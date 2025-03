Inglaterra venció a Italia y mantiene las posibilidades de conseguir el título del Seis Naciones

Inglaterra cumplió con los deberes en el cierre de la fecha del Seis Naciones. Un mero trámite ante un rival con buenos argumentos, pero con la inconsistencia lógica de un seleccionado que, aún con mejoras, está lejos de las potencias. En Twickenham, La Rosa le hizo pagar cada desajuste a los conducidos por Gonzalo Quesada y, cuando olió sangre, aceleró y resolvió un encuentro con un ritmo frenético en el primer tiempo, pero que bajó en la segunda etapa con un claro dominio inglés.

El potente Tommy Freeman fue uno de los factores diferencias del local, por su desequilibrio en ataque. El wing rompió la defensa en el primer try que definió Tom Willis y apoyó el segundo de su equipo, tras una asistencia exquisita de Elliot Daly. En un primer tiempo cambiante, Italia se sostuvo con una buena defensa en el contacto y con los chispazos del impredecible Ange Capuozzo, perdido para las coberturas defensivas, pero extremadamente desequilibrante en ataque. El fullback apoyó el primer try de Italia y se inventó un contraataque para asistir a Ross Vintcent en el segundo.

La Azzurra se fue al descanso abajo 21-17, pero en el segundo tiempo se derrumbó, como le pasó hace dos semanas ante Francia. Los forwards empezaron a ceder en la batalla física y no respondieron ante el primer golpe. A los 3 minutos, Marcus Smith recibió una precisa asistencia de Tom Curry para darle se primer sacudón. Cuatro minutos más tarde el propio Curry apoyó el suyo y un puñado de jugadas después, Sleightholme marcó pegado a la bandera, luego de una buena combinación de los forwards. Los últimos 25 minutos estuvieron de más. Italia buscó hasta el final el punto bonus defensivo por apoyar cuatro tries, pero quedó lejos del ingoal tras la última conquista de Tommaso Menoncello, su mejor jugador.

El Seis Naciones se definirá en la última fecha. Todos los partidos se desarrollarán el próximo sábado y matemáticamente hay cuatro seleccionados con chances. A pesar de la lesión de Antoine Dupont, Francia es el claro favorito, llega como líder y recibirá a Escocia en el último partido del torneo, en París. Además, Les Bleus cuenta con una considerable diferencia de tantos a favor, el primer criterio de desempate en caso de igualdad. Las chances del cardo son remotas ya que debería golear al puntero por más de 50 puntos y esperar resultados positivos de las otras canchas. Inglaterra quedó a uno del líder e Irlanda a dos. La Rosa visitará a Gales y más temprano el Trébol hará lo propio ante Italia, a la espera de un traspié de Francia.

Inglaterra: Elliot Daly; Tommy Freeman, Ollie Lawrence, Fraser Dingwall y Ollie Sleightholme; Fin Smith y Alex Mitchell; Ben Earl, Tom Willis y Tom Curry; Ollie Chessum y Maro Itoje (capitán); Will Stuart, Jamie George y Ellis Genge.

Cambios: PT: 8´ Marcus Smith por Lawrence. ST: 10´ Chandler Cunningham-South por Earl, 13´Luke Cowan-Dickie, 16´ Ted Hill por Tom Curry, 19´ Fin Baxter por Genge y Joe Heyes por Stuart, 20´Ben Curry por Hill, 23´ Jack van Poortvliet por Mitchell

Italia: Ange Capuozzo; Monty Ioane, Juan Ignacio Brex, Tommaso Menoncello y Matt Gallagher; Paolo Garbisi y Stephen Varney; Michele Lamaro (capitán), Ross Vintcent y Sebastian Negri; Federico Ruzza y Niccolo Cannone; Maarco Riccioni, Giacomo Nicotera y Danilo Fischetti

Cambios: ST: 7´ Simone Ferrari por Riccioni, 10´ Gianmarco Lucchesi por Nicotera, Manuel Zuliani por Lamaro y Lorenzo Cannone por Vincent, 16´Martin Page-Relo por Varney, 19´ Mirco Spagnolo por Fischetti, 28´ Riccardo Favretto por Niccolo Cannone, 29´ Tommaso Allan por Capuozzo

Primer tiempo: 3 minutos gol de Fin Smith por try de Willis (Ing), 14´ gol de Garbisi por try de Capuozzo (Ita), 26´ gol de Fin Smith try de Freeman (Ing), 31´ gol de Garbisi por try de Vintcent (Ita), 34´ gol de Fin Smith por try de Sleightholme (Ing), 37´ penal de Garbisi (Ita). Resultado parcial: Inglaterra 21-17 Italia

Segundo tiempo: 3´minutos gol de Fin Smith por try de Marcus Smith (Ing), 7´ gol de Fin Smith por try de Tom Curry (Ing), 12´ gol de Fin Smith por try de Sleightholme (Ing), 30´ gol de Garbisi por try de Menoncello (Ita), 41´try de Earl (Ing). Resultado parcial: Inglaterra 26-7 Italia.

Arbitro: Andrew Brace (Irlanda)

Estadios: Allianz Stadium Twickenham

Nicolás Casanova Por

Temas Seis Naciones