie Chessum (ING), 36´ try de Jamie George (ING)

27´Amarilla a Lorenzo Canonne (ITA)

Segundo tiempo: 43´ Gol de Tommaso Allan por try de Marco Riccioni (ITA), 50´ try penal (ING), 63´ Gol de Tommaso Allan por try de Alessandro Fusco (ITA), 71´Try de Henry Arundell (ING)

50´Amarilla a Simone Ferrari (ITA)

Entrenador: Kierwn Crowley

Estadio: Twickenham (Londres)

Árbitro: James Doleman (Nueva Zelanda)

